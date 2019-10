Gestion d'actifs CIBC présente un éventail de fonds communs de titres à revenu fixe

TORONTO, le 28 oct. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC conçus pour offrir un accès à des stratégies d'obligations avancées grâce à une solution simple. Gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. et des gestionnaires de portefeuille de premier plan de partout dans le monde, ces fonds communs visent à produire des résultats pour les clients, allant d'un revenu régulier à une plus-value modérée du capital au fil du temps.

« Le contexte actuel d'incertitude et de faibles rendements représente des défis lorsqu'il est question de s'assurer que l'exposition aux titres à revenu fixe des portefeuilles des clients fait en sorte qu'ils sont bien positionnés pour avoir du succès. Pour certains investisseurs, la gestion de la volatilité peut être aussi importante que la production de rendements », affirme David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. « Soigneusement élaborés, les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC tiennent compte des besoins en titres à revenu fixe des investisseurs et permettent d'y répondre grâce à une solution simple, à tarification concurrentielle, et tout-en-un. »

Constitués à partir d'une gamme variée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB), les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC sont conçus pour être des placements en obligations de base à long terme et présentent un rééquilibrage et une répartition tactique intégrés de l'actif. Chaque fonds commun offre une exposition à des placements gérés activement dans les obligations d'État et de sociétés, parmi une gamme de cotes d'investissements supérieures, de rendements élevés, de régions et de devises.

Afin de satisfaire aux préférences risque-rendement de chaque investisseur, trois fonds communs sont proposés :

Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC : Cherche à générer un revenu régulier en mettant l'accent sur les titres de créance canadiens à court terme de première qualité. Il offre une exposition à un certain nombre de devises et de titres de créance de qualité supérieure à rendement élevé des marchés émergents afin d'en améliorer le profil risque-rendement.

Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC : Cherche à générer un revenu régulier et à offrir un potentiel de plus-value du capital modéré. L'exposition à un certain nombre de devises et de titres de créance à rendement élevé et des marchés émergents est plus élevée afin de générer des rendements plus élevés grâce à une exposition modérée aux taux d'intérêt et au risque de crédit.

Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC : Cherche à générer un revenu régulier et un potentiel de plus-value du capital modéré. Le fonds commun est conçu pour offrir le meilleur potentiel de taux de rendement et de rendement global des trois Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC offrant la plus forte exposition aux devises et aux titres de créance à rendement élevé des marchés émergents.

Les investisseurs peuvent conserver les Fonds communs de titres à revenu fixe dans des comptes enregistrés ou non enregistrés, moyennant un placement initial minimal de 500 $. Ces fonds communs sont offerts aux investisseurs par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières proposant des services complets.

Principaux avantages :

Une solution de base unique regroupant vos placements à revenu fixe. Un vaste ensemble d'actifs à revenu fixe qui contribue à réduire la volatilité et à améliorer le potentiel de revenu et de rendement. Un rééquilibrage tactique en fonction de la conjoncture du marché. Une exposition à des actifs multiples à revenu fixe donnant accès à des gestionnaires de titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Pour de plus amples renseignements sur les Fonds communs, visitez le site Gestion d'actifs CIBC pour voir le prospectus simplifié de la Banque CIBC pour les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 140 G$ (en septembre 2019).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html ou sur LinkedIn (www.linkedin.com/company/cibc), Twitter @BanqueCIBC, Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram @CIBCmaintenant.

