TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC (GAC) a annoncé aujourd'hui le lancement des nouveaux Fonds de revenu avantage CIBC et Fonds de revenu avantage en dollars américains CIBC (les « Fonds de revenu avantage CIBC »). Les Fonds de revenu avantage CIBC donnent aux clients l'occasion d'investir dans des titres de créances adossés à des prêts (TCAP) de grande qualité, une catégorie d'actifs productive de revenus traditionnellement utilisée par les investisseurs institutionnels.

Ces Fonds permettent aux investisseurs à la recherche d'un revenu de tirer parti d'une stratégie de crédit, TCAP à gestion professionnelle au moyen d'une structure de fonds communs de placement familière, offrant un potentiel de rendement supérieur, une diversification significative et une structure de taux variables conçue pour composer avec la fluctuation des taux d'intérêt.

« Les Fonds de revenu avantage CIBC reflètent notre engagement à l'égard de l'innovation et envers l'accès », souligne Eric Bélanger, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC inc. « Ces fonds offrent le meilleur des placements institutionnels aux clients que nos conseillers servent chaque jour. Ils sont conçus pour le contexte actuel au sein duquel il est difficile de trouver un revenu, où les taux d'intérêt sont imprévisibles et où les portefeuilles doivent en faire plus. »

Les Fonds de revenu avantage CIBC sont gérés activement par une équipe de placements chevronnés qui compte une vaste expérience du crédit structuré. Une série FNB est également offerte pour le Fonds de revenu avantage CIBC (symbole : CCLO), qui clôture l'offre initiale de parts et se négocie aujourd'hui au CBOE Canada. Pour en savoir plus sur la série FNB et sur la gamme complète de FNB de GAC, consultez le site Web des FNB de CIBC.

Les Fonds de revenu avantage CIBC, y compris la série FNB du Fonds de revenu avantage CIBC, peuvent être achetés dès aujourd'hui.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié, les aperçus du fonds ou les aperçus des FNB avant d'investir. Pour obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

