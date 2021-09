Gestion d'actifs CIBC lance de nouveaux FNB indiciels

TORONTO, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) -- Aujourd'hui, Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) indiciels conçus pour couvrir les placements de base dans le cadre d'une stratégie de répartition de l'actif typique. Ces FNB CIBC visent à reproduire le rendement des indices des marchés généraux des actions et des titres à revenu fixe de Morningstar, un fournisseur indépendant de recherche sur les placements et d'indices. Ce lancement fait suite aux FNB indiciels de base de GAC lancés le 31 mars 2021 et complète la gamme initiale de FNB indiciels de GAC.

« Nous sommes heureux de mettre à profit les capacités de construction d'indices de grande qualité de Morningstar pour offrir des solutions diversifiées à faible coût qui répondent aux besoins de placement évolutifs de nos clients », déclare David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.

Les FNB suivants ont conclu l'offre initiale de leurs parts et commencent à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Symbole boursier (TSX) Nom du FNB Nom de l'indice Frais de gestion annuels* CGBI FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) Indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations couvert en CAD™ 0,19 % CEMI FNB indiciel d'actions de marchés émergents CIBC Indice Morningstar® Participation marché cible Marchés émergents™ 0,22 %

* Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs CIBC inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB CIBC.

Ces nouveaux FNB CIBC figureront parmi les FNB les moins coûteux actuellement offerts sur le marché canadien et permettront aux investisseurs d'avoir accès au marché mondial des titres à revenu fixe et aux marchés émergents. Ces solutions s'appuient sur les connaissances, les capacités d'indexation et la vaste expérience acquises et démontrées par GAC au cours des trois dernières décennies. Grâce au lancement de ces produits, GAC offre une gamme de FNB indiciels à gestion active, à bêta stratégique et à prix concurrentiel.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

Les FNB CIBC sont gérés par GAC, une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB de la CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, appelez au 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou consultez le site www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Mention juridique relative aux indices

Indice Morningstar® Canada Obligations de base™, Indice Morningstar® Mondial excluant le

Canada Obligations couvert en CAD™, Indice Morningstar® Canada Titres canadiens™, Indice Morningstar® Participation marché cible É.-U.™, Indice Morningstar® Participation marché cible Marchés développés excluant l'Amérique du Nord™ et Indice Morningstar® Participation marché cible Marchés émergents™ sont des marques de commerce ou de service de Morningstar, Inc. qui sont utilisées à certaines fins par Gestion d'actifs CIBC inc. aux termes de licences. Les FNB CIBC ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans les FNB CIBC.

