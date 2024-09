TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) annonce un changement de conseiller en valeurs pour le Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC (le « Mandat »).

À compter du 4 octobre 2024 ou aux alentours de cette date, les responsabilités de gestion de portefeuille pour une partie du Mandat seront assumées par le conseiller ou le ou les sous-conseillers en valeurs qui suivent ou réaffectées à ceux-ci :

Gestion d'actifs CIBC inc.

DoubleLine Capital LP

Par conséquent, le 4 octobre 2024 ou aux alentours de cette date, la répartition du portefeuille du Mandat sera la suivante :

Nouvelle répartition du portefeuille* % DoubleLine Capital LP 42,5 PIMCO Canada par l'entremise du Fonds de créances mondiales CIBC 42,5 Gestion d'actifs CIBC inc. 10,0 Ares Capital Management LLC par l'entremise du Fonds de revenu stratégique Ares 5,0







* Cette répartition du portefeuille peut changer à l'occasion.

Renseignements additionnels : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques CIBC, 416 643-6358 ou [email protected]