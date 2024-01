TORONTO, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC Inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui que trois nouveaux fonds communs de placement à échéance cible, soit le Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC, le Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC et le Fonds d'obligations de première qualité 2027 CIBC (les « Fonds »), sont maintenant en vente.

Chaque Fonds d'obligations de première qualité CIBC procure aux investisseurs un portefeuille diversifié d'obligations d'État et de sociétés de premier ordre libellées en dollars canadiens dont l'échéance effective est au cours de la même année civile.

La préférence sera accordée aux obligations qui se négocient à un cours inférieur à leur valeur à l'échéance, afin de favoriser une plus grande efficacité fiscale

Les investisseurs bénéficieront des avantages suivants :

Dates d'échéance déterminées - Comme pour les obligations individuelles, chaque Fonds d'obligations de première qualité CIBC a une date d'échéance déterminée à laquelle le fonds prendra fin et l'actif net du fonds sera distribué aux investisseurs.

- Comme pour les obligations individuelles, chaque Fonds d'obligations de première qualité CIBC a une date d'échéance déterminée à laquelle le fonds prendra fin et l'actif net du fonds sera distribué aux investisseurs. Exposition explicite - Grâce aux Fonds d'obligations de première qualité CIBC, vous pouvez construire des portefeuilles personnalisés adaptés à des profils d'échéance précis qui peuvent profiter de l'avantage potentiel avant et après impôt des obligations arrivant à échéance qui sont achetées à escompte par rapport à leur valeur nominale.

- Grâce aux Fonds d'obligations de première qualité CIBC, vous pouvez construire des portefeuilles personnalisés adaptés à des profils d'échéance précis qui peuvent profiter de l'avantage potentiel avant et après impôt des obligations arrivant à échéance qui sont achetées à escompte par rapport à leur valeur nominale. Distributions mensuelles - Le revenu est distribué mensuellement. Il est possible de recevoir la distribution en espèces ou de la réinvestir dans des parts additionnelles du fonds, une option qui n'est pas offerte avec des obligations individuelles.

- Le revenu est distribué mensuellement. Il est possible de recevoir la distribution en espèces ou de la réinvestir dans des parts additionnelles du fonds, une option qui n'est pas offerte avec des obligations individuelles. Simplicité et efficacité - Les Fonds d'obligations de première qualité CIBC offrent un moyen efficace et pratique de créer des échelonnements et de gérer le risque de taux d'intérêt en investissant dans des fonds qui arrivent à échéance dans des années consécutives.

« C'est la première fois depuis des décennies qu'un nombre considérable d'obligations sur le marché obligataire canadien se négocient à un cours inférieur à leur valeur nominale. Nous sommes extrêmement heureux de fournir aux investisseurs une nouvelle solution de placement qui offre la possibilité d'investir précisément dans des obligations individuelles tout en profitant des avantages de la diversification d'un fonds commun de placement », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.

Une copie du prospectus simplifié des Fonds est disponible à l'adresse https://www.renaissanceinvestments.ca/fr/reporting-governance/prospectus

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 170 G$ en décembre 2023, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et Affaires publiques à la Banque CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]