TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC inc. (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB de marchés émergents Avantis-CIBC, en plus de la gamme annoncée précédemment d'offres canadiennes, américaines et internationales. Le FNB de marchés émergents Avantis-CIBC a conclu son offre initiale et commence à se négocier à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Symbole Nom du FNB CAEM FNB de marchés émergents Avantis-CIBC

Avantis Investors, une offre de placement d'American Century Investments, gestionnaire d'actifs mondial, est l'un des fournisseurs de FNB actifs dont la croissance est la plus rapide, qui a dépassé les 125 milliards de dollars d'actifs sous gestion le 28 février 2026.

Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB Avantis-CIBC, consultez le CIBC.com/fnb.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'Aperçu du FNB de la Banque CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 287 G$ en février 2026, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

SOURCE CIBC

Renseignements : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]