TORONTO, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Dans la foulée du succès des Fonds d'obligations de première qualité CIBC (2025, 2026 et 2027) lancés le 29 janvier 2024, Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) annonce aujourd'hui son intention d'accroître l'offre de fonds d'obligations à échéance cible à ses clients en lançant six nouveaux Fonds d'obligations de première qualité CIBC.

Nom du fonds Série Code de fonds Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC Série A Série F ATL7012 ATL7013 Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC Série A Série F ATL7016 ATL7017 Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC Série A Série F ATL7020 ATL7021 Fonds d'obligations américaines de première

qualité 2025 CIBC Série A Série F ATL7024 ATL7025 Fonds d'obligations américaines de première

qualité 2026 CIBC Série A Série F ATL7028 ATL7029 Fonds d'obligations américaines de première

qualité 2027 CIBC Série A Série F ATL7032 ATL7033

Les séries de FNB de ces fonds devraient être lancées vers le 16 juillet 2024.

Chaque Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC, Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC et Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d'obligations d'État et de sociétés de premier ordre libellées en dollars canadiens dont l'échéance effective est au cours de la même année civile.

Chaque Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC, Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC et Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d'obligations d'État et de sociétés de premier ordre libellées en dollars américains dont l'échéance effective est au cours de la même année civile.

Les investisseurs profiteront des avantages suivants :

Dates d'échéance déterminées - Comme pour les obligations individuelles, chaque Fonds d'obligations de première qualité CIBC a une date d'échéance déterminée à laquelle le Fonds est dissous et son actif net est distribué aux investisseurs.





- Comme pour les obligations individuelles, chaque Fonds d'obligations de première qualité CIBC a une date d'échéance déterminée à laquelle le Fonds est dissous et son actif net est distribué aux investisseurs. Simplicité - Grâce aux Fonds d'obligations de premier ordre CIBC, les investisseurs peuvent construire des portefeuilles personnalisés adaptés à des horizons et des objectifs de placement précis, un peu comme pour les obligations ou les CPG individuels, tout en gérant le risque de taux d'intérêt.





- Grâce aux Fonds d'obligations de premier ordre CIBC, les investisseurs peuvent construire des portefeuilles personnalisés adaptés à des horizons et des objectifs de placement précis, un peu comme pour les obligations ou les CPG individuels, tout en gérant le risque de taux d'intérêt. Gestion de la trésorerie - Le revenu est distribué mensuellement avec la possibilité de recevoir un revenu régulier ou de réinvestir le produit de la vente dans des parts supplémentaires du Fonds, une option qui n'est pas offerte avec des obligations individuelles.





- Le revenu est distribué mensuellement avec la possibilité de recevoir un revenu régulier ou de réinvestir le produit de la vente dans des parts supplémentaires du Fonds, une option qui n'est pas offerte avec des obligations individuelles. Portée et expertise - Les Fonds d'obligations de première qualité CIBC sont gérés activement grâce à la vaste expertise en placement et en crédit de l'équipe des titres à revenu fixe de Gestion d'actifs CIBC.

« Compte tenu du succès de notre lancement initial des Fonds d'obligations de première qualité CIBC en janvier 2024, dont l'actif sous gestion dépasse 1,3 G$, nous sommes très enthousiastes à l'égard de l'élargissement de notre gamme de fonds à échéance cible. Ces solutions sont conçues pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs d'épargne à court terme avec simplicité », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.

Vous trouverez un exemplaire du prospectus simplifié des fonds à l'adresse suivante: https://www.renaissanceinvestments.ca/fr/reporting-governance/prospectus.

