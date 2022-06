TORONTO, le 8 juin 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) -- Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles solutions de titres à revenu fixe, gérées par PIMCO Canada Corp. (PIMCO). Ces solutions visent à procurer aux clients des résultats qui vont de la production d'un revenu à une modeste plus-value du capital à long terme.

« Gestion d'actifs CIBC est fière de s'associer à une société de placement de calibre mondial comme PIMCO », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. « Grâce à notre partenariat avec PIMCO pour ses services de sous-conseiller en valeurs, nous offrons aux clients un accès aux placements en titres à revenu fixe dont ils ont besoin pour bâtir et protéger leur patrimoine, sans égard aux conditions changeantes des marchés. »

Afin de satisfaire aux préférences des investisseurs en matière de profil risque-rendement, deux mandats sont proposés :

Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC : Il s'agit d'une option offerte aux investisseurs axés sur le revenu qui recherchent un placement en obligations offrant le potentiel de générer un flux de revenu constant et mettant l'accent sur les titres à revenu fixe de grande qualité. Le Fonds investit principalement dans des parts d'un fonds sous-jacent, le Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) géré par PIMCO. L'approche multisectorielle du fonds sous-jacent lui permet de rechercher les meilleures idées de production de revenus dans une conjoncture donnée, en ciblant plusieurs sources de revenus provenant d'un ensemble d'occasions mondiales.

Fonds de créances mondiales CIBC : Il s'agit d'une option offerte aux investisseurs qui cherchent à tirer parti des occasions offertes par les obligations mondiales pouvant procurer un avantage supplémentaire sur le plan des taux par rapport aux obligations gouvernementales des marchés développés. Ces secteurs comprennent principalement des obligations de première qualité, des obligations à rendement élevé et des obligations des marchés émergents, ainsi que d'autres titres de créance qui semblent offrir une valeur relative.

Pour en savoir plus, visitez le site www.investissementsrenaissance.ca afin de consulter le prospectus simplifié des fonds.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant de leur rendement futur.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GACI comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 160 G$ (en avril 2022).

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, 416 980-2949 ou [email protected]