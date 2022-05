TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), à titre de gestionnaire des fonds négociés en bourse CIBC, a annoncé aujourd'hui qu'elle fermera le FNB multifactoriel d'actions canadiennes CIBC (TSX : CMCE), le FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC (TSX : CMUE) [parts ordinaires] et (TSX: CMUE.F) [parts couvertes] (collectivement, les « FNB à bêta stratégique CIBC ») aux alentours du 29 juillet 2022 (la date de dissolution).

GAC demandera à la Bourse de Toronto (TSX) de radier les parts de chacun des FNB à bêta stratégique CIBC aux alentours du 26 juillet 2022 (la date de radiation). Toutes les parts détenues par les investisseurs seront assujetties à un rachat obligatoire à la date de dissolution. À compter de maintenant, sauf dans certaines circonstances, la souscription de parts des FNB à bêta stratégique CIBC ne sera plus acceptée.

Avant la date de dissolution, GAC convertira, dans la mesure du possible, les actifs de chaque FNB à bêta stratégique CIBC en espèces. GAC paiera ou prendra en charge adéquatement tous les passifs des FNB à bêta stratégique CIBC. Dès que possible après la date de dissolution, GAC distribuera les actifs nets de chaque FNB à bêta stratégique CIBC au prorata entre les porteurs de parts inscrits auprès des FNB à bêta stratégique CIBC applicables.

De plus amples renseignements au sujet des fermetures seront envoyés par la poste aux porteurs de parts des FNB à bêta stratégique CIBC au moins 60 jours avant la date de dissolution. GAC publiera aussi un autre communiqué à la date de dissolution ou aux alentours de cette date, confirmant les derniers détails de chaque dissolution.

GAC encourage tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller pour discuter des conséquences financières et fiscales des dissolutions et pour déterminer la solution qui répond le mieux à leurs besoins de placement et à leur situation personnelle.

Renseignements: Kira Smylie, 416 980-2949 ou [email protected]