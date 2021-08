Le nouveau membre de l'équipe de direction compte 25 ans d'expérience en leadership, en développement des affaires et en gestion de programmes de soins de santé.

LAS VEGAS, 10 août 2021 /CNW/ - GES , partenaire mondial de marketing expérientiel pour de nombreuses marques de premier plan dans le monde, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mike Haarvei au poste de vice-président des relations avec la clientèle. À ce titre, Mike dirigera une équipe des ventes chargée d'élargir la clientèle du secteur des soins de santé de GES tout en offrant à cette clientèle des solutions de marketing expérientiel de premier ordre.

Grâce à l'expertise et à l'expérience de Mike, l'équipe des ventes et de la stratégie pour le secteur des soins de santé de GES continuera de faire croître et de mettre à profit ses offres inégalées en matière de soins de santé dans les domaines du marketing expérientiel et de la gestion de programmes stratégiques.

Mike fera bénéficier GES de plus de 25 ans d'expérience en leadership, en développement des affaires et en gestion de programmes de soins de santé. Son sens aigu des affaires, combiné à sa grande capacité à tirer parti des idées stratégiques, lui permet d'établir des partenariats proactifs avec les clients et d'offrir des solutions novatrices qui valorisent la marque.

Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président des comptes stratégiques à Sparks, dans le cadre duquel il a assuré la direction et la gestion des comptes des programmes de soins de santé. « Mike a démontré son engagement à comprendre l'état d'esprit des fournisseurs de soins de santé ainsi que sa passion à répondre aux besoins des clients, et met ces connaissances à profit pour aider les clients à élaborer des programmes intéressants et efficaces, a déclaré Terry Campanaro, vice-présidente principale de GES. Nous sommes ravis que Mike se joigne à notre équipe. Il nous fait profiter de sa compréhension approfondie de l'industrie et de son solide engagement à offrir un service à la clientèle supérieur et des solutions expérientielles exceptionnelles à ses clients - des qualités et des attributs essentiels à ce poste. »

Avec un héritage de plus de 90 ans, GES est une entreprise internationale d'événements en direct qui offre des services d'exposition, des expériences de marque et des services de lieux d'événements en direct partout aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. Notre gamme complète de services primés donne vie à la vision des clients en créant des expériences immersives de la marque et en produisant des événements percutants qui rapprochent les publics et favorisent le succès commercial. Pour plus d'informations sur GES, une société Viad Corp (NYSE : VVI), visitez GES.com.

