La transaction favorise une croissance accélérée

LAS VEGAS et LOS ANGELES, 21 octobre 2024 /CNW/ - GES, un fournisseur de premier plan dans l'industrie mondiale des expositions et des événements, a annoncé aujourd'hui que sa société mère, Viad Corp, et Truelink Capital, une société de capital-investissement établie à Los Angeles, ont conclu une entente définitive en vertu de laquelle Truelink fera l'acquisition des activités de GES. La transaction devrait être terminée d'ici la fin de 2024, sous réserve des conditions de clôture applicables et habituelles.

Derek Linde, président de GES, a déclaré : « C'est une période passionnante pour GES. L'entreprise est sur une lancée extraordinaire et notre équipe a permis de générer une forte croissance du chiffre d'affaires et une augmentation des marges. Ses efforts se sont également portés sur le service à la clientèle. « Le conglomérat coté en bourse Viad est un excellent foyer pour GES depuis des décennies, et nous sommes ravis de commencer un nouveau chapitre en tant qu'entreprise privée avec Truelink, qui croit en notre capacité à continuer d'offrir un leadership, à innover et à croître dans l'industrie. »

Avec plus de 2 600 employés et des milliers de partenaires syndicaux actifs partout dans le monde, GES et ses entreprises soutiennent depuis des décennies les marques et les événements de premier plan au monde dans des secteurs verticaux robustes, notamment les soins de santé, l'aérospatiale et la défense, les services financiers, la fabrication, la technologie et la vente au détail, dans une variété de capacités de marketing événementiel.

« GES est une marque de confiance qui a fait ses preuves en offrant des services de premier ordre aux secteurs verticaux des expositions et du marketing expérientiel à l'échelle mondiale. « Nous sommes impatients de collaborer avec cette équipe talentueuse pour aider l'entreprise à réaliser son plein potentiel », a déclaré Luke Myers, cofondateur et associé directeur de Truelink.

Cette acquisition comprend GES Exhibitions, un important fournisseur de services d'expositions et de logistique à l'échelle mondiale ; Spiro, une agence expérientielle mondiale de premier plan ; et onPeak, SHOWTECH et Visit, qui offrent des services d'hébergement, d'alimentation/d'éclairage et d'inscription. À la clôture, GES deviendra une entreprise privée autonome faisant partie du portefeuille d'activités de Truelink et continuera d'offrir aux clients une gamme de solutions expérientielles de premier ordre et d'amélioration de la valeur.

Derek Linde, actuel président de GES, assumera le rôle de président et chef de la direction après la clôture. Il sera accompagné de Jeff Quade, président de GES NA Exhibitions, de Jason Stead, président de GES EMEA Exhibitions, et de Jeff Stelmach, président de Spiro, qui continuera de diriger les entreprises d'exploitation après la transaction.

M. Linde a déclaré : « Nous demeurons déterminés à offrir des expériences extraordinaires à nos clients partout dans le monde. Ce partenariat avec Truelink nous permettra de mettre davantage l'accent sur l'innovation et d'améliorer nos capacités dans l'ensemble de notre plateforme mondiale différenciée. »

À propos de GES :

L'entité commerciale de GES est un collectif dynamique d'entreprises de premier plan de l'industrie et de leurs spécialités distinctives - GES Exhibitions, Spiro, onPeak, SHOWTECH et Visit - qui offrent des solutions complètes en matière d'expérience, de stratégie, de création, de gestion d'événements et d'hébergement, des solutions de planification et de logistique pour les réunions, ainsi que des solutions d'inscription et d'engagement. Nous permettons aux marques d'interagir avec leurs auditoires et d'améliorer l'expérience client, en utilisant ce que nous croyons être le canal le plus puissant aujourd'hui dans un paysage toujours concurrentiel : le marketing expérientiel. Qu'elles se développent ensemble ou de façon indépendante, nos entreprises s'associent stratégiquement aux marques et aux organisateurs d'événements pour transformer les impératifs commerciaux en résultats mesurables qui favorisent des relations significatives avec les clients et une incidence sur les résultats.

www.ges.com

www.thisisspiro.com

www.onpeak.com

www.showtech.ca

www.visitcloud.com

À propos de Truelink Capital

Truelink Capital est une société de capital-investissement de marché intermédiaire établie à Los Angeles. Truelink allie une vaste expérience de l'industrie dans les secteurs des produits industriels et des services axés sur la technologie à un engagement à établir des partenariats qui génèrent de la valeur à long terme grâce à une stratégie opérationnelle. Truelink s'associe à la direction, aux vendeurs d'entreprise et aux fondateurs pour accélérer la croissance grâce à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques et à la réalisation d'acquisitions complémentaires transformatrices.

