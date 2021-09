Germain Larivière : un nouveau centre de distribution de 40 m$ à Longueuil signé Montoni

Une capacité augmentée de moitié pour soutenir les visées d'expansion de l'entreprise québécoise

Visuels disponibles ici

LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - MONTONI et Germain Larivière sont fiers de lancer la construction d'un tout nouveau complexe d'une valeur de plus de 40 M$ à Longueuil. Le bâtiment de 260 000 pi2, détenu à parts égales par les deux partenaires et réalisé par le Groupe Montoni, accueillera le nouveau centre de distribution de Germain Larivière. Cette superficie correspond à une augmentation de la capacité du détaillant québécois de près de la moitié dans le but de soutenir les visées d'expansion de l'entreprise. Le centre de distribution comprendra 27 500 pi2 d'espaces à bureaux. La finalisation de la construction de l'immeuble, situé sur le boul. Marie-Victorin, est prévue au printemps 2022.

« Ce modèle de partenariat permet à Germain Larivière de devenir propriétaire de leur bâtisse. C'est toujours gratifiant d'accompagner nos clients dans leur croissance et de participer à un nouveau jalon de leur histoire. Nos terrains de Longueuil, voisins du siège social de Lumenpulse, offrent une vitrine de choix aux entreprises qui s'y établissent. C'était une localisation idéale pour notre partenaire. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

« Nous remercions Germain Larivière d'avoir choisi d'établir son nouveau centre de distribution à Longueuil dans ce partenariat avec le Groupe Montoni. Ce projet ajoute à l'effervescence économique que connaît notre ville, notamment dans ce secteur, dans celui du centre-ville et dans la zone aéroportuaire, et s'inscrit parfaitement dans la vision du développement que nous avons mis de l'avant au cours des dernières années. »

- Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

« Nous sommes enchantés de nous associer au Groupe Montoni pour bâtir notre nouveau centre de distribution qui vise à soutenir notre croissance. Avec cet investissement et en poursuivant à miser sur les produits québécois, nous continuons à créer des emplois ici. »

- Jean Larivière, président de Germain Larivière

Un projet LEED v4

Le projet vise une certification LEED v4. Ces normes de construction permettront des économies d'eau de l'ordre de près de 35 % et d'énergie de plus de 30 %, représentant une réduction de 40 % des GES. Les visées durables du bâtiment comprendront :

Valorisation du transport à faible impact par la présence de bornes de recharge pour véhicules électriques

Réduction des îlots de chaleur par l'utilisation de matériaux de couleurs pâles

Revalorisation d'un terrain contaminé

Stratégie d'éclairage extérieur réduisant la pollution lumineuse

Utilisation de matériaux à faible impact environnemental

Mesures favorisant une meilleure qualité de l'air pour les usagers

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de près de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal.

Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

À propos de Germain Larivière

Germain Larivière, une entreprise fondée en 1957 qui est demeurée propriété de la famille Larivière, compte aujourd'hui plus de 250 employés. Sa vision : être le meilleur détaillant indépendant de meubles, électroménagers et matelas au Canada. Germain Larivière a réussi à conserver ses valeurs fondatrices. De ce fait, elle se fait un devoir de traiter ses partenaires d'affaires de façon équitables, de même que son actif le plus important : ses employés et clients. Le détaillant québécois est fier de figurer parmi les plus importants acheteurs de meubles fabriqués ici et d'offrir toutes les plus grandes marques. L'entreprise a récemment entamé la construction de son tout nouveau centre de distribution, à Longueuil, dans le but de soutenir sa forte croissance ainsi que ses plans d'expansion pour les années à venir.

Pour de plus amples d'informations : www.germainlariviere.com

SOURCE Groupe Montoni

Renseignements: Demandes médias : Frédérick Truchon-Gagnon, Directrice, Affaires publiques et CommunicationsMONTONI, 438 350-1001, [email protected]

Liens connexes

http://www.groupemontoni.com