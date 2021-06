Les consommateurs peuvent désormais recycler les emballages d'aliments pour bébés Gerber par l'entremise de TerraCycle

NORTH YORK, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - GerberMC, le chef de file en matière de nutrition des jeunes enfants, s'est associée à TerraCycleMD, la plus grande entreprise de recyclage à l'échelle mondiale, pour donner une nouvelle vie aux emballages alimentaires pour bébés, qui sont habituellement difficiles à recycler. Ce partenariat s'appuie sur les valeurs communes de Gerber et TerraCycle en matière d'élimination des déchets et soutient la récupération des emballages d'aliments pour bébés difficiles à recycler partout au Canada.

Il est facile de participer au programme : les parents sont invités à s'inscrire sur la page du programme de recyclage Gerber à l'adresse https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/gerber-en-ca et à envoyer par la poste des emballages d'aliments pour bébés qui ne sont pas actuellement recyclés par les municipalités, comme les sacs en plastique flexibles, les pochettes et les sacs intérieurs, à l'aide d'une étiquette d'expédition prépayée. Une fois les emballages récupérés, ils sont nettoyés, fondus et remoulés pour fabriquer de nouveaux produits.

« Nous savons qu'il est crucial de créer un avenir durable, surtout pour les parents d'aujourd'hui, qui élèvent la prochaine génération de leaders. » En tant que le plus grand fabricant d'aliments pour bébés au monde, nous sommes ravis de collaborer avec TerraCycle pour réduire notre empreinte carbone », a déclaré Alison McLean, présidente, Nutrition chez Nestlé Canada. « Grâce à ce nouveau partenariat, quelque 200 000 pochettes Gerber ou plus de 1 800 kg de matériaux d'emballage seront réacheminés et ne finiront pas dans les décharges. Il s'agit d'une étape importante dans notre quête visant à réduire les déchets plastiques et à préserver la planète pour les générations futures. »

« Grâce à ce programme de recyclage gratuit, Gerber offre aux parents un moyen facile de détourner les déchets des décharges en leur permettant d'éliminer de manière responsable les emballages alimentaires Gerber difficiles à recycler », explique Tom Szky, directeur général et fondateur de TerraCycle. « La collecte et le recyclage de ces articles sont une façon pour les familles de manifester leur respect de l'environnement non seulement par le biais des produits qu'elles choisissent pour leurs enfants, mais également par la manière dont elles éliminent les emballages. »

Le programme de recyclage Gerber est ouvert à toute personne ou école ou à tout bureau ou organisme communautaire qui souhaite y participer à l'échelle du pays. En guise d'encouragement supplémentaire, pour chaque livre d'emballages envoyée à TerraCycle dans le cadre du programme de recyclage Gerber, les participants inscrits peuvent gagner un dollar à verser à une école ou à un organisme de bienfaisance sans but lucratif de leur choix.

Gerber a été fondée sur l'ambition de donner aux bébés le meilleur départ dans la vie, mais son travail ne se limite pas à l'alimentation. Ces efforts en matière d'emballages durables s'appuient sur plus d'une décennie de progrès et d'investissements pour atteindre les objectifs ambitieux de Nestlé Canada en matière de développement durable et de rendre la totalité de ses emballages réutilisables ou recyclables d'ici 2025. Pour obtenir plus de renseignements sur les engagements de Nestlé en matière d'emballages et sur la feuille de route du changement climatique, consultez le sitewww.nestle.com/csv/global-initiatives/zero-environmental-impact.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Nestlé au Canada fabrique ou distribue localement certaines des marques les plus reconnues et les plus dignes de confiance au monde. Ses 3 700 employés répartis dans des adresses partout au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.corporate.nestle.ca/fr.

À propos de TerraCycleMD

TerraCycle est une entreprise innovante de gestion des déchets dont la mission est de faire disparaître le concept même de déchet. Présente dans 21 pays, TerraCycle s'associe à de grandes entreprises de produits de consommation, des détaillants et des villes pour recycler des produits et des emballages. Cela va des couches usagées jusqu'aux mégots de cigarettes, qui finiraient autrement dans des décharges ou seraient incinérés. De plus, TerraCycle collabore avec ces grandes entreprises pour qu'elles incorporent dans leurs activités des programmes de gestion des déchets difficiles à recycler (tels que les plastiques qui polluent les océans) pour leurs produits et leurs emballages. Sa nouvelle division, qui s'appelle Loop, est la première plateforme qui permet aux consommateurs d'acheter les produits de leurs marques préférées dans des emballages écologiques et réutilisables. Depuis sa création, il y a plus de 15 ans, TerraCycle a remporté plus de 200 prix dans le domaine du développement durable et a fait don de plus de 44 millions de dollars à des écoles et à des œuvres de bienfaisance. Elle a été classée numéro 10 dans la liste des 52 entreprises qui changent le monde établie par le magazine Fortune. Pour en savoir plus sur TerraCycle ou pour participer à ses programmes de recyclage, consulte son site www.terracycle.ca.

Les marques de commerce Nestlé et Gerber sont la propriété de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse et sont utilisées sous licence. © 2021 Nestlé.

SOURCE Nestle Canada Inc.

Renseignements: Ligne médias Nestlé : [email protected] ; Ligne médias de TerraCycleMD : Sue Kauffman, [email protected]

Liens connexes

https://www.corporate.nestle.ca/