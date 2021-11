George Weston Limitée présente ses résultats pour le troisième trimestre de 20212)

TORONTO, le 23 nov. 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (TSX: WN) (« GWL » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés non audités pour les 16 semaines closes le 9 octobre 2021.

Le Rapport du troisième trimestre de 2021 de GWL a été déposé sur SEDAR et est disponible à sedar.com, ainsi que sous l'onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l'adresse weston.ca.

« Les résultats du troisième trimestre de George Weston témoignent de la vigueur des activités opérationnelles sous-jacentes. L'accent mis par Loblaw sur l'exécution au niveau de ses principales activités de vente au détail ainsi que la réponse enthousiaste des clients se sont traduits par un autre trimestre de solides résultats financiers, tandis que les résultats de Propriétés de Choix ont été stables et reflètent la résilience de son portefeuille axé sur des besoins de première nécessité, a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et Chef de la direction de George Weston Limitée. Compte tenu des ententes visant la vente de Weston Foods annoncées récemment, George Weston continuera de se concentrer sur ses entreprises de premier plan dans le secteur de la vente au détail et de l'immobilier. La société est heureuse que le fier héritage que représente son secteur de la boulangerie soit bien positionné et puisse se perpétuer grâce à deux acheteurs de premier plan. »

Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a connu un autre trimestre marqué par des résultats financiers positifs. Loblaw a enregistré une forte demande en magasin et en ligne, grâce à la réouverture des économies et à la tendance persistante des repas pris à domicile. Les achats saisonniers pour la rentrée et l'Action de grâce ont été élevés. Pour ce qui est des activités liées au secteur des pharmacies de Loblaw, les ventes de produits de beauté ont grimpé grâce au retour graduel des activités sociales et du travail en présentiel, alors que les ventes de médicaments sur ordonnance, également en hausse, ont été soutenues par la demande de services pharmaceutiques. Loblaw a maintenu ses efforts visant à offrir des services et de la valeur là où les consommateurs et leurs familles en ont le plus besoin.

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a enregistré des résultats financiers et opérationnels solides au cours du troisième trimestre de 2021. Le taux de recouvrement des loyers contractuels est demeuré élevé à 99 %, ce qui reflète le portefeuille de produits de première nécessité de Propriétés de Choix. Au cours du trimestre, Propriétés de Choix a continué à faire progresser ses projets d'aménagement à vocation mixte à long terme, des demandes de changement de zonage à l'égard de deux projets additionnels ayant été présentées. À ce jour, Propriétés de Choix dispose d'environ 10 millions de pieds carrés de densité potentielle soumis pour approbation de zonage. Le bilan de Propriétés de Choix est solide, et l'entreprise est en mesure de mettre en œuvre ses projets d'aménagement attrayants.

À la clôture du troisième trimestre de 2021, la participation de la société dans Weston Foods était présentée à titre d'activités abandonnées. Sauf indication contraire, toute l'information financière figurant dans le présent communiqué de presse reflète les résultats liés aux activités poursuivies.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2021

Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies de George Weston Limitée s'est chiffré à 238 millions de dollars (1,58 $ par action ordinaire), en baisse de 51 millions de dollars (0,29 $ par action ordinaire) comparativement à la période correspondante de 2020. La diminution reflète l'incidence nette défavorable, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement totalisant 73 millions de dollars (0,50 $ par action ordinaire), qui comprennent principalement l'incidence défavorable de 64 millions de dollars (0,43 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable à la hausse du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix au cours du trimestre, contrebalancée en partie par l'augmentation de 22 millions de dollars (0,21 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies s'est établi à 365 millions de dollars (2,43 $ par action ordinaire) au troisième trimestre de 2021, en hausse de 22 millions de dollars (0,21 $ par action ordinaire), ou 6,4 %, par rapport à la période correspondante de 2020. L'augmentation s'explique surtout par l'amélioration de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation de Loblaw. La hausse du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) lié aux activités poursuivies de 0,21 $, ou de 9,5 %, est attribuable à l'amélioration du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies et à l'incidence favorable des rachats d'actions.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

Les résultats de la société tiennent compte de l'incidence de la COVID-19 et de l'incidence, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable aux fluctuations considérables du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix, qui a été comptabilisé dans les charges d'intérêts nettes et autres charges financières. Les résultats de la société subissent l'incidence des fluctuations du cours de marché des parts de fiducie de Propriétés de Choix du fait que les parts de fiducie détenues par les porteurs de parts autres que la société sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs et présentées à titre de passif dans le bilan consolidé de la société. Les résultats financiers de la société sont touchés négativement lorsque le cours des parts de fiducie augmente et positivement lorsque le prix des parts de fiducie diminue.

La participation de la société dans Weston Foods est présentée séparément à titre d'activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société.

Sauf indication contraire, toute l'information financière reflète les résultats de la société liés aux activités poursuivies.

(non audité) (en millions de dollars, sauf

indication contraire) Pour les périodes closes

indiquées 16 semaines closes les







40 semaines closes les







9 oct. 2021 3 oct. 20203), 4) Variation

(en $) Variation

(en %) 9 oct. 2021 3 oct. 20203), 4) Variation

(en $) Variation

(en %) Produits 16 192 $ 15 806 $ 386 $ 2,4 % 40 846 $ 39 840 $ 1 006 $ 2,5 % Résultat d'exploitation 1 125 $ 964 $ 161 $ 16,7 % 3 018 $ 2 006 $ 1 012 $ 50,4 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 780 $ 1 644 $ 136 $ 8,3 % 4 542 $ 3 960 $ 582 $ 14,7 % Montant ajusté de la

marge du BAIIA1) 11,0 % 10,4 %



11,1 % 9,9 %



Bénéfice net attribuable

aux actionnaires de la

société lié aux activités poursuivies 252 $ 303 $ (51) $ (16,8) % 325 $ 683 $ (358) $ (52,4) % Bénéfice net disponible aux

porteurs d'actions

ordinaires de la société 124 $ 303 $ (179) $ (59,1) % 170 $ 630 $ (460) $ (73,0) % Activités poursuivies 238 $ 289 $ (51) $ (17,6) % 291 $ 649 $ (358) $ (55,2) % Activités abandonnées (114) $ 14 $ (128) $ (914,3) % (121) $ (19) $ (102) $ (536,8) % Montant ajusté du

bénéfice net disponible

aux porteurs d'actions

ordinaires de la société1) 359 $ 358 $ 1 $ 0,3 % 874 $ 736 $ 138 $ 18,8 % Activités poursuivies 365 $ 343 $ 22 $ 6,4 % 885 $ 725 $ 160 $ 22,1 % Activités abandonnées (6) $ 15 $ (21) $ (140,0) % (11) $ 11 $ (22) $ (200,0) % Bénéfice net dilué par

action ordinaire (en dollars) 0,82 $ 1,96 $ (1,14) $ (58,2) % 1,10 $ 4,08 $ (2,98) $ (73,0) % Activités poursuivies 1,58 $ 1,87 $ (0,29) $ (15,5) % 1,90 $ 4,21 $ (2,31) $ (54,9) % Activités abandonnées (0,76) $ 0,09 $ (0,85) $ (944,4) % (0,80) $ (0,13) $ (0,67) $ (515,4) % Montant ajusté du

bénéfice net dilué par

action ordinaire1) (en dollars) 2,39 $ 2,32 $ 0,07 $ 3,0 % 5,76 $ 4,77 $ 0,99 $ 20,8 % Activités poursuivies 2,43 $ 2,22 $ 0,21 $ 9,5 % 5,83 $ 4,70 $ 1,13 $ 24,0 % Activités abandonnées (0,04) $ 0,10 $ (0,14) $ (140,0) % (0,07) $ 0,07 $ (0,14) $ (200,0) %



































Au troisième trimestre de 2021, la société a comptabilisé un bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies de 238 millions de dollars (1,58 $ par action ordinaire), ce qui représente une diminution de 51 millions de dollars (0,29 $ par action ordinaire) par rapport au troisième trimestre de 2020. Cette baisse découle essentiellement de l'incidence défavorable nette de 73 millions de dollars (0,50 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement, en partie contrebalancée par une amélioration de 22 millions de dollars (0,21 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société dont il est question ci-après.

L'incidence défavorable nette de 73 millions de dollars (0,50 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement découle essentiellement de ce qui suit :

l'incidence défavorable de 64 millions de dollars (0,43 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable à la hausse du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix au troisième trimestre de 2021;



l'incidence défavorable de 41 millions de dollars (0,28 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du contrat à livrer visant les actions ordinaires de Loblaw;

facteurs en partie contrebalancés par

l'incidence favorable de 30 millions de dollars (0,21 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement attribuable principalement à Propriétés de Choix, déduction faite des ajustements de consolidation comptabilisés au poste « Autres et intersectoriel ».

L'amélioration de 22 millions de dollars (0,21 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société, en raison de ce qui suit :

la performance positive sous-jacente sur le plan de l'exploitation de Loblaw;



la diminution du montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières1);

facteurs en partie contrebalancés par

l'incidence défavorable, d'un exercice à l'autre, de certains profits non récurrents liés aux transactions de Propriétés de Choix comptabilisés au poste « Autres et intersectoriel » au cours de l'exercice précédent lors de la consolidation.

Le bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies tient également compte de l'incidence des actions rachetées aux fins d'annulation au cours des 12 derniers mois (0,06 $ par action ordinaire).

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies1) s'est établi à 365 millions de dollars, en hausse de 22 millions de dollars, ou 6,4 %, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020, en raison de l'amélioration de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société dont il est question ci-dessus. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) lié aux activités poursuivies s'est établi à 2,43 $ par action ordinaire au troisième trimestre de 2021, en hausse de 0,21 $ par action ordinaire, ou 9,5 %, par rapport à celui inscrit au trimestre correspondant de 2020. La hausse est attribuable à l'amélioration du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires1) lié aux activités poursuivies et à l'incidence favorable des rachats d'actions.

VENTE DE WESTON FOODS ET ACTIVITÉS ABANDONNÉES Le 23 mars 2021, la société a annoncé son intention d'entamer un processus de vente des activités de Weston Foods, lesquelles englobent les activités de produits de boulangerie frais, surgelés et de longue conservation. Au 9 octobre 2021, Weston Foods était classée dans les actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Après la clôture du troisième trimestre de 2021, le 26 octobre 2021, la société a annoncé la signature d'une entente visant la vente des activités de produits de boulangerie frais et surgelés pour une contrepartie en trésorerie totale de 1,2 milliard de dollars et, le 15 novembre 2021, la signature d'une entente visant la vente des produits de longue conservation pour une contrepartie en trésorerie totale de 370 millions de dollars. Les transactions sont assujetties au respect du droit de la concurrence et aux examens réglementaires applicables ainsi qu'aux autres conditions de clôture habituelles pour des transactions de cette nature. Sous réserve de toutes les approbations réglementaires requises et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, la société prévoit conclure chacune de ces transactions avant la fin du premier trimestre de 2022. À la clôture de chacune des transactions respectives, l'acheteur respectif conclura un accord d'approvisionnement avec Loblaw.

Les activités abandonnées reflètent les résultats de Weston Foods, déduction faite des éliminations intersectorielles.

Au troisième trimestre de 2021, le chiffre d'affaires de Weston Foods a diminué de 1,4 % comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020 pour s'établir à 584 millions de dollars, et il tient compte de l'incidence défavorable de la conversion des monnaies étrangères d'environ 3,1 %. Si l'on ne tient pas compte de l'incidence défavorable de la conversion des monnaies étrangères, le chiffre d'affaires de Weston Foods a augmenté de 1,7 % par rapport à celui de la période correspondante de 2020.

La perte nette disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société liée aux activités abandonnées s'est établie à 114 millions de dollars (0,76 $ par action ordinaire) au troisième trimestre de 2021, comparativement à un bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées de 14 millions de dollars (0,09 $ par action ordinaire) pour la période correspondante de 2020, en baisse de 128 millions de dollars (0,85 $ par action ordinaire). Cette baisse est attribuable essentiellement à l'incidence défavorable nette de 107 millions de dollars (0,71 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement et à la performance négative sous-jacente sur le plan de l'exploitation de Weston Foods de 21 millions de dollars (0,14 $ par action ordinaire). L'incidence défavorable nette, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement découle principalement de ce qui suit :

la dépréciation du goodwill hors trésorerie, déduction faite d'un recouvrement d'impôt différé de 79 millions de dollars (0,53 $ par action ordinaire). Lorsque Weston Foods a été classée comme détenue en vue de la vente, les actifs nets des activités de produits frais et surgelés et de produits de longue conservation ont été évalués séparément au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de vente. La juste valeur diminuée des coûts de vente représente le produit global prévu de la vente, moins les coûts de clôture estimatifs et les ajustements estimatifs habituels pour les transactions de cette nature;



la charge d'impôt différé au titre de l'écart externe de 17 millions de dollars (0,11 $ par action ordinaire) lié à Weston Foods. La charge d'impôt différé se rapporte à des différences temporaires au titre du placement de GWL dans Weston Foods qui sont censées s'inverser dans un avenir prévisible;



les coûts de transaction et autres coûts connexes de 13 millions de dollars (0,09 $ par action ordinaire) liés à la vente des activités de Weston Foods.

Le montant ajusté de la perte nette disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société1) liée aux activités abandonnées s'est établi à 6 millions de dollars (0,04 $ par action ordinaire) au troisième trimestre de 2021, en baisse de 21 millions de dollars (0,14 $ par action ordinaire) comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020, en raison d'une diminution de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation de Weston Foods.

AUTRES QUESTIONS LIÉES À L'ENTREPRISE (INFORMATIONS CONSOLIDÉES)

COÛTS LIÉS À LA COVID-19 Au troisième trimestre de 2021 et pour l'exercice à ce jour, la société a engagé des coûts liés à la COVID-19 d'environ 20 millions de dollars et de 141 millions de dollars (89 millions de dollars et 418 millions de dollars en 2020), respectivement, essentiellement afin de protéger les collègues, les clients, les locataires et les autres parties prenantes. Le tableau qui suit présente les coûts estimatifs liés à la COVID-19 engagés par chaque secteur d'exploitation à présenter de la société :

(non audité) (en millions de dollars)

16 semaines closes les 40 semaines closes les

9 oct. 2021 3 oct. 2020 9 oct. 2021 3 oct. 2020 Loblawi)

19 $ 85 $ 137 $ 399 $ Propriétés de Choixii)

1

4

4

19

Chiffres consolidés

20 $ 89 $ 141 $ 418 $

































i) Les coûts liés à la COVID-19 de Loblaw comprennent des montants de 25 millions de dollars et de 180 millions de dollars liés aux primes et avantages ponctuels versés aux collègues des magasins et des centres de distribution aux deuxièmes trimestres de 2021 et de 2020, respectivement. ii) Au troisième trimestre de 2021 et pour l'exercice à ce jour, Propriétés de Choix a comptabilisé une provision de 1 million de dollars (4 millions de dollars en 2020) et de 4 millions de dollars (19 millions de dollars en 2020), respectivement, au titre de certains montants en souffrance, ce qui rend compte du risque de recouvrement accru et des abattements de loyers négociés.

Se reporter à la rubrique « Perspectives » du présent communiqué de presse pour plus de précisions.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU SIÈGE SOCIAL5) DE GWL La société a réalisé les activités de financement suivantes au cours des troisièmes trimestres de 2021 et de 2020. Le tableau qui suit présente l'incidence de ces activités sur la trésorerie :

(non audité) (en millions de dollars) 16 semaines closes les 40 semaines closes les 9 oct. 2021 3 oct. 2020 9 oct. 2021 3 oct. 2020 Dette nette liée au contrat à livrer sur actions (462) $ -- $ (515) $ -- $ Offre publique de rachat dans le cours normal des

activités de GWL - actions rachetées et annuléesi), ii) (411)

--

(577)

--

Participation de GWL dans le programme d'offre

publique de rachat dans le cours normal des

activités de Loblaw 136

169

474

261

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités

ci-dessus (737) $ 169 $ (618) $ 261 $





































i) Une contrepartie en trésorerie de 26 millions de dollars liée aux actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités au deuxième trimestre de 2021 a été versée au troisième trimestre de 2021. ii) Une contrepartie en trésorerie de 31 millions de dollars liée aux actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités au troisième trimestre de 2021 a été versée au quatrième trimestre de 2021.

DETTE NETTE LIÉE AU CONTRAT À LIVRER SUR ACTIONS Au deuxième trimestre de 2021, la société a commencé à régler la dette nette liée au contrat à livrer sur actions. Au troisième trimestre de 2021, la société a versé 462 millions de dollars, déduction faite du profit de 298 millions de dollars sur le règlement de 5,83 millions des 9,6 millions d'actions aux termes du contrat, pour le rachat des débentures de série A de 283 millions de dollars et des débentures de série B de 475 millions de dollars, plus les intérêts courus.

Après la clôture du troisième trimestre de 2021, la société a payé un montant de 275 millions de dollars aux fins du règlement du solde restant, ce qui a donné lieu à l'extinction des débentures de série A et des débentures de série B et au règlement du contrat à livrer sur actions. Au total, la société a versé 790 millions de dollars pour éteindre la dette nette liée au contrat à livrer sur actions.

La totalité des 9,6 millions d'actions de Loblaw garantissant la dette nette ont été libérées, et la participation financière de la société dans Loblaw équivaut maintenant à sa participation avec droit de vote dans Loblaw.

Voir la rubrique 3.3, « Composantes de la dette totale », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 de la société pour plus de précisions.

FACILITÉ DE CRÉDIT DE GWL Au troisième trimestre de 2021, GWL a conclu une facilité de crédit engagée renouvelable de 350 millions de dollars accordée par un consortium de prêteurs dont la date d'échéance est le 13 septembre 2024. La facilité de crédit comporte certaines clauses restrictives de nature financière. Après la clôture du troisième trimestre de 2021, la société a prélevé un montant de 275 millions de dollars sur sa facilité de crédit afin de financer le règlement de la dette nette liée au contrat à livrer sur actions.

Voir la rubrique 3.3, « Composantes de la dette totale », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 de la société pour plus de précisions.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS DE GWL - ACTIONS RACHETÉES ET ANNULÉES Au troisième trimestre de 2021, la société a racheté et annulé 3,2 millions d'actions dans le cadre de son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. À la clôture du trimestre, le nombre d'actions en circulation de la société s'élevait à 147,5 millions.

Au deuxième trimestre de 2021, la société a souscrit à un régime d'achat d'actions automatique avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant la période au cours de laquelle le régime d'achat d'actions automatique est en vigueur, le courtier de la société peut racheter des actions ordinaires à des moments où la société n'est autrement pas active sur les marchés. Après la clôture du troisième trimestre de 2021, la société a racheté et annulé environ 70 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre de son régime d'achat d'actions ordinaires.

Voir la rubrique 3.6, « Capital social », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 de la société pour plus de précisions.

PARTICIPATION DE GWL À L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS DE LOBLAW Au premier trimestre de 2020, la société a commencé à participer à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw afin de conserver son pourcentage de participation. Au troisième trimestre de 2021, GWL a tiré un produit de 136 millions de dollars de la vente des actions de Loblaw.

SECTEURS D'EXPLOITATION À PRÉSENTER

La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux secteurs d'exploitation à présenter : Loblaw et Propriétés de Choix. Le poste « Autres et intersectoriel » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels liés à la consolidation et de la trésorerie et des placements à court terme détenus par la société. Toutes les autres activités à l'échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d'exploitation à présenter, notamment les charges d'intérêts, les activités du siège social et les charges administratives, sont inscrites au poste « Autres et intersectoriel ».

Loblaw compte deux secteurs d'exploitation à présenter : Vente au détail et Services financiers. Le secteur Vente au détail de Loblaw comprend principalement les secteurs de l'alimentation au détail et des pharmacies au détail. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale et des services financiers.

Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d'immeubles de commerces de détail, d'immeubles industriels, d'immeubles à bureaux et d'immeubles résidentiels partout au Canada.

Résultats d'exploitation de Loblaw

(non audité) (en millions de dollars, sauf indication contraire) Pour les périodes closes indiquées 16 semaines closes les







40 semaines closes les







9 oct. 2021 3 oct. 20203) Variation

(en $) Variation

(en %) 9 oct. 2021 3 oct. 20203) Variation (en $) Variation

(en %) Produits 16 050 $ 15 671 $ 379 $ 2,4 % 40 413 $ 39 428 $ 985 $ 2,5 % Résultat d'exploitation 861 $ 716 $ 145 $ 20,3 % 2 226 $ 1 657 $ 569 $ 34,3 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 672 $ 1 516 $ 156 $ 10,3 % 4 257 $ 3 685 $ 572 $ 15,5 % Montant ajusté de la marge

du BAIIA1) 10,4 % 9,7 %



10,5 % 9,3 %



Amortissements des immobilisations corporelles

et incorporellesi) 817 $ 795 $ 22 $ 2,8 % 2 041 $ 1 987 $ 54 $ 2,7 %







































i) Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte d'un amortissement de 155 millions de dollars au troisième trimestre de 2021 (155 millions de dollars en 2020) des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix »).

Produits Les produits de Loblaw se sont établis à 16 050 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, en hausse de 379 millions de dollars, ou 2,4 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2020, en raison de la hausse du chiffre d'affaires du secteur Vente au détail et de l'augmentation des produits tirés du secteur Services financiers.

Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail a augmenté de 367 millions de dollars, ou 2,4 %, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020, et il tient compte du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail de 11 382 millions de dollars (11 215 millions de dollars en 2020) et de celui du secteur des pharmacies au détail de 4 449 millions de dollars (4 249 millions de dollars en 2020). L'augmentation découle essentiellement des facteurs suivants :

le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a augmenté de 0,2 % pour le trimestre. Le chiffre d'affaires a été touché par la perte de vigueur de la tendance des repas pris à domicile après une forte croissance à l'exercice précédent, ce qui a été contré par la hausse de l'inflation dans le secteur. Le taux de croissance moyen composé 6) du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail sur une période de deux ans s'est établi à 4,5 %. La taille du panier d'épicerie a fléchi et l'achalandage en magasin a augmenté au cours du trimestre en regard du troisième trimestre de 2020;

du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail sur une période de deux ans s'est établi à 4,5 %. La taille du panier d'épicerie a fléchi et l'achalandage en magasin a augmenté au cours du trimestre en regard du troisième trimestre de 2020; les mesures internes de l'inflation de Loblaw ont été quelque peu plus élevées que l'inflation nationale moyenne trimestrielle du prix des aliments de 2,6 % (1,8 % en 2020), calculée selon l'indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin;

le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail a augmenté de 4,4 % pour le trimestre (6,1 % en 2020). La croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance a bénéficié des fortes ventes de services facturables. Le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin a bénéficié de la reprise des activités économiques au troisième trimestre de 2021. Le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance a augmenté de 4,8 % et le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin a augmenté de 4,1 %. Le taux de croissance moyen composé6) du chiffre d'affaires du secteur des pharmacies au détail sur une période de deux ans s'est établi à 5,5 %.

Au cours des 12 derniers mois, 15 magasins du secteur de l'alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 14 les ont fermées, ce qui a donné lieu à une augmentation nette de la superficie de vente au détail de 0,3 million de pieds carrés, ou 0,4 %.

Au troisième trimestre de 2021, les produits tirés du secteur Services financiers ont augmenté de 19 millions de dollars comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2020, en raison principalement de l'augmentation des commissions d'interchange attribuable aux dépenses accrues des clients.

Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation de Loblaw a augmenté de 145 millions de dollars, ou 20,3 %, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020 pour s'établir à 861 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Cette hausse reflète une amélioration de 134 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et l'incidence favorable nette de 11 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement, comme il est décrit ci-dessous :

l'amélioration de 134 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation est attribuable essentiellement à ce qui suit :

l'amélioration de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation du secteur Vente au détail découlant de l'augmentation de la marge brute du secteur Vente au détail, en partie contrebalancée par l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives et des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles;



l'amélioration de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation du secteur Services financiers.

l'incidence favorable nette de 11 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement découle principalement de ce qui suit :

l'incidence favorable de 8 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, d'ajustements de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change;



l'incidence favorable de 6 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, d'un profit net sur la vente d'immeubles non exploités;

facteurs en partie contrebalancés par :

l'incidence défavorable de 3 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, des charges de restructuration et autres charges connexes.

Montant ajusté du BAIIA1) Le montant ajusté du BAIIA1) de Loblaw a augmenté de 156 millions de dollars, ou 10,3 %, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020 pour s'établir à 1 672 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. L'augmentation découle essentiellement de la hausse de 149 millions de dollars enregistrée par le secteur Vente au détail et de l'augmentation de 7 millions de dollars au sein secteur Services financiers.

Le montant ajusté du BAIIA1) du secteur Vente au détail a augmenté de 149 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, du fait de la hausse de la marge brute du secteur Vente au détail, en partie contrebalancée par une augmentation de 173 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives.

La marge brute exprimée en pourcentage du secteur Vente au détail s'est établie à 30,7 %, en hausse de 140 points de base comparativement à celle inscrite pour la période correspondante de 2020, grâce à une modification favorable de la composition du chiffre d'affaires des secteurs de l'alimentation au détail et des pharmacies au détail et aux améliorations sous-jacentes des initiatives commerciales.

Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires du secteur Vente au détail ont augmenté de 70 points de base comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2020 pour s'établir à 20,5 %. Cette augmentation s'explique principalement par la normalisation des conditions d'exploitation à la suite des mesures de confinement et par les coûts plus élevés engagés par le secteur des pharmacies au détail pour la fourniture de services facturables, en partie contrebalancés par la baisse des coûts liés à la COVID-19.

Le montant ajusté du BAIIA1) du secteur Services financiers a augmenté de 7 millions de dollars comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2020 en raison surtout de la hausse des produits, comme il est décrit ci-dessus, de la diminution des radiations contractuelles et de la diminution des coûts de financement. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par l'augmentation des coûts du programme de fidélisation et des coûts d'exploitation.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles de Loblaw ont augmenté de 22 millions de dollars au troisième trimestre de 2021 comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2020 pour s'établir à 817 millions de dollars, en raison essentiellement d'une augmentation de l'amortissement des actifs liés aux technologies de l'information (« TI ») et des biens loués et d'une augmentation de l'amortissement au sein du secteur Services financiers attribuable au lancement du compte PC Argent. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte d'un amortissement de 155 millions de dollars (155 millions de dollars en 2020) lié aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

Consolidation des franchises Le réseau de Loblaw compte plus de 500 magasins franchisés d'alimentation au détail. Les participations ne donnant pas le contrôle de Loblaw représentent les bénéfices du secteur de l'alimentation revenant aux franchisés. Le bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle de Loblaw s'est établi à 54 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, ce qui représente une augmentation de 39 millions de dollars, ou 260 %, comparativement à celui inscrit au troisième trimestre de 2020. Les augmentations des participations ne donnant pas le contrôle de Loblaw étaient attribuables essentiellement à la hausse des bénéfices des franchisés par rapport à la période correspondante de 2020.

Optimisation du réseau Après la clôture du troisième trimestre de 2021, Loblaw a finalisé des plans d'optimisation du réseau qui entraîneront des conversions de bannières, des fermetures et des redimensionnements d'environ 20 magasins de détail non rentables à l'échelle de plusieurs bannières et formats, dont la majorité seront des conversions de bannières et 3 seront des fermetures au sein du secteur de l'alimentation de détail de Loblaw. Loblaw prévoit comptabiliser des charges d'environ 25 à 35 millions de dollars dans le cadre de cette optimisation du réseau. Ces charges seront inscrites à mesure qu'elles sont engagées et elles devraient inclure des coûts liés au matériel, des indemnités de départ, des coûts liés aux contrats de location et d'autres coûts. Loblaw prévoit réaliser des économies d'environ 25 millions de dollars au titre du BAIIA annualisé par suite de ces plans. Ce projet d'optimisation des magasins sera pratiquement terminé d'ici la fin de 2022. Étant donné que Loblaw met l'accent sur l'optimisation de son réseau de magasins et de bureaux, des charges supplémentaires de cette nature pourraient être engagées au quatrième trimestre de 2021 et en 2022.

Résultats d'exploitation de Propriétés de Choix



16 semaines closes les







40 semaines closes les







(non audité) (en millions de dollars, sauf indication contraire) Pour les périodes closes indiquées 9 oct. 2021 3 oct. 2020 Variation (en $) Variation

(en %) 9 oct. 2021 3 oct. 2020 Variation (en $) Variation

(en %) Produits 316 $ 309 $ 7 $ 2,3 % 967 $ 949 $ 18 $ 1,9 % Charges d'intérêts nettes

(produits d'intérêts nets)

et autres charges financièresi) 113 $ 145 $ (32) $ (22,1) % 878 $ (44) $ 922 $ 2 095,5 % Bénéfice net 163 $ 97 $ 66 $ 68,0 % 186 $ 334 $ (148) $ (44,3) % Fonds provenant des

activités d'exploitation1) 173 $ 169 $ 4 $ 2,4 % 515 $ 480 $ 35 $ 7,3 %























i) Les charges d'intérêts nettes (produits d'intérêts nets) et autres charges financières comprennent un ajustement de la juste valeur des parts échangeables.

Produits Les produits se sont établis à 316 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, en hausse de 7 millions de dollars, ou 2,3 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2020, et ils tiennent compte d'un montant de 176 millions de dollars (176 millions de dollars en 2020) provenant des locataires du secteur Vente au détail de Loblaw.

L'augmentation des produits découle essentiellement de ce qui suit :

l'apport des acquisitions et des transferts de réaménagement réalisés en 2020 et en 2021.

facteur en partie contrebalancé par

les diminutions attribuables aux produits abandonnés au titre des cessions réalisées en 2020;

les taux d'inoccupation de certains actifs de détail et de bureaux.

Charges d'intérêts nettes et autres charges financières Les charges d'intérêts nettes et autres charges financières se sont établies à 113 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, comparativement à 145 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020. La diminution de 32 millions de dollars découle essentiellement de l'incidence favorable de 31 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables.

Bénéfice net Au troisième trimestre de 2021, un bénéfice net de 163 millions de dollars a été inscrit, comparativement à 97 millions de dollars pour la période correspondante de 2020. La hausse de 66 millions de dollars est attribuable essentiellement à ce qui suit :

la diminution des charges d'intérêts nettes et autres charges financières, comme il est décrit ci-dessus;

la variation favorable de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, y compris ceux détenus dans les coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

la diminution des provisions pour pertes de crédit attendues;

l'augmentation des produits locatifs, comme il est décrit ci-dessus.

Fonds provenant des activités d'exploitation1) Les fonds provenant des activités d'exploitation1) se sont établis à 173 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, en hausse de 4 millions de dollars comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2020, en raison essentiellement d'une diminution des provisions pour pertes de crédit attendues et de l'apport des acquisitions et des transferts d'aménagement réalisés en 2020 et en 2021.

Autres questions Après la clôture du troisième trimestre de 2021, Propriétés de Choix a annoncé qu'elle allait rembourser. le 10 décembre 2021, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés, la totalité des débentures non garanties de premier rang de série I en circulation portant intérêt à 3,01 % d'un capital global de 300 millions de dollars, dont l'échéance initiale est le 21 mars 2022.

Après la clôture du troisième trimestre de 2021, Propriétés de Choix a convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé, des billets non garantis de premier rang de série Q d'un capital global de 350 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 2,456 % par année et venant à échéance le 30 novembre 2026.

Après la clôture du troisième trimestre de 2021, Propriétés de Choix a annoncé que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté son intention d'acquérir jusqu'à 27 558 665 de ses parts de fiducie au cours de la période de 12 mois allant du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, par l'intermédiaire de la TSX ou d'autres systèmes de négociation.

PERSPECTIVES2)

La société prévoit que le montant ajusté du bénéfice net1) lié aux activités poursuivies augmentera en 2021, grâce aux résultats affichés par ses secteurs d'exploitation, y compris l'amélioration continue de la performance de Loblaw, et prévoit utiliser la trésorerie excédentaire pour racheter des actions.

Loblaw La pandémie a continué d'influer sur les activités de Loblaw en 2021, y compris le défi de dépasser le chiffre d'affaires élevé de 2020.

Pour l'exercice entier, Loblaw s'attend à ce que :

ses principaux secteurs d'activité de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d'affaires;

la rentabilité du secteur Services financiers augmente;

des dépenses d'investissement d'environ 1,2 milliard de dollars soient effectuées, déduction faite du produit tiré de la cession d'immeubles;

un remboursement de capital aux actionnaires soit effectué au moyen de l'affectation d'une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions.

En se fondant sur sa performance sur le plan de l'exploitation et sur le plan financier depuis le début de l'exercice ainsi que sur l'élan des activités à la fin du troisième trimestre, Loblaw prévoit une croissance, d'un exercice à l'autre, du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) s'établissant entre 30 % et 35 %, exclusion faite de l'incidence de la 53e semaine au quatrième trimestre de l'exercice 2020 et des charges liées à l'optimisation du réseau de Loblaw, comme il est décrit à la rubrique « Résultats d'exploitation de Loblaw » du présent communiqué de presse.

Au troisième trimestre, les coûts liés à la COVID-19 de Loblaw se sont élevés à environ 19 millions de dollars. Les coûts liés à la COVID-19 engagés par Loblaw au cours des quatre semaines ayant suivi la clôture du troisième trimestre de 2021 se sont élevés à environ 4 millions de dollars.

Propriétés de Choix L'objectif de Propriétés de Choix consiste à accroître la valeur nette des actifs, à assurer une croissance stable du résultat d'exploitation net et à préserver le capital dans une perspective à long terme.

Bien qu'il demeure une incertitude quant aux répercussions à long terme de la pandémie de COVID-19, Propriétés de Choix demeure convaincue d'être toujours bien positionnée grâce à son modèle d'affaires, à la stabilité de ses locataires et à sa gestion financière disciplinée. À la clôture du troisième trimestre de 2021, le portefeuille diversifié de Propriétés de Choix, composé de commerces de détail, d'immeubles industriels et de bureaux, affichait un taux d'occupation de 97 % et comptait des locataires de grande qualité dans toutes les régions du Canada. Le portefeuille d'immeubles de commerce de détail de Propriétés de Choix est principalement loué à des magasins d'alimentation, des pharmacies ou d'autres détaillants de produits de première nécessité ainsi qu'à des fournisseurs de logistique, qui continuent d'enregistrer de bons résultats dans ce contexte et assurent la stabilité de l'ensemble du portefeuille de Propriétés de Choix. La stabilité est mise en évidence par les résultats financiers et le taux de recouvrement des loyers de Propriétés de Choix, qui a dépassé 99 % pour le troisième trimestre.

Propriétés de Choix continue de faire progresser son programme d'aménagement, qui lui permet l'ajout d'actifs immobiliers de haute qualité à son portefeuille à un coût raisonnable et d'accroître la valeur liquidative au fil du temps. Propriétés de Choix dispose d'un éventail de projets d'aménagement en cours, diversifiés par la taille, l'ampleur et la complexité, notamment des projets de densification d'immeubles de commerce de détail, des nouveaux projets d'aménagement industriels et des projets résidentiels locatifs situés dans des marchés urbains et axés sur l'accessibilité du transport en commun.

La solidité du bilan et l'approche disciplinée en matière de gestion financière sous-tendent tous les aspects du modèle économique de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix adopte une démarche prudente à l'égard du risque lié à l'endettement et au financement qui consiste à maintenir d'excellents ratios d'endettement et à échelonner les échéances de sa dette.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Après la clôture du troisième trimestre de 2021, le Conseil d'administration de la société a déclaré des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires, les actions privilégiées de série I, les actions privilégiées de série III, les actions privilégiées de série IV et les actions privilégiées de série V de GWL, qui sont payables comme suit :



Actions ordinaires 0,600 $ par action payable le 1er janvier 2022 aux actionnaires inscrits au 15 décembre 2021;











Actions privilégiées, série I 0,3625 $ par action payable le 15 décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 30 novembre 2021;











Actions privilégiées, série III 0,3250 $ par action payable le 1er janvier 2022 aux actionnaires inscrits au 15 décembre 2021;











Actions privilégiées, série IV 0,3250 $ par action payable le 1er janvier 2022 aux actionnaires inscrits au 15 décembre 2021;











Actions privilégiées, série V 0,296875 $ par action payable le 1er janvier 2022 aux actionnaires inscrits au 15 décembre 2021.



MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

La société a recours à des mesures financières non conformes aux PCGR étant donné qu'elle estime que ces mesures fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer avec exactitude sa performance et sa situation financières.

La direction a recours à ces mesures et à d'autres mesures financières non conformes aux PCGR afin d'exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l'exploitation, l'incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l'exploitation et qu'ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d'une période à l'autre. La société exclut d'autres éléments si elle juge qu'il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés ouvertes ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les PCGR.

Pour obtenir un rapprochement et une description des mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures financières de la société, il y a lieu de se reporter à la rubrique 9, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion inclus dans le Rapport du troisième trimestre de 2021 de la société.

Changement de méthode liée aux mesures financières non conformes aux PCGR entré en vigueur au premier trimestre de 2021 En 2020, la direction a procédé à un examen des éléments d'ajustement historiques en vue de réduire le nombre d'éléments non conformes aux PCGR auxquels elle apporte des ajustements aux fins de sa présentation de l'information financière. La direction est arrivée à la conclusion qu'afin de présenter les éléments d'ajustement d'une manière plus cohérente avec celle de ses pairs canadiens et américains, la société n'apportera plus d'ajustements pour tenir compte des pertes de valeur d'immobilisations corporelles et autres pertes de valeur connexes (déduction faite des reprises), de certaines charges de restructuration et autres charges connexes, des frais de règlement au titre des régimes de retraite, des modifications des taux d'impôt des sociétés prévus par la loi ou d'autres éléments. Pour obtenir davantage de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique 9.1, « Changement de méthode liées aux mesures financières non conformes aux PCGR entré en vigueur au premier trimestre de l'exercice 2021 », du rapport de gestion inclus dans le Rapport du troisième trimestre de 2021 de la société.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d'affaires de la société, ainsi que sur les questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d'investissement prévues ainsi que le degré d'avancement et l'incidence des déploiements des systèmes de TI. De plus, il n'y a aucune garantie concernant a) la capacité de la société de conclure avec succès la vente des activités de produits frais, surgelés et de longue conservation de Weston Foods; b) le produit qui sera tiré des transactions dont il est question dans le présent communiqué de presse, et c) l'échéancier de la clôture de ces ventes. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, à la rubrique « Perspectives » du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots ou d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu'ils se rapportent à la société et à sa direction. Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les attentes de la société quant à sa performance sur le plan de l'exploitation et à sa performance financière pour 2021 s'appuient sur certaines hypothèses, notamment en ce qui a trait à la pandémie de COVID-19, à l'incidence de la réforme du réseau de la santé, aux économies de coûts et aux efficiences opérationnelles prévues ainsi qu'aux bénéfices attendus liés aux initiatives stratégiques. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, y compris la pandémie de COVID-19, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2020 de la société et de la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

INFORMATIONS SECTORIELLES

La société compte deux secteurs d'exploitation à présenter : Loblaw et Propriétés de Choix. Le poste « Autres et intersectoriel » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels liés à la consolidation, la trésorerie et les placements à court terme détenus par la société ainsi que toutes les autres activités à l'échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d'exploitation à présenter, comme il est indiqué ci-dessous.

Les méthodes comptables adoptées pour les secteurs d'exploitation à présenter sont les mêmes que celles qui sont décrites dans les états financiers consolidés annuels audités de 2020 de la société. La performance de chaque secteur d'exploitation à présenter est évaluée en fonction du montant ajusté du BAIIA1) et du montant ajusté du résultat d'exploitation1). Aucun des secteurs d'exploitation à présenter ne dépend d'un seul client externe.



16 semaines closes les

9 oct. 2021 3 oct. 20203), 4) (en millions de dollars) Loblaw Propriétés de Choix Autres et intersectoriel Total Loblaw Propriétés de Choix Autres et intersectoriel Total Produits 16 050 $ 316 $ (174) $ 16 192 $ 15 671 $ 309 $ (174) $ 15 806 $ Résultat d'exploitation 861 $ 276 $ (12) $ 1 125 $ 716 $ 242 $ 6 $ 964 $ Charges d'intérêts nettes (produits

d'intérêts nets) et autres charges

financières 203

113

96

412

228

145

(50)

323

Bénéfice avant impôt sur le résultat 658 $ 163 $ (108) $ 713 $ 488 $ 97 $ 56 $ 641 $

















Résultat d'exploitation 861 $ 276 $ (12) $ 1 125 $ 716 $ 242 $ 6 $ 964 $ Amortissements des immobilisations

corporelles et incorporelles 817

1

(114)

704

795

1

(114)

682

Éléments d'ajustementi) (6)

(51)

8

(49)

5

(18)

11

(2)

Montant ajusté du BAIIAi) 1 672 $ 226 $ (118) $ 1 780 $ 1 516 $ 225 $ (97) $ 1 644 $ Amortissements des immobilisations

corporelles et incorporellesii) 662

1

(114)

549

640

1

(114)

527

Montant ajusté du résultat d'exploitationi) 1 010 $ 225 $ (4) $ 1 231 $ 876 $ 224 $ 17 $ 1 117 $























i) Certains éléments sont exclus du résultat d'exploitation afin de déterminer le montant ajusté du BAIIA1). La direction utilise le montant ajusté du BAIIA1) à l'interne pour analyser la performance sous-jacente du secteur. ii) Ne tient pas compte d'une charge d'amortissement de 155 millions de dollars (155 millions de dollars en 2020) comptabilisée par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.



40 semaines closes les

9 oct. 2021 3 oct. 20203), 4) (en millions de dollars) Loblaw Propriétés

de Choix Autres et

intersectoriel Total Loblaw Propriétés

de Choix Autres et

intersectoriel Total Produits 40 413 $ 967 $ (534) $ 40 846 $ 39 428 $ 949 $ (537) $ 39 840 $ Résultat d'exploitation 2 226 $ 1 064 $ (272) $ 3 018 $ 1 657 $ 290 $ 59 $ 2 006 $ Charges d'intérêts nettes (produits

d'intérêts nets) et autres charges

financières 524

878

58

1 460

576

(44)

53

585

Bénéfice avant impôt 1 702 $ 186 $ (330) $ 1 558 $ 1 081 $ 334 $ 6 $ 1 421 $

















Résultat d'exploitation 2 226 $ 1 064 $ (272) $ 3 018 $ 1 657 $ 290 $ 59 $ 2 006 $ Amortissements des immobilisations

corporelles et incorporelles 2 041

3

(274)

1 770

1 987

2

(267)

1 722

Éléments d'ajustementi) (10)

(393)

157

(246)

41

361

(170)

232

Montant ajusté du BAIIAi) 4 257 $ 674 $ (389) $ 4 542 $ 3 685 $ 653 $ (378) $ 3 960 $ Amortissements des immobilisations

corporelles et incorporellesii) 1 652

3

(274)

1 381

1 595

2

(267)

1 330

Montant ajusté du résultat d'exploitationi) 2 605 $ 671 $ (115) $ 3 161 $ 2 090 $ 651 $ (111) $ 2 630 $























i) Certains éléments sont exclus du résultat d'exploitation afin de déterminer le montant ajusté du BAIIA1). La direction utilise le montant ajusté du BAIIA1) à l'interne pour analyser la performance sous-jacente du secteur. ii) Ne tient pas compte d'une charge d'amortissement de 389 millions de dollars (392 millions de dollars en 2020) comptabilisée par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

RAPPORT DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2021

Le Rapport annuel 2020 et le Rapport du troisième trimestre de 2021 de la société sont disponibles sous l'onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société à l'adresse weston.ca et ont été déposés sur SEDAR et peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

