TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (TSX : WN) (« GWL » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés non audités pour les 13 semaines closes le 31 décembre 2020.

Le Rapport annuel de 2020 de GWL comprend les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le Rapport annuel de 2020 de GWL été déposé sur SEDAR et est disponible à sedar.com, ainsi que sous l'onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l'adresse weston.ca.

En raison du calendrier de présentation de l'information financière de la société, le quatrième trimestre et l'exercice 2020 en entier comprennent une semaine d'activité additionnelle (la « 53e semaine ») par rapport à 2019.

« George Weston a obtenu de bons résultats au quatrième trimestre, a déclaré Galen G. Weston, président du Conseil et chef de la direction, George Weston Limitée. En dépit de circonstances difficiles, nos entreprises ont fait preuve de résilience et ont amélioré leurs résultats dans tous les secteurs. En ce qui a trait à l'avenir, alors que les répercussions de la COVID-19 continuent à générer de l'incertitude pour ce qui est du court terme, nous restons confiants quant à la possibilité de créer de la valeur à long terme pour chacune de nos entreprises. »

Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a enregistré des résultats positifs accompagnés d'une forte croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables et du chiffre d'affaires tiré du commerce électronique au cours d'un trimestre encore considérablement touché par la COVID-19. Les coûts sont demeurés élevés afin d'assurer la sécurité des clients et des collègues. Loblaw a continué d'offrir de la valeur dans les catégories qui comptent le plus pour les consommateurs tout en misant sur une accélération de ses secteurs de croissance stratégiques, soit le Commerce en ligne convivial, les Paiements et récompenses et un Réseau de soins de santé relié.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a généré de solides résultats au quatrième trimestre, lesquels témoignent d'un bénéfice stable alors qu'elle a recouvré 98 % de ses loyers contractuels. Cette performance exceptionnelle a été soutenue par un rehaussement global de la qualité du portefeuille grâce à un recyclage de capitaux efficace. Propriétés de Choix a réalisé environ 550 millions de dollars de transactions comprenant quatre acquisitions et cinq cessions et demeure soucieuse d'affecter ses dépenses d'investissement à des initiatives d'aménagement. Propriétés de Choix demeure confiante que son approche déterminée en matière de gestion financière et de gestion d'actifs lui permettra de continuer de gérer les risques et les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 et de se positionner en faveur d'une croissance à long terme.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires et le résultat de Weston Foods se sont améliorés par rapport au troisième trimestre malgré l'incidence négative de la COVID-19. Le retour à l'imposition par le gouvernement de fermetures d'entreprises non essentielles et les mesures de confinement et de distanciation physique obligatoires dans plusieurs régions ont entraîné un fléchissement des volumes, l'incidence négative ayant été plus importante dans la seconde moitié du trimestre. Ces pressions ont été contrées en partie par les améliorations continues au chapitre des économies de coûts et de la productivité, par les avantages tirés du programme de transformation de Weston Foods et par les résultats de vente accrus dans certaines catégories des secteurs de la vente au détail et des services alimentaires. Par conséquent, Weston Foods demeure bien positionnée pour atteindre une croissance à long terme grâce à son cadre stratégique tout en offrant des produits et des services de qualité supérieure à ses clients et consommateurs.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2020

Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société s'est établi à 289 millions de dollars (1,88 $ par action ordinaire), en baisse de 144 millions de dollars (0,93 $ par action ordinaire) comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2019. La diminution reflète l'incidence nette défavorable, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement totalisant 194 millions de dollars (1,27 $ par action ordinaire), ce qui s'explique principalement par l'incidence défavorable de 223 millions de dollars (1,44 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable à la hausse du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix au cours du quatrième trimestre de 2020, ce qui a été contrebalancé en partie par l'augmentation de 50 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société1) s'est établi à 312 millions de dollars (2,03 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 50 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire), ou 19,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2019. L'augmentation s'explique surtout par l'amélioration de la performance sous-jacente des secteurs d'exploitation de la société.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

À moins d'indication contraire, les résultats de la société comprennent une semaine d'activité additionnelle la « 53e semaine ») dans les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020 en entier par rapport à 2019 en raison du calendrier de présentation de l'information financière de la société.

Les résultats de la société tiennent compte de l'incidence de la COVID-19 et de l'incidence, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable aux fluctuations considérables du cours des parts de Propriétés de Choix, qui a été comptabilisé dans les charges d'intérêts nettes et autres charges financières. Les résultats de la société subissent l'incidence des fluctuations du cours de marché des parts de fiducie de Propriétés de Choix du fait que les parts de fiducie détenues par les porteurs de parts autres que la société sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs et présentées à titre de passif dans le bilan consolidé de la société. Les résultats financiers de la société sont touchés négativement lorsque le cours des parts de fiducie augmente et positivement lorsque le prix des parts de fiducie diminue.

(non audité) (en millions de dollars, sauf indication

contraire) Pour les périodes closes aux dates

indiquées Trimestres clos les



Exercices clos les

Variation

(en %)













31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation

(en $) Variation

(en %) 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation

(en $) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 13 806 $ 12 107 $ 1 699 $ 14,0 % 54 705 $ 50 109 $ 4 596 $ 9,2 % Résultat d'exploitation 906 $ 718 $ 188 $ 26,2 % 2 888 $ 2 958 $ (70) $ (2,4) % Montant ajusté du BAIIA1) 1 501 $ 1 351 $ 150 $ 11,1 % 5 607 $ 5 483 $ 124 $ 2,3 % Montant ajusté de la marge

du BAIIA1) 10,9 % 11,2 %



10,2 % 10,9 %







Bénéfice net attribuable aux

actionnaires de la société 299 $ 443 $ (144) $ (32,5) % 963 $ 242 $ 721 $ 297,9 % Bénéfice net disponible aux

porteurs d'actions ordinaires

de la société 289 $ 433 $ (144) $ (33,3) % 919 $ 198 $ 721 $ 364,1 % Montant ajusté du bénéfice net

disponible aux porteurs

d'actions ordinaires de

la société1) 312 $ 262 $ 50 $ 19,1 % 1 055 $ 1 117 $ (62) $ (5,6) % Bénéfice net dilué par action

ordinaire (en dollars) 1,88 $ 2,81 $ (0,93) $ (33,1) % 5,96 $ 1,26 $ 4,70 $ 373,0 % Montant ajusté du bénéfice

net dilué par action

ordinaire1) (en dollars) 2,03 $ 1,69 $ 0,34 $ 20,1 % 6,85 $ 7,24 $ (0,39) $ (5,4) %

























Le tableau qui suit présente l'incidence approximative de la 53e semaine sur les résultats consolidés de la société au quatrième trimestre de 2020 :







53e semaine

2020 (en millions de dollars, sauf indication contraire) Loblaw Weston

Foods Autres et

intersectoriel Total Produits 878 $ 29 $ (10) $ 897 $ Montant ajusté du BAIIA1) 67 $ 4 $ -- $ 71 $ Montant ajusté de la marge du BAIIA1) 7,6 % 13,8 %







Amortissements des immobilisations corporelles et

incorporellesi) -- $ -- $ -- $ -- $ Résultat d'exploitation 67 $ 4 $ -- $ 71 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 18 $ 3 $ -- $ 21 $ Bénéfice net dilué par action ordinaire (en dollars) 0,12 $ 0,02 $ -- $ 0,14 $



















Au quatrième trimestre de 2020, la société a comptabilisé un bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société de 289 millions de dollars (1,88 $ par action ordinaire), en baisse de 144 millions de dollars (0,93 $ par action ordinaire) comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2019. Cette baisse découle de l'incidence nette défavorable, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement totalisant 194 millions de dollars (1,27 $ par action ordinaire), en partie contrebalancée par une augmentation de 50 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société dont il est question ci-dessous.

L'incidence défavorable nette de 194 millions de dollars (1,27 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement découle essentiellement de ce qui suit :

l'incidence défavorable de 223 millions de dollars (1,44 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable à la hausse du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix au cours du quatrième trimestre de 2020;



l'incidence défavorable de 9 millions de dollars (0,08 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, des pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises;

facteurs en partie contrebalancés par

l'incidence favorable de 38 millions de dollars (0,25 $ par action ordinaire), d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement.

L'augmentation de 50 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société découle de ce qui suit :

la performance positive sous-jacente sur le plan de l'exploitation de Loblaw, y compris l'incidence de la COVID-19 et des coûts connexes;



la performance sous-jacente favorable sur le plan de l'exploitation de Weston Foods, compte tenu de l'incidence de la COVID-19 et des coûts connexes;



la diminution du montant ajusté du taux d'impôt effectif1) essentiellement attribuable à l'incidence favorable de la tranche non imposable du profit découlant des transactions de Propriétés de Choix réalisées au quatrième trimestre de 2020 et à l'incidence de certains éléments d'impôt non déductibles;

facteurs en partie contrebalancés par

l'augmentation du montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières 1) ;

;

l'augmentation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société1) s'est établi à 312 millions de dollars (2,03 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 50 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire), ou 19,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2019, en raison de l'amélioration de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l'exploitation de la société dont il est question ci-dessus. Si l'on ne tient pas compte de l'incidence de 21 millions de dollars (0,14 $ par action ordinaire) de la 53e semaine, le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société1) a augmenté de 29 millions de dollars (0,20 $ par action ordinaire), ou 11,1 %, par rapport à la période correspondante de 2019.

AUTRES QUESTIONS LIÉES À L'ENTREPRISE (INFORMATIONS CONSOLIDÉES)

COÛTS LIÉS À LA COVID-19 En 2020, la société a engagé d'importants coûts liés à la COVID-19 au chapitre des primes et des mesures temporaires de protection salariale, de l'amélioration continue des services offerts aux clients ainsi que du renforcement des mesures de santé et de sécurité, qui ont totalisé environ 490 millions de dollars. Au quatrième trimestre de 2020, la société a engagé des coûts liés à la COVID-19 d'environ 50 millions de dollars, essentiellement afin de protéger les collègues, les clients, les locataires et les autres parties prenantes. Le tableau qui suit présente les coûts estimatifs liés à la COVID-19 engagés par chaque secteur d'exploitation à présenter de la société :

(non audité)

(en millions de dollars) Trimestre clos le Exercice clos le 31 déc. 2020 31 déc. 2020 (13 semaines) (53 semaines) Loblaw 45 $ 445 $ Propriétés de Choixi) 3

21

Weston Foods 2

24

Chiffres consolidés 50 $ 490 $











i) Au quatrième trimestre et pour l'exercice 2020, Propriétés de Choix a comptabilisé une provision respective de 3 millions de dollars et de 21 millions de dollars au titre de certains montants en souffrance, ce qui rend compte du risque de recouvrement accru et des abattements éventuels.

INCIDENCE DE LA CONSOLIDATION SUR LES TRANSACTIONS DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX Propriétés de Choix a réalisé diverses acquisitions et cessions d'immeubles au cours de 2019 et de 2020 en vue d'améliorer la vigueur de son portefeuille. En raison de certaines de ces transactions, la société a comptabilisé l'incidence de la consolidation au poste « Autres et intersectoriel ».



(non audité)

(en millions de dollars) Trimestres clos les Exercices clos les







31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2020 31 déc. 2019 (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Transactions de Propriétés de Choix 11 $ 7 $ 31 $ 7 $ Charges d'intérêts nettes et autres charges

financières 11 $ 7 $ 31 $ 7 $















TRANSACTIONS DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX En 2020, Propriétés de Choix a cédé ou partiellement cédé 17 immeubles (31 immeubles en 2019) à des tiers pour une contrepartie totale de 233 millions de dollars (435 millions de dollars en 2019). Lors de la consolidation, ces transactions n'ont pas été comptabilisées comme une vente d'actifs aux termes des contrats de location et la société n'a pas cédé le contrôle des immeubles aux fins de l'IFRS 16, Contrats de location, et de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Le produit des transactions a été comptabilisé à titre de passif financier totalisant 233 millions de dollars (435 millions de dollars en 2019) aux bilans consolidés de la société. Au 31 décembre 2020, la société a comptabilisé 666 millions de dollars (435 millions de dollars en 2019) dans les passifs financiers. Les charges d'intérêts correspondantes de 11 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 (7 millions de dollars en 2019) et de 31 millions de dollars pour l'exercice (7 millions de dollars en 2019) ont été comptabilisées dans les états consolidés des résultats.

À des fins fiscales, ces transactions ont été traitées comme une vente et la charge d'impôt sur le résultat tient compte de l'avantage découlant de la tranche non imposable du profit sur la vente d'immeubles par Propriétés de Choix.

SECTEURS D'EXPLOITATION À PRÉSENTER

La société exerce ses activités par l'intermédiaire de trois secteurs d'exploitation à présenter : Loblaw, Propriétés de Choix et Weston Foods. Le poste « Autres et intersectoriel » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels liés à la consolidation et de la trésorerie et des placements à court terme détenus par la société. Toutes les autres activités à l'échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d'exploitation à présenter, notamment les charges d'intérêts, les activités du siège social et les charges administratives, sont inscrites au poste « Autres et intersectoriel ».

Loblaw compte deux secteurs d'exploitation à présenter : Vente au détail et Services financiers. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale et des services financiers.

Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d'immeubles de commerces de détail, d'immeubles industriels, d'immeubles à bureaux et d'immeubles résidentiels partout au Canada.

Weston Foods est un chef de file des produits de boulangerie en Amérique du Nord qui fabrique des pains, des petits pains, des petits gâteaux, des beignes, des biscuits, des gâteaux, des tartes, des cornets, des gaufres, des produits de boulangerie artisanale et plus encore.

Les résultats de 2020 de la société comprennent une semaine d'activité additionnelle, soit la 53e semaine, comme il est décrit à la rubrique « Résultats d'exploitation consolidés » du présent communiqué.

Résultats d'exploitation de Loblaw

(non audité) (en millions de dollars, sauf indication

contraire) Pour les périodes closes aux dates

indiquées Trimestres clos les



Exercices clos les

























31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation

(en $) Variation

(en %) 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation (en $) Variation

(en %) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 13 286 $ 11 590 $ 1 696 $ 14,6 % 52 714 $ 48 037 $ 4 677 $ 9,7 % Résultat d'exploitation 700 $ 539 $ 161 $ 29,9 % 2 357 $ 2 262 $ 95 $ 4,2 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 330 $ 1 203 $ 127 $ 10,6 % 5 033 $ 4 904 $ 129 $ 2,6 % Montant ajusté de la marge

du BAIIA1) 10,0 % 10,4 %



9,6 % 10,2 %



Amortissements des

immobilisations corporelles

et incorporellesi) 609 $ 589 $ 20 $ 3,4 % 2 596 $ 2 524 $ 72 $ 2,9 %























i) Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte d'un amortissement de 117 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 (116 millions de dollars en 2019) et de 509 millions de dollars pour l'exercice à ce jour (508 millions de dollars en 2019) lié aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix »).

Produits Les produits de Loblaw ont augmenté de 1 696 millions de dollars, ou 14,6 %, au quatrième trimestre de 2020 comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 13 286 millions de dollars, en raison essentiellement du chiffre d'affaires du secteur Vente au détail, en partie contrebalancé par la diminution des produits tirés du secteur Services financiers.

Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail a augmenté de 1 722 millions de dollars, ou 15,2 %, comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2019, et il tient compte de l'incidence de 878 millions de dollars de la 53e semaine. Le chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail s'est établi à 9 302 millions de dollars (7 960 millions de dollars en 2019) et celui du secteur des pharmacies au détail, à 3 741 millions de dollars (3 361 millions de dollars en 2019).

Si l'on ne tient pas compte de la consolidation des franchises, le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail a augmenté de 1 601 millions de dollars, ou 14,6 %, compte tenu de l'incidence de 845 millions de dollars de la 53e semaine, en raison essentiellement des facteurs suivants :

le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a augmenté de 8,6 % au cours du trimestre considéré. L'augmentation du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail reflète l'incidence positive de la COVID-19. Si l'on tient compte d'un nombre comparable de semaines, la taille du panier d'épicerie a augmenté et l'achalandage en magasin a diminué au cours du trimestre.

Le prix moyen des articles du secteur de l'alimentation au détail de Loblaw s'est accru de 3,9 % (0,8 % en 2019), ce qui reflète la croissance des produits tirés du secteur de l'alimentation au détail d'un exercice à l'autre par rapport au nombre moyen d'articles vendus dans les magasins de Loblaw au cours du trimestre. L'augmentation du prix moyen des articles est attribuable à la composition des ventes;

le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail a augmenté de 3,7 % pour le trimestre. Le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance a augmenté de 5,0 % et le chiffre d'affaires tiré des produits de l'avant du magasin s'est accru de 2,8 %.

En 2020, 19 magasins du secteur de l'alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 9 les ont fermées, ce qui a donné lieu à une augmentation nette de la superficie de vente au détail de 0,2 million de pieds carrés, ou 0,3 %.

Les produits tirés du secteur Services financiers ont diminué de 17 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019, en raison principalement de la diminution des produits d'intérêts attribuable à la baisse du volume des créances sur cartes de crédit et de la diminution des frais sur cartes de crédit connexes attribuable surtout aux dépenses moindres des clients. La diminution a été en partie contrebalancée par la hausse du chiffre d'affaires attribuable aux kiosques La Boutique Mobile et par l'augmentation des commissions d'interchange attribuable à l'incidence, à l'exercice précédent, d'un reclassement de 19 millions de dollars entre les produits et les charges sans incidence sur le bénéfice avant impôt sur le résultat.

Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation de Loblaw a augmenté de 161 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 700 millions de dollars, ce qui tient compte de l'incidence de 67 millions de dollars de la 53e semaine. Cette hausse reflète une amélioration de 108 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et l'incidence favorable nette de 53 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement, comme il est décrit ci-dessous :

l'amélioration de 108 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation est attribuable essentiellement à l'amélioration de la performance du secteur Vente au détail qui tient compte de l'apport positif de 34 millions de dollars de la consolidation des franchises. L'amélioration de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation du secteur Vente au détail a bénéficié de l'incidence positive de la 53 e semaine. Le tout a été en partie contrebalancé par la performance du secteur Services financiers. Au quatrième trimestre de 2020, Loblaw a engagé des coûts liés à la COVID-19 d'environ 45 millions de dollars, afin d'assurer la sécurité de ses clients et de ses collègues.

semaine. Le tout a été en partie contrebalancé par la performance du secteur Services financiers. Au quatrième trimestre de 2020, Loblaw a engagé des coûts liés à la COVID-19 d'environ 45 millions de dollars, afin d'assurer la sécurité de ses clients et de ses collègues. l'incidence favorable nette de 53 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement découle essentiellement de ce qui suit :

l'incidence favorable de 58 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, des pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises;



l'incidence favorable de 14 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, des charges de restructuration et autres charges connexes;

facteurs en partie contrebalancés par

l'incidence défavorable de 13 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités de Loblaw;



l'incidence défavorable de 7 millions de dollars du renversement, en 2019, de certains éléments liés à des périodes précédentes.

Montant ajusté du BAIIA1) Le montant ajusté du BAIIA1) de Loblaw a augmenté de 127 millions de dollars, ou 10,6 %, au quatrième trimestre de 2020 comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 1 330 millions de dollars, et il tient compte de l'incidence de 67 millions de dollars de la 53e semaine. L'augmentation découle essentiellement de l'amélioration de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation du secteur Vente au détail, en partie contrebalancée par la diminution de la performance du secteur Services financiers.

Le montant ajusté du BAIIA1) du secteur Vente au détail a augmenté de 135 millions de dollars par rapport à celui inscrit pour la période correspondante de 2019, compte tenu de l'incidence favorable de 37 millions de dollars de la consolidation des franchises, et découle de l'augmentation de la marge brute du secteur Vente au détail, en partie contrebalancée par une augmentation des frais de vente et charges générales et administratives du secteur Vente au détail.

La marge brute exprimée en pourcentage du secteur Vente au détail s'est établie à 29,4 %, en baisse de 40 points de base comparativement à celle inscrite au quatrième trimestre de 2019. Si l'on ne tient pas compte de la consolidation des franchises, la marge brute exprimée en pourcentage du secteur Vente au détail s'est établie à 26,9 %, en baisse de 80 points de base comparativement à celle inscrite au quatrième trimestre de 2019. Les marges du secteur de l'alimentation au détail ont subi l'incidence défavorable de la variation de la composition des ventes liée à la COVID-19 et des prix concurrentiels. Les marges du secteur des pharmacies au détail ont subi l'incidence défavorable de la variation de la composition du chiffre d'affaires tiré des produits de l'avant du magasin occasionnée par la COVID-19. Si l'on ne tient pas compte de la 53 e semaine, la marge brute exprimée en pourcentage du secteur Vente au détail a diminué de 70 points de base.

semaine, la marge brute exprimée en pourcentage du secteur Vente au détail a diminué de 70 points de base. Si l'on ne tient pas compte de la consolidation des franchises, les frais de vente et charges générales et administratives du secteur Vente au détail ont augmenté de 251 millions de dollars et les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires se sont établis à 17,4 %, en baisse de 20 points de base comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019. La diminution favorable de 20 points de base s'explique essentiellement par l'effet de levier sur le chiffre d'affaires et par les gains en matière d'amélioration des processus et de création d'efficiences, partiellement contrebalancés par les coûts liés à la COVID-19 et les coûts de main-d'œuvre supplémentaires liés au commerce électronique en raison de l'augmentation des ventes en ligne.

Le montant ajusté du BAIIA1) du secteur Services financiers a diminué de 8 millions de dollars par rapport à celui inscrit au quatrième trimestre de 2019, du fait surtout de la diminution des produits dont il est question ci-dessus, en partie contrebalancée par la diminution des pertes sur créances découlant de la baisse des pertes de crédit attendues attribuable à l'amélioration des perspectives économiques et de la diminution des radiations contractuelles et par la baisse des coûts d'acquisition de la clientèle.

Le montant ajusté du BAIIA1) de Loblaw ne tient compte d'aucune cession-bail d'immeubles conclue avec Propriétés de Choix aux quatrième trimestres de 2019 et de 2020.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisés par Loblaw ont augmenté de 20 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 609 millions de dollars. L'augmentation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles enregistrée au quatrième trimestre de 2020 découle essentiellement de la consolidation des franchises et de l'augmentation des actifs liés aux technologies de l'information (« TI »).

Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles du quatrième trimestre de 2020 tiennent compte de l'amortissement de 117 millions de dollars (116 millions de dollars en 2019) des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

Autres questions liées à Loblaw

Processus et efficience Loblaw a comptabilisé des charges de restructuration et autres charges connexes au quatrième trimestre de 2020 et pour l'exercice 2020 d'environ 10 millions de dollars et 58 millions de dollars, respectivement, liées essentiellement à des initiatives d'amélioration des processus et de création d'efficiences. Les charges de restructuration tiennent compte d'un montant d'environ 10 millions de dollars et 40 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre de 2020 et l'exercice 2020, lié à la fermeture de deux centres de distribution situés à Laval et à Ottawa. Loblaw investit actuellement dans un projet d'agrandissement visant à rendre son centre de distribution de Cornwall plus moderne et plus efficient, afin de desservir ses secteurs de l'alimentation et des pharmacies au détail de l'Ontario et du Québec. Les volumes provenant des centres de distribution de Laval et d'Ottawa seront transférés à Cornwall. Loblaw s'attend à engager des coûts de restructuration supplémentaires liés à ces fermetures tout au long de 2021 et jusqu'en 2022.

Consolidation des franchises Le réseau de Loblaw compte plus de 500 magasins franchisés d'alimentation au détail. À la clôture du premier trimestre de 2020, Loblaw a consolidé tous ses franchisés restants à des fins comptables aux termes d'un contrat de franchise simplifié qui est entré en vigueur en 2015 (le « contrat de franchise »).

Au quatrième trimestre de 2020, la consolidation des franchises a donné lieu à une hausse des produits d'un exercice à l'autre de 121 millions de dollars, à une augmentation du montant ajusté du BAIIA1) de 37 millions de dollars, à un accroissement des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles de 3 millions de dollars et à une hausse du bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle de 37 millions de dollars.

Résultats d'exploitation de Propriétés de Choix

(non audité) (en millions de dollars, sauf

indication contraire) Pour les périodes closes aux dates

indiquées Trimestres clos les



Exercices clos les



















31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation (en $) Variation

(en %) 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation (en $) Variation

(en %) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 322 $ 318 $ 4 $ 1,3 % 1 271 $ 1 289 $ (18) $ (1,4) % Charges d'intérêts nettes

(produits d'intérêts nets) et

autres charges financièresi) 217 $ (74) $ 291 $ 393,2 % 173 $ 1 472 $ (1 299) $ (88,2) % Bénéfice net (perte nette) 117 $ 294 $ (177) $ (60,2) % 451 $ (581) $ 1 032 $ 177,6 % Fonds provenant des activités

d'exploitation1), ii) 172 $ 166 $ 6 $ 3,6 % 652 $ 680 $ (28) $ (4,1) %























i) Les charges d'intérêts nettes (produits d'intérêts nets) et autres charges financières comprennent un ajustement de la juste valeur des parts échangeables. ii) Les fonds provenant des activités d'exploitation sont calculés conformément au livre blanc sur les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés aux termes des IFRS publié par l'Association des biens immobiliers du Canada en février 2019.

Produits Les produits se sont établis à 322 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 4 millions de dollars, ou 1,3 %, comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019, et ils tiennent compte d'un montant de 180 millions de dollars (178 millions de dollars en 2019) provenant des locataires du secteur Vente au détail de Loblaw. L'augmentation découle essentiellement des transferts d'aménagement et des acquisitions, en partie contrebalancés par les produits abandonnés au titre des immeubles cédés.

Charges d'intérêts nettes et autres charges financières Les charges d'intérêts nettes et autres charges financières se sont établis à 217 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, comparativement à des produits d'intérêts nets et autres charges financières de 74 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019. La variation de 291 millions de dollars découle essentiellement de l'incidence défavorable de 294 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B (les « parts échangeables »).

Bénéfice net Au quatrième trimestre de 2020, un bénéfice net de 117 millions de dollars a été inscrit, comparativement à celui de 294 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2019. La diminution de 177 millions de dollars est attribuable essentiellement à ce qui suit :

l'incidence défavorable de l'augmentation des charges d'intérêts nettes et autres charges financières dont il est question ci-dessus;

l'augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues au titre des montants à recevoir des locataires;

facteurs en partie contrebalancés par

l'incidence favorable, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement.

Fonds provenant des activités d'exploitation1) Les fonds provenant des activités d'exploitation1) se sont établis à 172 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 6 millions de dollars comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019, en raison essentiellement d'activités non récurrentes au cours de l'exercice précédent liées à un remboursement effectué à Loblaw, de la baisse des coûts d'emprunt et de la diminution des charges générales et administratives, en partie contrebalancées par l'augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues au titre des montants à recevoir des locataires.

Autres questions liées à Propriétés de Choix

Opérations sur les immeubles de placement Après la clôture de l'exercice 2020, Propriétés de Choix a cédé sa participation de 50 % dans une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence détenant un terrain à des fins d'aménagement, pour un produit global de 66 millions de dollars, déduction faite des coûts de transaction et des coûts de clôture estimatifs.

Résultats d'exploitation de Weston Foods

(non audité) (en millions de dollars, sauf indication

contraire) Pour les périodes closes aux dates

indiquées

















Trimestres clos les



Exercices clos les



























31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation (en $) Variation

(en %) 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation (en $) Variation

(en %) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Chiffre d'affaires 523 $ 522 $ 1 $ 0,2 % 2 062 $ 2 155 $ (93) $ (4,3) % Résultat d'exploitation 35 $ 27 $ 8 $ 29,6 % 3 $ 72 $ (69) $ (95,8) % Montant ajusté du BAIIA1) 79 $ 56 $ 23 $ 41,1 % 200 $ 223 $ (23) $ (10,3) % Montant ajusté de la marge

du BAIIA1) 15,1 % 10,7 %





9,7 % 10,3 %



Amortissements des

immobilisations corporelles

et incorporellesi) 41 $ 36 $ 5 $ 13,9 % 175 $ 147 $ 28 $ 19,0 %



























i) Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte d'un amortissement accéléré de 8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 (3 millions de dollars en 2019) et de 30 millions de dollars pour l'exercice (9 millions de dollars en 2019) lié aux charges de restructuration et autres charges connexes.

Chiffre d'affaires Au quatrième trimestre de 2020, le chiffre d'affaires de Weston Foods a augmenté de 1 million de dollars, ou 0,2 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 523 millions de dollars. Le chiffre d'affaires reflète l'incidence positive d'environ 5,6 % de la 53e semaine et l'incidence négative d'environ 0,8 % des cours du change. Si l'on ne tient pas compte de l'incidence favorable de la 53e semaine et de l'incidence défavorable de la conversion des monnaies étrangères, le chiffre d'affaires a diminué de 4,6 %. Le chiffre d'affaires reflète l'incidence d'une baisse des volumes dans certaines catégories des secteurs de la vente au détail et des services alimentaires qui a découlé de la pandémie de COVID-19, l'incidence défavorable de la rationalisation des produits, ainsi que l'incidence négative combinée de la stratégie de prix et de la modification de la composition du chiffre d'affaires.

Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation de Weston Foods a augmenté de 8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 comparativement à celui inscrit de 27 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 35 millions de dollars, et il tient compte de l'incidence positive de 4 millions de dollars de la 53e semaine. L'augmentation est attribuable à l'amélioration de 23 millions de dollars de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et à l'incidence défavorable nette, d'un exercice à l'autre, d'éléments d'ajustement totalisant 15 millions de dollars. L'incidence nette d'éléments d'ajustement d'un exercice à l'autre rend compte de ce qui suit :

l'incidence défavorable de 17 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, des charges de restructuration et autres charges connexes;

l'incidence défavorable de 2 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, de l'ajustement de la juste valeur des dérivés;

facteurs en partie contrebalancés par

l'incidence favorable de 4 millions de dollars, d'un exercice à l'autre, des pertes liées aux stocks, déduction faite des reprises.

Montant ajusté du BAIIA1) Au quatrième trimestre de 2020, le montant ajusté du BAIIA1) de Weston Foods a augmenté de 23 millions de dollars, ou 41,1 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 79 millions de dollars. Si l'on ne tient pas compte de l'incidence favorable de 4 millions de dollars de la 53e semaine, le montant ajusté du BAIIA1) a augmenté de 19 millions de dollars, ou 33,9 %. L'augmentation découle des avantages nets tirés du programme de transformation de Weston Foods, des améliorations au chapitre de la productivité, des mesures de réduction des coûts et de la baisse des charges de rémunération liées au rendement, en partie contrebalancés par la baisse du chiffre d'affaires dont il est question ci-dessus et par l'augmentation des charges liées à la COVID-19.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA1) de Weston Foods a augmenté pour s'établir à 15,1 % au quatrième trimestre de 2020, comparativement à 10,7 % au quatrième trimestre de 2019. L'augmentation du montant ajusté de la marge du BAIIA1) enregistrée au quatrième trimestre de 2020 découle des facteurs dont il est fait mention ci-dessus.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisés par Weston Foods se sont établis à 41 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 5 millions de dollars comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2019. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles au quatrième trimestre de 2020 tiennent compte d'un amortissement accéléré de 8 millions de dollars (3 millions de dollars en 2019) découlant du programme de transformation de Weston Foods. Si l'on ne tient pas compte de ce montant, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont demeurés inchangés par rapport au quatrième trimestre de 2019.

Autres questions liées à Weston Foods

Charges de restructuration et autres charges connexes Weston Foods évalue continuellement les mesures de compression des coûts et les initiatives stratégiques à l'égard de ses actifs de fabrication, de ses réseaux de distribution et de son infrastructure administrative dans le but de s'assurer que sa structure d'exploitation demeure à faibles coûts. Au quatrième trimestre et pour l'exercice 2020, Weston Foods a comptabilisé des charges de restructuration et autres charges connexes respectives de 13 millions de dollars (4 millions de dollars en 2019) et de 50 millions de dollars (11 millions de dollars en 2019) qui découlaient principalement du programme de transformation de Weston Foods.

Transaction entre Weston Foods et Propriétés de Choix Au quatrième trimestre de 2020, Weston Foods a cédé un portefeuille de six immeubles industriels à Propriétés de Choix pour un prix global de 79 millions de dollars, à l'exclusion des coûts de transaction, qui été réglé en totalité au moyen de l'émission de 5 824 742 parts de société en commandite de catégorie B de Choice Properties Limited Partnership. Ces immeubles ont été reloués par Weston Foods.

PERSPECTIVES2)

La société prévoit que le montant ajusté du bénéfice net1) augmentera en 2021, grâce aux résultats affichés par ses secteurs d'exploitation, comme il est décrit ci-dessous. De plus, la société s'attend à remettre du capital aux actionnaires au moyen de rachats d'actions en y consacrant une portion des flux de trésorerie disponibles provenant de ses entreprises en exploitation et du produit de la participation à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw.

Loblaw Loblaw ne peut prédire les répercussions précises de la COVID-19 sur ses résultats financiers de 2021. Toutefois, Loblaw s'attend à ce que les ventes de produits alimentaires demeurent élevées au cours du premier semestre en raison des répercussions de la pandémie qui se font toujours sentir, y compris l'incidence des mesures de confinement dans plusieurs territoires. Lorsque les économies rouvriront, la croissance des produits sera mise à l'épreuve en comparaison des ventes élevées de 2020. Loblaw s'attend à ce que les coûts de 2021 soient moindres en comparaison de ceux engagés en 2020 en raison de la COVID-19 et à ce que les programmes d'amélioration des processus et de création d'efficiences ainsi que les connaissances fondées sur des données continuent de générer des avantages. On prévoit des niveaux modérés de réforme de la réglementation des médicaments.

Loblaw s'attend à ce que :

ses principaux secteurs d'activité de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d'affaires;

la rentabilité du secteur Services financiers augmente;

la croissance du BPA se situe dans le bas d'une fourchette à deux chiffres, exclusion faite de l'incidence de la 53 e semaine;

semaine; des dépenses d'investissement d'environ 1,2 milliard de dollars soient effectuées, déduction faite du produit tiré de la cession d'immeubles;

un remboursement de capital aux actionnaires soit effectué au moyen de l'affectation d'une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions.

Au cours des quatre semaines ayant suivi la clôture du trimestre, la croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation de Loblaw est demeurée élevée tandis que la croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies de Loblaw a ralenti en ce qui a trait aux produits de l'avant du magasin et est demeurée constante en ce qui a trait aux médicaments sur ordonnance. Pendant le reste du premier trimestre, tant les produits alimentaires que les médicaments sur ordonnance des magasins comparables seront comparés à la vague de stockage de réserves amorcée au premier trimestre de 2020. Les coûts liés à la COVID seront de l'ordre de 40 à 50 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021.

Propriétés de Choix Grâce à sa plateforme immobilière, Propriétés de Choix est bien positionnée pour offrir à ses investisseurs des revenus stables et une croissance à long terme, le tout soutenu par une gestion financière disciplinée.

Bien qu'il soit impossible de prévoir la durée et les répercussions à long terme de la pandémie de COVID-19, Propriétés de Choix demeure convaincue que son modèle d'affaires et sa gestion financière disciplinée lui permettront de faire face aux répercussions de la COVID-19. Le portefeuille diversifié de Propriétés de Choix, composé de bureaux, de commerces de détail et d'immeubles industriels, affiche un taux d'occupation de 97,1 % et compte des locataires de grande qualité dans toutes les régions du Canada. Pour ce qui est du commerce de détail, son portefeuille est principalement loué à des magasins d'alimentation, des pharmacies et d'autres détaillants de produits de première nécessité, qui continuent d'enregistrer de bons résultats dans ce contexte. La diversification des revenus provenant des actifs industriels et des actifs de bureaux de Propriétés de Choix assure la stabilité de l'ensemble du portefeuille de Propriétés de Choix.

Malgré les répercussions actuelles de la pandémie, Propriétés de Choix continue de faire progresser ses initiatives d'aménagement, qui lui permettent l'ajout d'actifs immobiliers de haute qualité à son portefeuille à un coût raisonnable. Propriétés de Choix dispose d'un éventail de projets d'aménagement dont la taille, l'envergure et la complexité varient, allant de projets de densification d'immeubles de commerce de détail qui offrent une croissance additionnelle à ses emplacements existants et des projets d'aménagement d'immeubles à usage mixte de grande envergure et plus complexes qui devraient contribuer à la croissance de la valeur de son actif net à l'avenir.

La majorité des projets d'aménagement actuellement entrepris par Propriétés de Choix visent à élargir son portefeuille d'habitations résidentielles locatives. Outre les projets d'aménagement résidentiel en cours, Propriétés de Choix continue d'évaluer les possibilités, au sein de son portefeuille, de réaménager et de transformer des projets de commerce de détail qui seront des magasins d'alimentation en des projets à usage mixte de grande envergure.

En 2021, Propriétés de Choix entend continuer à améliorer la qualité de son portefeuille et à rechercher de nouvelles occasions d'affaires afin de renforcer son bilan en prolongeant les échéances de ses emprunts à long terme.

Weston Foods Weston Foods s'attend à ce que les résultats financiers du premier trimestre de 2021 soient inférieurs à l'excellent rendement financier du quatrième trimestre de 2020 à cause des répercussions des mesures de confinement et des protocoles de distanciation sociale imposés par le gouvernement tant au Canada qu'aux États-Unis en lien avec la pandémie de COVID-19. Au cours des quatre semaines qui ont suivi la fin du quatrième trimestre de 2020, les coûts supplémentaires hebdomadaires annualisés liés à la COVID-19 qui ont été engagés pour protéger les collègues se sont chiffrés à environ 0,3 million de dollars.

En raison de l'incertitude associée à la pandémie, il est difficile d'estimer de manière fiable les tendances des ventes futures et la performance financière globale des activités. Weston Foods s'attend à ce que pour l'exercice 2021, les mesures de confinement plus strictes imposées par le gouvernement dans de nombreuses régions au cours du quatrième trimestre de 2020 soient assouplies d'ici la fin du premier trimestre de 2021. En se fondant sur cette hypothèse, Weston Foods prévoit ce qui suit :

un chiffre d'affaires modestement supérieur à celui inscrit en 2020, compte non tenu de l'incidence de la conversion des monnaies étrangères et de l'incidence de la 53 e semaine au cours de l'exercice 2020;

semaine au cours de l'exercice 2020; le montant ajusté du BAIIA 1) sera plus élevé que celui inscrit en 2020;

sera plus élevé que celui inscrit en 2020; une diminution des dépenses d'investissement qui s'établiront à environ 145 millions de dollars;

une augmentation des amortissements qui s'établira à environ 5 % par rapport à 2020.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Après la clôture du quatrième trimestre de 2020, le Conseil d'administration de la société a déclaré des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires, les actions privilégiées de série I, les actions privilégiées de série III, les actions privilégiées de série IV et les actions privilégiées de série V de GWL, qui sont payables comme suit :

Actions ordinaires 0,550 $ par action payable le 1er avril 2021 aux actionnaires

inscrits au 15 mars 2021;



Actions privilégiées, série I 0,3625 $ par action payable le 15 mars 2021

aux actionnaires inscrits au 28 février 2021;



Actions privilégiées, série III 0,3250 $ par action payable le 1er avril 2021 aux actionnaires

inscrits au 15 mars 2021;



Actions privilégiées, série IV 0,3250 $ par action payable le 1er avril 2021 aux actionnaires

inscrits au 15 mars 2021;



Actions privilégiées, série V 0,296875 $ par action payable le 1er avril 2021

aux actionnaires inscrits au 15 mars 2021.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

La société a recours à des mesures financières non conformes aux PCGR étant donné qu'elle estime que ces mesures fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer avec exactitude sa performance et sa situation financières.

La direction a recours à ces mesures et à d'autres mesures financières non conformes aux PCGR afin d'exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l'exploitation, l'incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l'exploitation et qu'ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d'une période à l'autre. La société exclut d'autres éléments si elle juge qu'il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés ouvertes ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les PCGR.

En 2020, la direction a procédé à un examen des éléments d'ajustement des mesures financières non conformes aux PCGR et a révisé la méthode liée aux mesures financières non conformes aux PCGR de la société. Les changements apportés à la méthode liée aux mesures financières non conformes aux PCGR entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Voir la rubrique « Changement de méthode comptable liée aux mesures financières non conformes aux PCGR entrant en vigueur à l'exercice 2021 » du présent communiqué de presse pour obtenir un complément d'information.

Pour obtenir un rapprochement et une description des mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures financières de la société, il y a lieu de se reporter à la rubrique 14, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2020 de la société.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d'affaires de la société, ainsi que sur les questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d'investissement prévues ainsi que le degré d'avancement et l'incidence des déploiements des systèmes de TI. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, à la rubrique « Perspectives » du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots ou d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu'ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les attentes de la société quant à sa performance sur le plan de l'exploitation et à sa performance financière pour 2021 s'appuient sur certaines hypothèses, notamment en ce qui a trait à la pandémie de COVID-19, à l'incidence de la réforme du réseau de la santé, aux économies de coûts et aux efficiences opérationnelles prévues ainsi qu'aux bénéfices attendus liés aux initiatives stratégiques. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, y compris la pandémie de COVID-19, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2020 de la société et de la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi qu'à la rubrique 8, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2020 de la société en ce qui concerne les risques liés à la COVID-19.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières trimestrielles, qui ont été préparées par la direction conformément aux IFRS et qui s'appuient sur les états financiers consolidés annuels audités de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ces informations financières ne contiennent pas toutes les informations à fournir aux termes des IFRS; par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec le Rapport annuel de 2020 de la société, qui est disponible sous l'onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l'adresse weston.ca.

États consolidés des résultats













31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2020 31 déc. 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Pour les périodes closes aux dates indiquées (non audité) (non audité) (audité) (audité) Produits 13 806 $ 12 107 $ 54 705 $ 50 109 $ Charges d'exploitation







Coût des stocks vendus 9 493

8 229

37 583

34 166

Frais de vente et charges générales

et administratives 3 407

3 160

14 234

12 985



12 900

11 389

51 817

47 151

Résultat d'exploitation 906

718

2 888

2 958

Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 245

7

831

1 704

Bénéfice avant impôt sur le résultat 661

711

2 057

1 254

Impôt sur le résultat 148

133

475

431

Bénéfice net 513

578

1 582

823

Attribuable aux :







Actionnaires de la société 299

443

963

242

Participations ne donnant pas le contrôle 214

135

619

581

Bénéfice net 513 $ 578 $ 1 582 $ 823 $ Bénéfice net par action ordinaire (en dollars)







De base 1,89 $ 2,82 $ 5,99 $ 1,29 $ Dilué 1,88 $ 2,81 $ 5,96 $ 1,26 $











Bilans consolidés

Aux 31 décembre 2020



(en millions de dollars canadiens) 2020 2019i) Actifs



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 581 $ 1 834 $ Placements à court terme 575

229

Créances 1 192

1 295

Créances sur cartes de crédit 3 109

3 518

Stocks 5 385

5 270

Charges payées d'avance et autres actifs 304

336

Actifs détenus en vue de la vente 108

203

Total des actifs courants 13 254

12 685

Immobilisations corporelles 11 943

11 773

Actifs au titre de droits d'utilisation 4 043

4 074

Immeubles de placement 4 930

4 888

Coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 573

605

Immobilisations incorporelles 7 032

7 488

Goodwill 4 772

4 775

Impôt différé 139

250

Dépôts de garantie 75

76

Créances liées aux prêts consentis à des franchisés --

19

Autres actifs 1 314

1 180

Total des actifs 48 075 $ 47 813 $ Passifs



Passifs courants



Dette bancaire 86 $ 18 $ Fournisseurs et autres passifs 6 011

5 906

Passif au titre de la fidélisation 194

191

Provisions 109

147

Impôt sur le résultat à payer 128

53

Dépôts à vue de clients 24

--

Dette à court terme 1 335

1 489

Tranche à moins d'un an de la dette à long terme 924

1 842

Tranche à moins d'un an des obligations locatives 799

857

Participation des pharmaciens propriétaires 349

280

Total des passifs courants 9 959

10 783

Provisions 117

90

Dette à long terme 13 519

12 712

Obligations locatives 4 206

4 250

Passif lié aux parts de fiducie 3 600

3 601

Impôt différé 2 059

2 245

Autres passifs 1 197

957

Total des passifs 34 657

34 638

Capitaux propres



Capital social 3 599

3 626

Résultats non distribués 5 226

4 766

Surplus d'apport (1 180)

(979)

Cumul des autres éléments du résultat global 166

196

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 7 811

7 609

Participations ne donnant pas le contrôle 5 607

5 566

Total des capitaux propres 13 418

13 175

Total des passifs et des capitaux propres 48 075 $ 47 813 $







i) Certains chiffres comparatifs ont été retraités pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie











(en millions de dollars canadiens)

Pour les périodes closes aux dates indiquées 31 déc. 2020 31 déc. 2019i) 31 déc. 2020 31 déc. 2019i) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Activités d'exploitation







Bénéfice net 513 $ 578 $ 1 582 $ 823 $ Ajouter :







Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 245

7

831

1 704

Impôt sur le résultat 148

133

475

431

Amortissements des immobilisations corporelles

et incorporelles 572

548

2 427

2 318

Pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises 24

50

39

46

Ajustement de la juste valeur des immeubles de

placement et des actifs détenus en vue de la vente 6

27

194

93

Variation du compte de correction de valeur des créances

sur cartes de crédit (10)

8

41

29

Profit de change --

(1)

--

--

Variation des provisions (16)

15

(6)

(54)



1 482

1 365

5 583

5 390

Variation des créances sur cartes de crédit, montant brut (91)

(263)

368

(238)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement 286

239

(57)

(7)

Impôt sur le résultat payé (106)

(110)

(448)

(656)

Intérêts perçus 6

7

25

35

Intérêts perçus relativement aux contrats de location-

financement 2

--

3

4

Autres (5)

34

47

27

Entrées nettes liées aux activités d'exploitation 1 574

1 272

5 521

4 555

Activités d'investissement















Acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (562)

(441)

(1 235)

(1 155)

Entrées d'immobilisations incorporelles (73)

(102)

(357)

(403)

Acquisition d'entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise --

--

--

--

Trésorerie reprise à la consolidation initiale des franchises --

5

14

20

Produit de la sortie d'actifs 125

37

301

87

Paiements au titre de la location reçus relativement aux contrats de location-financement --

2

5

8

Variation des placements à court terme (178)

(9)

(346)

52

Variation des dépôts de garantie --

(18)

--

7

Autres 39

21

(120)

(108)

Sorties nettes liées aux activités d'investissement (649)

(505)

(1 738)

(1 492)

Activités de financement









Variation de la dette bancaire (107)

(134)

68

(38)

Variation de la dette à court terme 85

237

(154)

(90)

Variation des dépôts à vue de clients 24

--

24

--

Produit d'autres financements 235

9

231

435

Intérêts payés (180)

(181)

(883)

(891)

Dette à long terme - Émise 164

123

2 492

1 438



- Remboursée (369)

(126)

(2 598)

(1 690)

Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives -

intérêts (47)

(49)

(207)

(214)

Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives -

principal (145)

(84)

(650)

(520)

Capital social ordinaire - Émis 1

1

1

40



- Racheté et détenu en fiducie --

--

(21)

(6)



- Racheté et annulé (123)

(25)

(123)

(25)

Capital social ordinaire de Loblaw - Émis 1

2

30

82



- Racheté et détenu en fiducie --

(42)

(10)

(62)



- Racheté et annulé (275)

(163)

(552)

(937)

Parts de Propriétés de Choix - Émises --

--

--

345



- Frais d'émission --

--

--

(14)

Dividendes - aux porteurs d'actions ordinaires (5)

--

(328)

(319)



- aux porteurs d'actions privilégiées (3)

(3)

(44)

(44)



- aux porteurs d'actions minoritaires (59)

--

(284)

(228)

Autres 24

8

(27)

(12)

(Sorties) entrées nettes liées aux activités de financement (779)

(427)

(3 035)

(2 750)

Incidence de la variation des cours de change sur la trésorerie

et les équivalents de trésorerie (1)

(1)

(1)

--

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 145

339

747

313

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de

la période 2 436

1 495

1 834

1 521

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de

la période 2 581 $ 1 834 $ 2 581 $ 1 834 $











i) Certains chiffres comparatifs ont été retraités pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude.

Bénéfice net de base et dilué par action ordinaire













31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2020 31 déc. 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Pour les périodes closes aux dates indiquées (non audité) (non audité) (audité) (audité) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 299 $ 443 $ 963 $ 242 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital

social (10)

(10)

(44)

(44)

Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires

de la société 289 $ 433 $ 919 $ 198 $ Réduction du bénéfice net attribuable à la dilution liée à

Loblaw (1)

(1)

(4)

(4)

Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires

aux fins du calcul du bénéfice dilué par action 288 $ 432 $ 915 $ 194 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en

circulation (en millions) 153,2

153,8

153,4

153,5

Effet dilutif de la rémunération fondée sur des titres de

capitaux propresi) (en millions) 0,1

0,2

0,1

0,2

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en

circulation - dilué (en millions) 153,3

154

153,5

153,7

Bénéfice net de base par action ordinaire (en dollars) 1,89 $ 2,82 $ 5,99 $ 1,29 $ Bénéfice net dilué par action ordinaire (en dollars) 1,88 $ 2,81 $ 5,96 $ 1,26 $











i) Au quatrième trimestre de 2020 et pour l'exercice 2020, 1,7 million d'instruments potentiellement dilutifs (néant au 31 décembre 2019) et 1,4 million d'instruments potentiellement dilutifs (1,0 million au 31 décembre 2019), respectivement, ont été exclus du calcul du bénéfice net dilué par action ordinaire parce qu'ils avaient un effet antidilutif.

INFORMATIONS SECTORIELLES

La société compte trois secteurs d'exploitation à présenter : Loblaw, Propriétés de Choix et Weston Foods. Le poste « Autres et intersectoriel » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels liés à la consolidation, la trésorerie et les placements à court terme détenus par la société ainsi que toutes les autres activités à l'échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d'exploitation à présenter, comme il est indiqué ci-dessous.

Les méthodes comptables adoptées pour les secteurs d'exploitation à présenter sont les mêmes que celles qui sont décrites dans les états financiers consolidés annuels audités de 2020 de la société. La performance de chaque secteur d'exploitation à présenter est évaluée en fonction du montant ajusté du BAIIA1) et du montant ajusté du résultat d'exploitation1). Aucun des secteurs d'exploitation à présenter ne dépend d'un seul client externe.



Trimestres clos les







31 déc. 2020 31 déc. 2019

(13 semaines) (12 semaines) (non audité)

(en millions de dollars canadiens) Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres et

intersectoriel Total Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres et

intersectoriel Total Produits 13 286 $ 322 $ 523 $ (325) $ 13 806 $ 11 590 $ 318 $ 522 $ (323) $ 12 107 $ Résultat d'exploitation 700 $ 332 $ 35 $ (161) $ 906 $ 539 $ 220 $ 27 $ (68) $ 718 $ Charges d'intérêts nettes

(produits d'intérêts nets)

et autres charges

financières 166

217

--

(138)

245

176

(74)

--

(95)

7

Bénéfice (perte) avant

impôt sur le résultat 534 $ 115 $ 35 $ (23) $ 661 $ 363 $ 294 $ 27 $ 27 $ 711 $





















Résultat d'exploitation 700 $ 332 $ 35 $ (161) $ 906 $ 539 $ 220 $ 27 $ (68) $ 718 $ Amortissements des

immobilisations

corporelles et

incorporelles 609

1

41

(79)

572

589

--

36

(77)

548

Éléments d'ajustementi) 21

(107)

3

106

23

75

5

(7)

12

85

Montant ajusté du BAIIAi) 1 330 $ 226 $ 79 $ (134) $ 1 501 $ 1 203 $ 225 $ 56 $ (133) $ 1 351 $ Amortissements des

immobilisations

corporelles et

incorporellesii) 492

1

33

(79)

447

473

--

33

(77)

429

Montant ajusté du

résultat d'exploitationi) 838 $ 225 $ 46 $ (55) $ 1 054 $ 730 $ 225 $ 23 $ (56) $ 922 $























i) Certains éléments sont exclus du résultat d'exploitation afin de déterminer le montant ajusté du BAIIA1). La direction utilise le montant ajusté du BAIIA1) à l'interne pour analyser la performance sous-jacente du secteur. ii) Ne tient pas compte d'une charge d'amortissement de 117 millions de dollars (116 millions de dollars en 2019) comptabilisée par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ni d'un amortissement accéléré de 8 millions de dollars (3 millions de dollars en 2019) lié aux charges de restructuration et autres charges connexes comptabilisé par Weston Foods.



Exercices clos les







31 déc. 2020 31 déc. 2019

(53 semaines) (52 semaines) (non audité)

(en millions de dollars canadiens) Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres et

intersectoriel Total Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres et

intersectoriel Total Produits 52 714 $ 1 271 $ 2 062 $ (1 342) $ 54 705 $ 48 037 $ 1 289 $ 2 155 $ (1 372) $ 50 109 $ Résultat d'exploitation 2 357 $ 622 $ 3 $ (94) $ 2 888 $ 2 262 $ 890 $ 72 $ (266) $ 2 958 $ Charges d'intérêts nettes

(produits d'intérêts nets)

et autres charges

financières 742

173

(1)

(83)

831

747

1 472

1

(516)

1 704

Bénéfice (perte) avant

impôt sur le résultat 1 615 $ 449 $ 4 $ (11) $ 2 057 $ 1 515 $ (582) $ 71 $ 250 $ 1 254 $





















Résultat d'exploitation 2 357 $ 622 $ 3 $ (94) $ 2 888 $ 2 262 $ 890 $ 72 $ (266) $ 2 958 $ Amortissements des

immobilisations

corporelles et

incorporelles 2 596

3

175

(347)

2 427

2 524

1

147

(354)

2 318

Éléments d'ajustementi) 80

254

22

(64)

292

118

23

4

62

207

Montant ajusté du BAIIAi) 5 033 $ 879 $ 200 $ (505) $ 5 607 $ 4 904 $ 914 $ 223 $ (558) $ 5 483 $ Amortissements des

immobilisations

corporelles et

incorporellesii) 2 087

3

145

(347)

1 888

2 016

1

138

(354)

1 801

Montant ajusté du

résultat d'exploitationi) 2 946 $ 876 $ 55 $ (158) $ 3 719 $ 2 888 $ 913 $ 85 $ (204) $ 3 682 $



























i) Certains éléments sont exclus du résultat d'exploitation afin de déterminer le montant ajusté du BAIIA1). La direction utilise le montant ajusté du BAIIA1) à l'interne pour analyser la performance sous-jacente du secteur. ii) Ne tient pas compte d'une charge d'amortissement de 509 millions de dollars (508 millions de dollars en 2019) comptabilisée par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ni d'un amortissement accéléré de 30 millions de dollars (9 millions de dollars en 2019) lié aux charges de restructuration et autres charges connexes comptabilisé par Weston Foods.

CHANGEMENT DE MÉTHODE LIÉE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ENTRANT EN VIGUEUR À L'EXERCICE 2021

En 2020, la direction a procédé à un examen des éléments d'ajustement historiques en vue de réduire le nombre d'éléments non conformes aux PCGR auxquels elle apporte des ajustements aux fins de sa présentation de l'information financière. La direction est arrivée à la conclusion qu'afin de présenter les éléments d'ajustement d'une manière plus cohérente avec celle de ses pairs canadiens et américains, la société n'apportera plus d'ajustements pour tenir compte des pertes de valeur d'actifs (déduction faite des reprises), de certaines charges de restructuration et autres charges connexes, des frais de règlement au titre des régimes de retraite, des modifications des taux d'impôt des sociétés prévus par la loi ou d'autres éléments.

À compter du premier trimestre de 2021, les charges de restructuration et autres charges connexes seront considérées comme un élément d'ajustement uniquement si elles sont significatives et qu'elles font partie d'un plan de restructuration annoncé publiquement. Les autres éléments inhabituels seront évalués au cas par cas en fonction de leur nature, de leur ampleur et de leur propension à se reproduire. Ce changement entrera en vigueur au premier trimestre de 2021, avec retraitement des périodes comparatives à ce moment.

Les tableaux sommaires qui suivent sont présentés à titre informatif et présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR présentées précédemment en 2020 avec celles qui seront présentées en vertu de la nouvelle méthode comptable à compter de 2021.

Montant ajusté du résultat d'exploitation et montant ajusté du BAIIA :



Trimestres clos les

21 mars 2020 13 juin 2020 3 octobre 2020

(12 semaines) (12 semaines) (16 semaines) (non audité) (en millions de dollars) Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres Chiffres

consolidés Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres Chiffres

consolidés Loblaw Propriétés

de Choix Weston

Foods Autres Chiffres

consolidés Montant ajusté du résultat

d'exploitation - présenté

précédemment 692 $ 226 $ 18 $ (64) $ 872 $ 534 $ 201 $ (27) $ (59) $ 649 $ 882 $ 224 $ 18 $ 20 $ 1 144 $ Ajouter (déduire) l'incidence

des éléments suivants :





























Pertes de valeur d'actifs,

déduction faite des reprises --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Charges de restructuration et

autres charges connexes (4)

--

--

--

(4)

(8)

--

--

--

(8)

(6)

--

--

--

(6)

Éléments d'ajustement (4) $ -- $ -- $ -- $ (4) $ (8) $ -- $ -- $ -- $ (8) $ (6) $ -- $ -- $ -- $ (6) $ Montant ajusté du résultat

d'exploitation - retraité 688 $ 226 $ 18 $ (64) $ 868 $ 526 $ 201 $ (27) $ (59) $ 641 $ 876 $ 224 $ 18 $ 20 $ 1 138 $ Amortissements des

immobilisations corporelles

et incorporelles 594

1

43

(78)

560

598

--

44

(76)

566

795

1

47

(114)

729

Moins : Amortissement des

immobilisations

incorporelles acquises dans

le cadre de l'acquisition de

Shoppers Drug Mart/

Pharmaprix (119)

--

--

--

(119)

(118)

--

--

--

(118)

(155)

--

--

--

(155)

Moins :

Amortissement accéléré --

--

(9)

--

(9)

--

--

(10)

--

(10)

--

--

(3)

--

(3)

Montant ajusté du BAIIA -

retraité 1 163 $ 227 $ 52 $ (142) $ 1 300 $ 1 006 $ 201 $ 7 $ (135) $ 1 079 $ 1 516 $ 225 $ 62 $ (94) $ 1 709 $



































Trimestre clos le

Exercice clos le

31 décembre 2020

31 décembre 2020

(13 semaines)

(53 semaines) (non audité) (en millions de dollars) Loblaw

Propriétés de Choix

Weston Foods

Autres

Chiffres consolidés

Loblaw

Propriétés de Choix

Weston Foods

Autres

Chiffres consolidés Montant ajusté du résultat

d'exploitation - présenté

précédemment 838 $

225 $

46 $

(55) $

1 054 $

2 946 $

876 $

55 $

(158) $

3 719 $ Ajouter (déduire) l'incidence

des éléments suivants :





































Pertes de valeur d'actifs,

déduction faite des reprises (17)



--



--



(6)



(23)



(17)



--



--



(6)



(23)

Charges de restructuration et

autres charges connexes --



--



--



--



--



(18)



--



--



--



(18)

Éléments d'ajustement (17) $

-- $

-- $

(6) $

(23) $

(35) $

-- $

-- $

(6) $

(41) $ Montant ajusté du résultat

d'exploitation - retraité 821 $

225 $

46 $

(61) $

1 031 $

2 911 $

876 $

55 $

(164) $

3 678 $ Amortissements des

immobilisations corporelles

et incorporelles 609



1



41



(79)



572



2 596



3



175



(347)



2 427 $ Moins : Amortissement des

immobilisations

incorporelles acquises dans

le cadre de l'acquisition de

Shoppers Drug Mart/

Pharmaprix (117)



--



--



--



(117)



(509)



--



--



--



(509)

Moins : Amortissement

accéléré --



--



(8)



--



(8)



--



--



(30)



--



(30)

Montant ajusté du BAIIA -

retraité 1 313 $

226 $

79 $

(140) $

1 478 $

4 998 $

879 $

200 $

(511) $

5 566 $









































Le tableau qui suit présente le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire :





Trimestres clos les

Exercice clos le



21 mars 2020

13 juin 2020

3 octobre 2020

31 décembre 2020

31 décembre 2020



(12 semaines)

(12 semaines)

(16 semaines)

(13 semaines)

(53 semaines)



Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d'actions

ordinaires de

la société

(en millions

de dollars) Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d'actions

ordinaires de

la société

(en millions

de dollars) Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d'actions

ordinaires de

la société

(en millions

de dollars) Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d'actions

ordinaires de

la société

(en millions

de dollars) Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d'actions

ordinaires de

la société

(en millions

de dollars) Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire (non audité) (en dollars, sauf

indication contraire)









Montant ajusté -

présenté

précédemment

239 $ 1,55 $

142 $ 0,93 $

362 $ 2,35 $

312 $ 2,03 $

1 055 $ 6,85 $ Ajouter (déduire)

l'incidence des

éléments

suivants :





























Pertes de valeur

d'actifs,

déduction faite

des reprises

-- $ -- $

-- $ -- $

-- $ -- $

(11) $ (0,08) $

(11) $ (0,08) $ Charges de

restructuration

et autres charges

connexes

(2)

(0,01)



(3)

(0,02)



(2)

(0,01)



--

--



(7)

(0,04)

Modification des

taux d'impôt des

sociétés prévus

par la loi

2

0,01



--

--



(1)

(0,01)



1

0,01



2

0,01

Éléments

d'ajustement

-- $ -- $

(3) $ (0,02) $

(3) $ (0,02) $

(10) $ (0,07) $

(16) $ (0,11) $ Montant ajusté -

retraité

239 $ 1,55 $

139 $ 0,91 $

359 $ 2,33 $

302 $ 1,96 $

1 039 $ 6,74 $

































Ce changement n'aurait eu aucune incidence sur le montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières présenté précédemment dans les rapports de gestion annuel et intermédiaire de 2020 de la société.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ANNUELS AUDITÉS ET RAPPORT DE GESTION DE 2020

Les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont disponibles sous l'onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société à l'adresse weston.ca et ont été déposés sur SEDAR et peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Les actionnaires, les analystes en valeurs mobilières et les professionnels en placements sont priés d'adresser leurs demandes à Tara Speers, directrice principale, Relations avec les investisseurs, au siège social national de la société ou par courriel à l'adresse [email protected].

Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à divers organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada par l'intermédiaire de SEDAR. Le présent communiqué de presse comprend les principales informations financières sur Loblaw, société ouverte dont les actions sont négociées à la Bourse de Toronto (« TSX »). Pour un complément d'information sur Loblaw, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés à l'occasion par Loblaw sur SEDAR. Ces documents sont également disponibles sur le site Web de Loblaw, à l'adresse loblaw.ca.

Le présent communiqué de presse comprend également les principales informations financières sur Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier ouverte dont les parts sont négociées à la TSX. Pour un complément d'information sur Propriétés de Choix, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés à l'occasion par Propriétés de Choix sur SEDAR. Ces documents sont également disponibles sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse choicereit.ca.

TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION DU QUATRIÈME TRIMESTRE

George Weston Limitée tiendra une téléconférence et une webémission le mardi 2 mars 2021 à 9 h (HE). Pour accéder à la téléconférence, prière de composer le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191. La rediffusion sera disponible deux heures après la téléconférence au 416-849-0833 ou au 1-855-859-2056, code d'accès 5986725#. Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l'onglet « Centre des investisseurs » du site weston.ca. Préinscription possible.

This report is available in English.





Notes de fin de document



1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du Rapport annuel de 2020 de la société, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 2) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport annuel de 2020 de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l'établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse devrait être lu en parallèle avec les documents que GWL dépose, à l'occasion, auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à weston.ca et à sedar.com.





