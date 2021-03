TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (« George Weston » ou la « Société ») (TSX : WN) a annoncé aujourd'hui son intention de se concentrer sur ses secteurs d'activités que sont la vente au détail et l'immobilier, et qu'elle entreprend du même coup des démarches en vue de la vente de Weston Foods. Cette annonce est le résultat d'une revue stratégique effectuée par le Conseil d'administration au terme de laquelle il a été déterminé que ces deux piliers seront pour la Société les principaux moteurs susceptibles de générer de la valeur à long terme. Bien qu'elle figure parmi les chefs de file du secteur de la boulangerie en Amérique du Nord, Weston Foods ne constitue qu'une infime partie de la valeur relative de GWL. Devant l'absence d'avenues intéressantes permettant d'accroître l'importance de ce secteur au sein de la Société, le Conseil d'administration croit que sa vente demeure la meilleure façon d'en réaliser le potentiel de croissance.

« Il y a maintenant 139 ans que Weston Foods constitue le cœur de notre entreprise. Elle dispose d'assises solides, de marges à la fois intéressantes et en croissance, d'une liste de clients robuste, de marques fortes et d'une équipe de direction de premier rang, » a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et Chef de la direction. « Puisque George Weston concentrera ses efforts sur Loblaw et Propriétés de Choix, nous sommes convaincus que le moment est propice pour réaliser le potentiel de croissance stratégique que recèle Weston Foods en procédant à sa vente. »

Weston Foods, qui compte parmi les plus importants manufacturiers en Amérique du Nord, offre à ses clients des domaines de la vente au détail et des services alimentaires une gamme de pains et petits pains frais emballés ainsi que des pains et petits pains artisanaux et surgelés, des gâteaux, des beignes, des tartes, des biscuits, des craquelins, des gaufres et autres substituts partout au Canada et aux États-Unis. La Société fabrique des produits de marques privées ainsi que de grandes marques incluant WonderMD, ACE BakeryMD, Country HarvestMD, D'ItalianoMD, Casa MendosaMC, Dave's Killer Bread* et GadouaMD.

La Société entend entreprendre sous peu un processus rigoureux de mise en vente, tout en s'assurant de mettre en place un solide plan de transition afin que Weston Foods puisse continuer à bien servir ses clients et soutenir ses employés. Dans l'intervalle, l'entreprise continuera à mettre l'accent sur la croissance des ventes tout en augmentant ses marges. Les secteurs d'activités de la Société que sont la vente au détail et l'immobilier continuent d'afficher des bilans solides et à générer d'importants flux de trésorerie. Par conséquent, il est probable que les profits résultant de la vente de Weston Foods soient retournés aux actionnaires par l'entremise de rachats d'actions au fil du temps.

La Société a retenu les services de Houlihan Lokey et de CIBC Capital Markets à titre de consultants relativement au processus de vente et la Société fera état de tout progrès lorsqu'approprié.

Weston Foods a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires totalisant 2,1 milliards de dollars ainsi qu'un BAIIA1 ajusté de 200 millions de dollars.

Les Compagnies Loblaw Limitée ont aussi émis un communiqué de presse indépendant en lien avec l'annonce d'aujourd'hui.

La Société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs de même qu'une webdiffusion le mardi 23 mars 2021 à 8h30 (HE) afin de discuter de l'annonce d'aujourd'hui. Pour participer à cet appel, veuillez composer le (647) 427-7450 ou le 1-888-231-8191 et entrer le code d'accès 1627089. Il sera possible d'accéder à la rediffusion audio de la conférence deux heures après la tenue de l'événement en composant le (416) 849-0833 ou le 1-855-859-2056 et en entrant le code d'accès 1627089. Pour avoir accès à la webdiffusion, veuillez visiter la section réservée aux investisseurs à www.weston.ca. Il est possible de s'enregistrer à l'avance.

1 Se reporter à la rubrique 14 « Mesures financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion 2020 de la Société. * Marque de commerce de Flowers Bakeries Brands, LLC. Utilisée sous licence.

À propos de George Weston Limitée

George Weston limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses trois secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix et Weston Foods. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces de détail et industrielles, de bureaux et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada. Le segment d'exploitation Weston Foods comprend une boulangerie à l'échelle nord-américaine de premier plan qui offre du pain et des petits pains emballés au Canada ainsi que du pain et des petits pains surgelés et artisanaux, des gâteaux, des beignes, des tartes, des biscuits et des substituts partout au Canada et aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des éléments prospectifs s'inscrivant dans l'esprit des lois applicables en matière de valeurs mobilières, notamment en ce qui a trait à l'annonce des actions de l'entreprise, qui reflètent les attentes actuelles de la Société quant aux événements à venir. Il n'existe aucune garantie quant (a) à la capacité de la Société de conclure avec succès la vente des activités de Weston Foods, (b) aux profits nets qui découleront de ladite vente, (c) au moment de ladite vente, (d) à l'incidence de cette annonce ou la capacité de la Société de rencontrer les prévisions financières énoncées pour 2021 (d) à d'autres risques inhérents à la Société ou à ses secteurs d'activités et/ou des facteurs hors de son contrôle qui pourraient avoir un effet négatif substantiel sur la Société.

Ces énoncés prospectifs se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient donner lieu à des résultats ou des événements qui diffèrent substantiellement de ceux énoncés ou évoqués dans le cadre de ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport de gestion annuel ainsi que la notice annuelle de la Société de même que les incertitudes entourant la pandémie de COVID-19. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en date d'aujourd'hui et sont présentés sous réserve de ces mises en garde.

