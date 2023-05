TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - George Weston Limited (« Weston » ou la « Société ») (TSX: WN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats aux postes d'administrateurs présentés dans sa circulaire d'information de la direction datée du 24 mars 2023 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 9 mai 2023 au The Royal Conservatory, TELUS Centre for Performance and Learning, salle Koerner Hall, 273, rue Bloor Ouest, à Toronto, en Ontario, M5S 1W2. Les résultats du vote sont présentés ci-dessous :

Nom du candidat Voix pour % pour Voix contre % contre M. Marianne Harris 125 374 978 99,49 % 648 457 0,51 % Nancy H.O. Lockhart 125 426 606 99,53 % 596 829 0,47 % Sarabjit S. Marwah 125 310 098 99,43 % 713 125 0,57 % Gordon M. Nixon 124 557 577 98,84 % 1 465 858 1,16 % Barbara Stymiest 124 427 912 98,73 % 1 595 523 1,27 % Galen G. Weston 123 008 619 97,61 % 3 014 816 2,39 % Cornell Wright 124 533 576 98,82 % 1 489 739 1,18 %

À propos de George Weston limitée

George Weston limitée est une société canadienne ouverte fondée en 1882. La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'exploitation isolables : Les Compagnies Loblaw limitée et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens et aux Canadiennes des produits alimentaires, des produits de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, des fournitures de tout genre ainsi que des produits et des services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix détient, gère et développe un portefeuille de grande qualité regroupant des immeubles commerciaux et résidentiels partout au Canada.

