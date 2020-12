« Gentek présentera des solutions qui facilitent le travail d'installation des rénovateurs et des constructeurs et exigent moins de main-d'œuvre, ce qui se traduira par une productivité et une rentabilité accrues, a déclaré Philippe Bourbonniere, vice-président directeur de Gentek Building Products. IBSx nous permet de mettre en valeur nos innovations, y compris des produits et solutions de haute qualité répondant à la demande des propriétaires et conçus avec un souci du détail et une ambition sans limites afin de produire les meilleurs matériaux de construction. »

Quelles sont les nouveautés?

Gentek présentera le système de revêtement en matériaux composites ALIGNMC, qui n'est pas un produit comme les autres. Offert dès janvier, ALIGN offre l'esthétique saisissante du bois réel, une installation plus facile et le meilleur rapport qualité-prix pour les rénovateurs, les constructeurs et les propriétaires.

ALIGN offre l'un des coûts totaux d'installation de revêtement les plus bas sans sacrifier l'attrait des bordures, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. Caractéristiques du système :

Style impressionnant avec une exposition de face plane de 7 pouces et une texture authentique de grain de cèdre broyé.

Renforcement de la structure grâce à la technologie brevetée (GP) 2 ® qui respecte ou dépasse les normes d'essai de l'industrie en matière de résistance au vent, de maniabilité, de propagation des flammes et de dégagement de fumée, et de résistance aux intempéries et aux termites.

qui respecte ou dépasse les normes d'essai de l'industrie en matière de résistance au vent, de maniabilité, de propagation des flammes et de dégagement de fumée, et de résistance aux intempéries et aux termites. Empilement autoaligné avec verrouillage, offrant une installation plus rapide et plus facile que le fibrociment et le bois d'ingénierie et nécessitant moins de manœuvres pour finir le travail.

Offert en 20 couleurs, nécessitant peu d'entretien et assorti d'une garantie à vie.

De plus, les couleurs tendance feront sensation dans le kiosque virtuel lors de l'IBSx. Disponibles dans les revêtements en vinyle Gentek Sequoia Select et Board & Batten, vous pouvez choisir entre des palettes neutres et froides et des teintes contrastantes. Cette vaste palette de 14 couleurs tendance permet au propriétaire de personnaliser l'apparence de sa maison avec un style distinctif :

Brique majestueuse (Majestic Brick) Fougère des prés (Meadow Fern) Crépuscule marin (Marine Dusk) Dérive foncée (Dark Drift) Écume de clair de lune (Moonlit Moss) Ardoise de Hudson (Hudson Slate) Brun rockport (Rockport Brown) Bleu rockwell (Rockwell Blue) Fumée balayée par le vent (Windswept Smoke) Espresso Bleu côtier (Coastal Blue) Minerai de fer (Iron Ore) Bois fumé (Smoked Timber) Surf de nuit (Midnight Surf)



Souhaitez-vous découvrir l'outil ALIGN ou visualiser l'une des couleurs tendance sur votre maison? Faites passer votre projet au niveau supérieur avec le visualiseur Gentek. Ce programme facile à utiliser vous permet de créer des photos avant et après en faisant l'essai d'une variété de couleurs.

Pour en savoir plus sur les produits de construction Gentek, visitez le site gentek.ca.

À propos de Gentek

La mission de Gentek est de créer des partenariats fructueux avec des entrepreneurs, des constructeurs, des distributeurs et des concessionnaires en fournissant et assurant l'entretien des produits et des solutions de pointe pour les bâtiments extérieurs. L'entreprise aide ses partenaires à créer ou à restaurer des structures résidentielles, multifamiliales et commerciales légères qui sont écoénergétiques, confortables, durables et esthétiques pour le propriétaire de la maison ou de l'immeuble. Gentek, qui exploite plus de 20 centres d'approvisionnement appartenant à l'entreprise partout au Canada, est détenu par Associated Materials, LLC. Pour en savoir plus ou pour trouver votre centre d'approvisionnement local de Gentek, visitez le site gentek.ca.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1372471/Gentek_Multifamily.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1372470/Gentek_Logo.jpg

SOURCE Gentek

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour voir les nouveaux produits et prendre un rendez-vous virtuel lors de l'IBSx, communiquez avec nous à [email protected] ou au 216 472-2374., https://gentek.ca

Liens connexes

https://gentek.ca