Génie, ou quoi ? L'Ordre des ingénieurs du Québec lance une websérie pour mieux faire connaître la profession à la relève

Dans quatre courts épisodes accessibles sur placepourtoi.ca ou sur ICI Tou.tv, l'animateur Kevin Raphaël va à la rencontre de génies dans leur domaine. Accompagné de l'ingénieure Kathy Baig qui agit comme vulgarisatrice, il fait découvrir l'apport des ingénieurs et des ingénieures dans le monde du sport, du développement durable, de la mode et de la musique.

Épisode 1. Un saut dans le monde du sport, avec Stevens Dorcelus - L'athlète Stevens Dorcelus fait visiter son centre d'entraînement. On y découvre comment Stevens fait pour sauter si loin… et l'impact du génie dans l'univers du sport.

Épisode 2. Agir pour la planète, avec Maude Carmel - Avec l'activiste Maude Carmel, on visite une serre ultramoderne, on part en voiture électrique vers l'atelier pour vélos CycloChrome et on se penche sur le rôle incontournable du génie en matière de développement durable.

Épisode 3. Mode et audace, avec Andréanne Marquis - L'entrepreneure Andréanne Marquis explore le laboratoire Techno-Espace du Collège LaSalle. On aborde l'étonnant lien qui existe entre le génie et l'industrie de la mode, et on apprend comment des ingénieurs ont donné un coup de pouce à Andréanne.

Épisode 4. Des beats qui résonnent, avec High Klassified - On rencontre le compositeur High Klassified dans son studio à Laval pour parler d'acoustique et de jeux vidéo. On se rend ensuite avec lui à la Maison symphonique pour tester sur place le son de son dernier beat.

Pour visionner la bande-annonce et les quatre épisodes de cette websérie, rendez-vous sur le site placepourtoi.ca ou sur ICI Tou.tv.

En complément à ces épisodes, les jeunes sont invités à visiter le site placepourtoi.ca, la plateforme de l'Ordre destinée aux jeunes de 12 à 17 ans. Le site permet de se familiariser avec toute la diversité du génie. Il propose notamment de découvrir les 25 principaux types de génie. Il contient aussi une section « C'est aussi pour les filles ».

Ce troisième volet d'une campagne qui a démarré à l'automne 2019 est le fruit d'un travail collectif. Tout au long du processus, l'Ordre a travaillé avec des créatifs et créatives de la firme Cartier et a consulté des membres de la profession et d'autres personnes qui gravitent autour de la communauté du génie.

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

