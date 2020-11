Geneviève Rioux réélue pour un 2e mandat à la présidence de la FFARIQ

QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), tenait les 24 et 25 octobre, son congrès provincial et son assemblée annuelle en format virtuel. Ä cette occasion, les membres ont élu madame Geneviève Rioux à la présidence de la FFARIQ pour un second mandat consécutif.

« J'ai entrepris mon premier mandat avec le désir de faire partie de la solution. Je ferai de même pour les quatre prochaines années. Je crois en la force des membres de la FFARIQ et c'est pourquoi je suis heureuse de pouvoir continuer à défendre leurs intérêts et de démontrer l'importance de notre rôle auprès des enfants que nous accueillons dans nos maisons et dans nos cœurs. Cette reconnaissance et cette nouvelle marque de confiance que me témoignent les membres de la FFARIQ me touchent profondément », déclare Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ. « J'ai la profonde conviction d'être là où je dois être pour les familles d'accueil soyons entendues et que les enfants le soient également par notre voix » ajoute-t-elle.

Regard tourné vers les quatre prochaines années

Tout au long de son deuxième mandat, Mme Rioux s'engage à faire tout le nécessaire pour accroître le bien-être et la protection des enfants de même que la reconnaissance, le recrutement et la rétention. Elle continuera également de guider et d'épauler les familles d'accueil à faire face aux nombreux enjeux qui découle de la pandémie de la COVID-19. « La situation que nous vivons est inédite et difficile, particulièrement pour les enfants. Le virus étant toujours présent, la FFARIQ continuera d'informer ses membres, mais aussi d'assurer leur santé, leur sécurité et leurs conditions de vie », renchérit-elle.

Les négociations en cours avec le gouvernement représentent un pan important de son mandat. L'organisation aspire à faire reconnaitre les familles d'accueil comme partenaire du système. « Avec l'équipe de la FFARIQ, je continuerai de mettre toute mon énergie et ma détermination pour faire en sorte que les familles d'accueil soient entendues et que le rôle d'importance qu'elles jouent auprès des enfants soit mieux reconnu et compris. Il en va du bien-être des enfants et des ressources », affirme Mme Rioux.

Le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse d'ici le mois d'avril 2021 doit être un point tournant pour les familles d'accueil et les enfants. « Les conclusions à venir sont pour moi une source d'espoir. Il est plus que nécessaire de faire de grands changements aux bénéfices du bien-être des enfants. Cette grande réflexion collective que nous avons entreprise doit donner une voix plus forte aux enfants », conclut Mme Rioux.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

SOURCE Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Renseignements: Renseignements et contacts médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère-relations publiques, H+K Stratégies, Cellulaire : 514 435-7208, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://ffariq.org/