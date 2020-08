Geneviève Rainville devient directrice générale des Producteurs de lait du Québec

« Au fil des 12 dernières années où elle a agi à titre de directrice de la recherche économique des PLQ, Mme Rainville a démontré ses grandes capacités d'analyse et de vulgarisation auprès des producteurs et des productrices de lait. Sa maîtrise des dossiers et ses qualités professionnelles sont un atout pour notre organisation. Je suis convaincu qu'elle saura assumer cette nouvelle fonction avec le même niveau d'engagement », a souligné Daniel Gobeil lors de la nomination.

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

