CHICAGO, le 17 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, lors du salon ProMat 2025, Generix Group, éditeur international de logiciels offrant un large portefeuille de solutions SaaS pour la supply chain, la finance, le commerce et l'intégration B2B, annonce le lancement de Generix Solochain Now, une solution packagée combinant les fonctionnalités clés du WMS Solochain, les services et les best-practices par industrie - permettant aux entreprises d'être opérationnelles en seulement 16 semaines.

Generix Solochain est un WMS SaaS éprouvé, conçu pour répondre à tous les besoins en gestion d'entrepôt des entreprises. La nouvelle solution packagée Solochain Now propose les meilleures fonctionnalités prêtes à l'emploi, intégrant des processus opérationnels standards et les best-practices par industrie. La configuration pré-intégrée s'adapte rapidement aux nouvelles priorités sans mobiliser excessivement les ressources IT. La flexibilité de Solochain Now permet également aux entreprises d'étendre le périmètre fonctionnel au-delà des besoins WMS de base, grâce à des fonctionnalités avancées telles que la mise en stock optimisée, l'intercalage des tâches, le picking avancé, la cartonisation avancée, le traitement avancé des vagues et bien plus encore.

Le déploiement, réalisable en seulement 16 semaines, se déroule en trois phases :

Analyse pour concevoir la meilleure solution en fonction des besoins du client Préparation physique du site, tests et formation des utilisateurs Mise en production opérationnelle incluant l'accompagnement du client pour le support

« Le nouveau package Solochain Now est la réponse de Generix face aux attentes des clients en matière de délais de livraison plus rapides et personnalisés sur plusieurs canaux, aux pénuries de main-d'œuvre et à la volatilité économique. Avec Solochain Now, les entreprises en forte croissance peuvent rapidement bénéficier d'un WMS complet tout en planifiant l'avenir », a déclaré Si-Mohamed Saïd, Chief Product & Marketing Officer chez Generix. « Évoluer à la vitesse du marché est essentiel pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Le nouveau package Solochain Now offre un retour sur investissement plus rapide avec la sophistication ultime : la prévisibilité. »

Sur le stand Generix ProMat 2025 #S3875, Generix réalisera des démonstrations en direct du WMS Solochain, mettant en avant sa suite complète de fonctionnalités intégrées, notamment la gestion des stocks, le traitement des commandes, le suivi en temps réel et l'analytique.

Nommé dans le Gartner Magic Quadrant™ 2024 pour la sixième année consécutive, Generix Solochain WMS est un WMS hautement flexible qui répond aussi bien aux besoins d'entreposage les plus simples qu'aux plus complexes. Intuitif et abordable, Generix Solochain permet aux entreprises de former leurs équipes en seulement quelques heures et d'être opérationnelles en à peine 16 semaines.

À propos de Generix

Generix est un éditeur de logiciel SaaS de rang mondial qui aide les entreprises à se connecter entre elles pour transformer chaque connexion digitale en source de valeur. La société offre un portefeuille complet de solutions et de services cloud, avec l'IA au coeur de l'innovation, pour piloter en toute confiance les processus métier les plus critiques de la supply chain, de la finance et du commerce. Elle fournit également des solutions d'intégration et de collaboration B2B afin de pouvoir étendre les opérations à travers des réseaux digitaux d'entreprises connectées. Près de 1 000 talents travaillant chez Generix sont engagés au quotidien pour permettre à plus de 5 000 clients dans plus de 60 pays à mieux servir leurs clients. La société permet de gérer chaque année plus de 17 milliards de messages, 600 millions de palettes, 500 millions de factures et plus d'un million d'opérations de transport. Generix croit en l'immense potentiel de croissance de l'économie en réseau dans un monde durable.

