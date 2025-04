MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Generix , éditeur de logiciels d'entreprise offrant un large portefeuille de solutions SaaS pour la chaîne d'approvisionnement, la finance, le commerce et l'intégration B2B, annonce aujourd'hui la nomination d'Olivier Vaillancourt au poste de Directeur Général pour la région Amérique du Nord.

Olivier Vaillancourt, Director General de Generix para América del Norte (Groupe CNW/Generix Group)

À ce titre, Olivier Vaillancourt supervisera l'unité de marché nord-américain couvrant les activités de Generix dans la région. Son objectif principal sera d'accélérer la croissance du marché et d'étendre la présence de Generix, en commençant par le produit phare, Solochain WMS (Warehouse Management System).

Depuis plus de 25 ans, Olivier Vaillancourt travaille dans le domaine de la logistique. Son expertise en matière de performance logistique et d'amélioration des entreprises s'étend à l'Europe, au Canada, aux États-Unis et à l'Amérique latine. Au cours de sa carrière, il a travaillé et supervisé plus de 100 projets liés à la rationalisation et à l'amélioration de l'ensemble des activités, des opérations et des systèmes de l'entreprise.

« L'expérience d'Olivier est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à mettre l'accent sur le client avec un écosystème élargi de partenaires dans la région », a déclaré Raphaël Sanchez, président et chef de la direction de Generix.

« Je suis ravi de faire partie de l'équipe Generix qui se concentre sur notre nouveau chapitre de croissance en Amérique du Nord en élargissant notre base de clients, nos partenariats et notre équipe très talentueuse », a déclaré Olivier Vaillancourt, directeur général de Generix pour l'Amérique du Nord. « En apportant de nouveaux produits à nos clients qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, nous avons une opportunité unique de construire sur les bases solides du WMS que Generix a construit au cours des dernières décennies. »

À propos de Generix

Generix est une société SaaS internationale qui aide les entreprises à se connecter entre elles pour transformer chaque connexion numérique en valeur numérique. Elle offre un portefeuille de premier plan de solutions et de services cloud alimentés par l'IA pour piloter en toute confiance les processus métier numériques les plus critiques de la chaîne d'approvisionnement, de la finance et du commerce. Elle fournit également des solutions d'intégration et de collaboration B2B de bout en bout afin que les entreprises puissent opérer pleinement à travers les réseaux commerciaux numériques. Près de 1 000 talents de Generix se consacrent à servir au mieux plus de 5 000 clients dans plus de 60 pays. La société aide à traiter plus de 17 milliards de messages, à préparer plus de 600 millions de palettes, à gérer plus de 500 millions de factures et plus d'un million d'opérations de transport par an. Generix croit en l'immense potentiel de croissance de l'économie en réseau dans un monde durable. Plus d'informations : www.generixgroup.com

