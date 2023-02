Génération climat Montréal réclame un comité jeunesse permanent sur le climat

QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Un mois avant que le gouvernement du Québec déclare la mise à jour du Plan pour une Économie Verte, et presque un an depuis l' adoption d'une motion à l'Assemblée Nationale explorant la création d'un comité jeunesse permanent sur le climat, cinq jeunes mobilisé-es de Génération climat Montréal et de L'Écothèque convergeront vers Québec pour demander au gouvernement de donner suite à ses récentes déclarations se voulant rassurantes pour la création d'un tel comité.

Avec le soutien des trois partis d'opposition, le groupe de jeunes demande au gouvernement d'avancer avec le comité et requiert que ce dernier soit :

Indépendant du gouvernement et de ses influences; Pleinement représentatif de la diversité des jeunes du Québec - y compris les jeunes des communautés des Premières Nations et des nombreuses régions de notre province; Adéquatement financé pour pouvoir tenir des consultations jeunesse à l'échelle de la province, commander des recherches, rembourser les déplacements vers la capitale et rémunérer le personnel; Conçu pour créer un canal significatif de dialogue intergénérationnel entre les jeunes et notre gouvernement, de sorte que les intérêts générationnels des jeunes soient communiqués, entendus et pris en compte dans la prise de décision.

La jeunesse est sous représentée dans les institutions gouvernementales législatives et ce groupe sera disproportionnellement affecté par les décisions prises aujourd'hui. Des précédents concernant la création de comités jeunesse permanents sur le climat sont déjà observables au fédéral et (par le passé) au provincial. Ce sont des outils utiles et essentiels pour donner la voix aux jeunes dans les décisions d'aujourd'hui et de demain et qui affecteront indéniablement leur futur.

CITATIONS:

Les jeunes de Génération climat Montréal et de L'Écothèque:

« Le Québec s'apprête à prendre des décisions qui vont l'affecter pour des décennies en matière de transition énergétique. Il est essentiel que nous, jeunes générations, soyons intégrées dans le processus décisionnel car c'est de notre avenir qu'il s'agit. »

La députée de Notre-Dame-de-Grâce, Mme Désirée McGraw:

« Face à la crise climatique, il est impératif que nous nous unissions, tous ensemble, au-delà des barrières des partis politiques et des générations. Il nous appartient à tous de relever ce défi et de nous assurer de laisser aux plus jeunes un environnement sain et durable. Au Parti libéral du Québec, nous répondons présent. »

La députée de Verdun, Mme Alejandra Zaga Mendez:

« Les jeunes travaillent fort pour être entendus. Notre devoir de parlementaires et de démocrates est de leur donner un canal approprié à même notre Assemblée pour qu'ils puissent exprimer leurs intérêts et leurs idées. »

Le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Joël Arseneau:

« Voir les jeunes s'organiser et se mobiliser sans relâche et sans désespérer est inspirant et prometteur pour l'avenir. Il faut envoyer un signal démocratique fort pour s'assurer de les considérer dans toutes les décisions que l'on prend. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse du Parti libéral du Québec, (581) 999-6434 ou [email protected]; Sandrine Bourque, Attachée de presse de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]; Emmanuel Renaud, Attaché de presse du Parti québécois, (418) 720-5717 ou [email protected]; Claire Warmels, Chargée de projet de Génération climat Montréal, projet des YMCA du Québec, (514) 773-7846 ou [email protected]; Marion Bonnet, Coordinatrice de projet pour l'Écothèque, [email protected]