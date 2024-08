Gel des PTET pour six mois sur l'île de Montréal : mauvaise nouvelle pour les petites entreprises

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) s'inquiète des incidences qu'entraînera la décision du gouvernement du Québec de geler pendant six mois le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) sur l'île de Montréal. Cette mesure s'appliquera uniquement pour les entreprises des secteurs qu'il juge non stratégiques et mettra beaucoup de pression sur de nombreuses PME qui manquent de main-d'œuvre.

En effet, en 2024, les principales contraintes limitant les ventes et la production pour les PME de Montréal sont la demande insuffisante (52 %), la pénurie de main-d'œuvre qualifiée (49 %), le manque de fonds de roulement (38 %) et la pénurie de main-d'œuvre non qualifiée (21 %). La décision d'aujourd'hui amplifiera ces pressions, ce qui n'est pas de bon augure pour l'économie de Montréal.

« Encore une fois, on enlève des leviers à des entreprises de certains secteurs économiques au détriment du secteur public. "Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ", c'est exactement ce que le premier ministre du gouvernement du Québec et la ministre de l'Immigration lancent comme message. Pourtant, aujourd'hui encore la pénurie de main-d'œuvre est bien réelle pour les entreprises pour qui cette annonce aura des impacts négatifs », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI rappelle que le PTET est l'une des solutions pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Un rapport publié en 2021 a révélé que 16 % des PME ont utilisé le programme des travailleurs étrangers temporaires pour remédier à leurs problèmes de main-d'œuvre avec un taux de succès de 52 %. De plus, les PME en font une utilisation de dernier recours.

« Nous espérons que le gouvernement réévalue sa décision et redonne ce levier aux entreprises visées. Nous allons suivre les impacts de ce moratoire de près. Notre équipe des ressources aux entreprises sera disponible pour accompagner nos membres dans le processus de recrutement et les aider avec cette nouvelle réglementation. », conclut François Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 21 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514-817-0228, [email protected]