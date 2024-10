Gel d'embauche dans les écoles et les cégeps : une mesure d'austérité qui va précariser la qualité des services éducatifs

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - C'est avec consternation que la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants (FNEEQ-CSN) et la Fédération des professionnèles (FP-CSN) ont pris acte de l'annonce précipitée du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) d'imposer un gel d'embauche d'une durée indéterminée dans l'ensemble de la fonction publique. Dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que les cégeps, ce gel d'embauche touche plus spécifiquement le personnel administratif. Cette décision unilatérale, rendue publique abruptement et sans concertation préalable, reflète une gestion à la fois imprudente et cavalière, typique du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), et ne tient pas compte des réalités des services de soutien en éducation ni de l'impact direct sur les élèves et leurs familles.

« Comme ç'a été le cas avec l'annonce d'hier, les mesures d'austérité se poursuivent avec celle d'aujourd'hui. Quoi qu'en dise le gouvernement, ces mesures auront inévitablement des conséquences sur la qualité des services éducatifs offerts aux élèves et aux étudiants, dont le nombre, faut-il le rappeler, ne cesse d'augmenter » , affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN. Informées dans les dernières heures par des rencontres expéditives de 15 minutes sans aucun espace pour la négociation, les organisations syndicales apprennent que le gel prendra effet dès le 1er novembre 2024. Dans les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on a néanmoins tenté maladroitement de « rassurer » les organisations syndicales en précisant que les titres d'emploi offrant un « service direct à l'élève » seraient épargnés, laissant les postes de soutien et d'administration, pourtant indispensables, comme victimes premières de cette coupe draconienne.

Impacts concrets sur les personnes étudiantes et les familles

« La réalité est que cette décision irresponsable se traduira par une surcharge de travail intenable pour le personnel en place. Les impacts concrets seront non seulement ressentis par les équipes de soutien, mais aussi par les élèves et leurs familles, qui risquent de subir une dégradation notable de la qualité des services éducatifs », s'inquiète Caroline Senneville. Voici quelques exemples concrets et préoccupants :

Défaillance des services informatiques : déjà sous pression avec l'intégration de nouvelles technologies et l'augmentation des besoins en équipement pour les élèves, les équipes informatiques ne pourront plus garantir un soutien adéquat ni assurer la sécurité et la stabilité des systèmes en place.





Communication insuffisante avec les élèves et leurs familles : les échanges quotidiens entre les écoles, les élèves et les parents, assurés principalement par les équipes administratives, risquent d'être compromis, mettant en péril la communication essentielle à la réussite et au suivi des élèves.





Délais importants dans la gestion des opérations scolaires : l'accumulation des tâches administratives non pourvues entraînera des retards dans toutes les étapes de gestion courante, incluant les commandes pour le personnel enseignant, les inscriptions, la facturation, et même le transport scolaire.





: l'accumulation des tâches administratives non pourvues entraînera des retards dans toutes les étapes de gestion courante, incluant les commandes pour le personnel enseignant, les inscriptions, la facturation, et même le transport scolaire. Dégradation des établissements : l'état du parc immobilier des cégeps et des écoles se détériore grandement et l'entretien des bâtiments se trouve d'autant plus compromis par ce gel d'embauche.

Ouvrir la porte au privé

« Par ailleurs, nous émettons de sérieuses inquiétudes quant à l'effet pervers que pourrait provoquer ce gel sur le recours à la sous-traitance, poursuit Caroline Senneville. En restreignant les embauches dans les équipes de soutien, les établissements seront tentés de transférer des tâches au secteur privé, déviant ainsi des budgets vers la sous-traitance tout en dissimulant les véritables coûts. Le gouvernement pourra alors prétendre à des économies, alors même qu'il crée une nouvelle charge sur les finances publiques. »

Aggraver la pénurie de main-d'œuvre

La décision irresponsable du gouvernement Legault aura un effet dévastateur sur l'attractivité de la main-d'œuvre, déjà ardue en cette période de grande pénurie. Si le personnel craint en permanence que son emploi soit menacé ou que sa charge de travail explose, pourquoi choisirait-il les services publics ? Et qu'en est-il des potentielles recrues qui se tourneront assurément vers le secteur privé ?

Le gouvernement de la CAQ affiche une fois de plus une approche à courte vue qui fait fi de la qualité des services éducatifs et de la dignité du personnel de soutien. Les syndicats dénoncent vigoureusement cette mesure et appellent à un retour à des pratiques de gestion respectueuses des employé-es et adaptées aux besoins des élèves et de leurs familles.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 37 000 membres en enseignement supérieur, à savoir les professeur-es de 45 cégeps et 12 collèges privés, ainsi que des chargé-es de cours, personnes tutrices et étudiant-es salarié-es dans onze universités québécoises.

La FEESP-CSN représente 45 000 employé-es de soutien de la maternelle à l'université.

La FP-CSN représente plus de 700 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1 500 professeur-es d'université.

