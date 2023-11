GUANGZHOU, Chine, 15 novembre 2023 /CNW/ - GDToday a été officiellement établi en tant que centre de communication international et filiale du Nanfang Media Group le 14 novembre, dans le but d'être la principale source d'information mondiale sur le Guangdong et un média phare dans la région de la Grande Baie en Chine d'ici 3 à 5 ans.

Vidéo promotionnelle de GDToday

Lors de la cérémonie d'inauguration, des représentants du gouvernement, partenaires des médias et universitaires du pays et de l'étranger ont transmis leurs meilleurs vœux à GDToday et ont réclamé davantage de reportages, de produits médiatiques et d'activités d'échange culturel de qualité.

« GDToday a diffusé des histoires en plusieurs langues sur la Chine et la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao », a déclaré Irina Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO. Cette dernière espère que GDToday continuera à travailler pour une meilleure compréhension mutuelle avec les médias mondiaux, afin que l'Orient et l'Occident se rencontrent à nouveau et que le monde entier vive en harmonie.

GDToday a officiellement lancé son application en anglais, qui comprend quatre fonctions principales, dont les nouvelles, les services, les villes et le mode de vie, dans le but de développer une application pratique pour les connaissances et les services du Guangdong et d'inviter les expatriés à parler de leur vie dans la province.

De plus, les ministères du gouvernement provincial du Guangdong, les principaux médias et les 21 municipalités ouvriront leurs propres pages sur le site Web et l'application GDToday pour mettre à jour des renseignements opportuns sur le développement local.

Jusqu'à présent, GDToday est devenu une plateforme à multiples facettes avec un site Web de nouvelles, une application mobile, des canaux de médias sociaux, un compte officiel WeChat et un bulletin d'information consulté par environ 20 millions d'utilisateurs à l'étranger. Son site Web ( www.newsgd.com ) et son application de nouvelles sont le seul site de nouvelles multilingue et la seule application de nouvelles de la province en anglais. GDToday a également établi des partenariats avec plus de 1 000 médias dans le monde.

Au cours des deux dernières années, GDToday a publié environ 40 000 rapports originaux s'appuyant sur le multimédia et a mis en lumière l'évolution rapide de la situation en Chine, en particulier en ce qui concerne la région de la Grande Baie, au moyen d'histoires saisissantes. Elle a également organisé plus de 40 salons, forums et concerts en ligne et hors ligne pour mettre en valeur la culture et l'environnement commercial de Lingnan, qui ont attiré environ 10 000 participants.

Selon les informations diffusées lors de la cérémonie, GDToday compte plus de 100 employés et poursuit sa croissance. GDToday deviendra un média phare de la région de la Grande Baie qui continuera d'offrir des reportages exacts et opportuns et d'organiser une série d'activités culturelles pour faciliter les liens entre les peuples à travers le monde.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=GzDzfIBmuQs

SOURCE GDToday

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Juewen Yin, [email protected]