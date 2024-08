Produits de 639 M$ pour le deuxième trimestre de 2024, en hausse de 30 M$ ou 5 % comparativement au deuxième trimestre de 2023.

BAIIA ajusté * de 34 M$ pour le deuxième trimestre de 2024 , identique au deuxième trimestre de 2023.

Bénéfice net de 2 M$ ou 0,07 $ par action pour le deuxième trimestre de 2024, comparativement à 1 M$ ou 0,04 $ par action au deuxième trimestre de 2023.

LASALLE, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - GDI Services aux immeubles Inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2024.

Pour le deuxième trimestre de 2024 :

Les produits du deuxième trimestre de 2024 se sont établis à 639 M$, en hausse de 30 M$, ou 5 % comparativement au deuxième trimestre de 2023. La croissance du chiffre d'affaires provient des acquisitions de 6 %, partiellement compensée par un recul interne de 1 % provenant du secteur Services techniques.

Le BAIIA ajusté * du deuxième trimestre de 2024 s'est chiffré à 34 M$, identique au deuxième trimestre de 2023.

du deuxième trimestre de 2024 s'est chiffré à 34 M$, identique au deuxième trimestre de 2023. Le bénéfice net s'est chiffré à 2 M$ ou 0,07 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 1 M$ ou 0,04 $ par action au deuxième trimestre de 2023.

Pour les deuxièmes trimestres de 2024 et 2023, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars

canadiens) Services

commerciaux au

Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège social et

Autres Consolidé 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Produits 145 144 221 180 259 264 14 21 639 609 Croissance (recul) interne 1 % (1 %) 1 % 0 % (5 %) 31 % 14 % 11 % (1 %) 12 % BAIIA ajusté* 12 13 14 13 14 12 (6) (4) 34 34 Marge du BAIIA ajusté* 8 % 9 % 6 % 7 % 5 % 5 % s.o. s.o. 5 % 6 %

Pour la période de six mois close le 30 juin 2024 :

Les produits se sont établis à 1,3 milliards de dollars, en hausse de 83 M$, ou 7 % comparativement à 2023. La croissance du chiffre d'affaires provient de la croissance interne de 1 % et des acquisitions de 6 %.

Le BAIIA ajusté * s'est chiffré à 61 M$, en baisse de 6 M$, ou 9%, comparativement à 2023.

s'est chiffré à 61 M$, en baisse de 6 M$, ou 9%, comparativement à 2023. Le bénéfice net s'est chiffré à 2 M$ ou 0,09 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 5 M$ ou 0,19 $ par action comparativement à 2023. La réduction du bénéfice net de la première période de six mois de 2024 comparativement à 2023 s'explique en majeure partie par la réduction du résultat d'exploitation de 14 M$, attribuable en majeure partie par la hausse significative de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de 9 M$ principalement en raison d'une réduction significative de la valeur amortie d'un contrat client, compensée par une charge financière nette inférieure de 10 M$ et par une charge d'impôt sur le résultat réduite de 1 M$.

Pour la période de six mois close le 30 juin 2024, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars canadiens) Services

commerciaux au

Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège social et

Autres Consolidé 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Produits 290 286 446 356 511 516 36 42 1 283 1 200 Croissance (recul) interne 1 % (1 %) 6 % (1 %) (3 %) 36 % 10 % 14 % 1 % 13 % BAIIA ajusté* 23 27 27 25 22 23 (11) (8) 61 67 Marge du BAIIA ajusté* 8 % 9 % 6 % 7 % 4 % 4 % N/A N/A 5 % 6 %

Le secteur Services commerciaux au Canada de GDI a enregistré des produits de 145 M$ dans le deuxième trimestre, tout en produisant un BAIIA ajusté* de 12 M$, représentant une marge du BAIIA ajusté* de 8 %. Le secteur Services commerciaux aux États-Unis de GDI a bien performé au deuxième trimestre de 2024, enregistrant des produits de 221 M$ et un BAIIA ajusté* de 14 M$, représentant une marge du BAIIA ajusté* de 6 %.

Le secteur Services techniques a enregistré des produits de 259 M$ dans le deuxième trimestre, tout en produisant un BAIIA ajusté* de 14 M$, représentant une marge du BAIIA ajusté* de 5 %. Historiquement, le premier semestre de l'année dans le secteur Services techniques est saisonnièrement plus lent et l'activité s'accélère au fur et à mesure que l'année progresse.

Enfin, le secteur Siège social et Autres de GDI a enregistré des produits de 14 M$ comparativement à 21 M$ au deuxième trimestre de 2023, cette baisse étant attribuable à la vente des opérations de distribution de produits de nettoyage et de désinfection de Superior le 1er avril 2024, qui a été partiellement compensée par la croissance interne générée par l'entreprise de fabrication de produits chimiques de produits de nettoyage et de fournitures sanitaires de GDI.

« Je suis satisfait de la performance globale de GDI au deuxième trimestre de 2024, nous avons été en mesure de surmonter les défis spécifiques qui ont affecté nos activités au cours des derniers trimestres et de produire de solides résultats », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Notre secteur Services commerciaux au Canada s'est bien comporté avec une augmentation séquentielle du BAIIA ajusté* et de la marge du BAIIA ajusté* par rapport au premier trimestre de 2024. Les niveaux d'occupation sur le marché des bureaux de classe A au Canada restent stables et nous continuons de prévoir que la marge du BAIIA ajusté* dans le secteur restera supérieure aux niveaux pré-COVID à court et moyen terme. Le BAIIA ajusté* et la marge du BAIIA ajusté* ont été légèrement inférieurs à ceux du deuxième trimestre de 2023 en raison des gains liés à COVID réalisés au cours du trimestre de l'année précédente. Notre secteur Services commerciaux aux États-Unis s'est bien comporté au cours du trimestre, atténuant l'impact sur le chiffre d'affaires et le BAIIA ajusté* du réalignement des fournisseurs de services annoncé pour l'un des plus gros clients du secteur, lequel a pris effet juste avant le début du deuxième trimestre. En fait, le secteur a enregistré une croissance interne positive des produits et une augmentation de l'BAIIA ajusté* par rapport au deuxième trimestre 2023, malgré la perte des produits subie au cours du trimestre, ce qui démontre la résilience du secteur et la force de notre équipe. L'intégration de l'acquisition d'Atalian s'est déroulée comme prévu et nos initiatives d'amélioration des marges se concrétisent progressivement. L'acquisition précédemment annoncée de Paramount Building Solutions, qui a été clôturée le 1er mai 2024, a été en grande partie intégrée et a donné des résultats conformes aux attentes. Notre secteur Services Techniques a connu un très bon trimestre avec une croissance du BAIIA ajusté* de 75 % par rapport au premier trimestre de 2024 et de 17 % par rapport au deuxième trimestre 2023. Les trois projets de notre activité américaine qui ont eu un impact négatif sur les résultats du secteur au cours des deux derniers trimestres ont été achevés avec succès au premier trimestre, et des procédures supplémentaires ont été mises en place pour renforcer la gestion de projet dans la région. Le secteur a généré une marge d'BAIIA ajusté* de 5 %, en ligne avec les niveaux historiques au cours du deuxième trimestre du secteur, saisonnièrement plus faible. Nous continuons à améliorer les prix et les marges et à vendre autant de nouveaux contrats que par le passé, ce qui nous permet d'avoir un carnet de commandes presque record. Enfin, Ainsworth a finalisé l'acquisition de RYCOM Corporation le 1er juin 2024. RYCOM développe, déploie et gère des solutions de bâtiments intelligents qui permettent la transformation de bout en bout des actifs immobiliers en bâtiments intelligents et est reconnu comme le leader des solutions de bâtiments intelligents au Canada. Cette acquisition renforce considérablement l'unité commerciale Énergie et technologie d'Ainsworth et positionne GDI comme un acteur de premier plan sur le marché canadien des technologies du bâtiment, de l'analyse des données et des services consultatifs pour la réduction de la consommation d'énergie et des gaz à effet de serre », a poursuivi M. Bigras.

« Les récents défis étant derrière nous, les perspectives pour tous les secteurs d'activité de GDI sont positives pour le reste de l'année 2024. Nos initiatives visant à réduire les besoins en fonds de roulement au cours de 2024 se poursuivent et nous restons déterminés à réaliser une réduction du fonds de roulement d'exploitation au cours du second semestre de l'année. Notre bilan reste sain et nous disposons d'une marge de manœuvre suffisante sur nos facilités de crédit existantes pour continuer à mettre en œuvre nos plans de croissance stratégiques. Je me réjouis de la performance de GDI jusqu'à la fin de l'année 2024 », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication de produits de nettoyage et de fournitures sanitaires. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, notamment à des risques et à des incertitudes (dont ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque ») qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à l'échec de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, les modifications de la structure de l'entreprise, les risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, l'incapacité d'intégrer les acquisitions, la baisse du taux d'occupation des immeubles commerciaux, la hausse des coûts qui ne peuvent être facturés aux clients, les pénuries de main-d'œuvre, les interruptions des systèmes de technologies de l'information et problèmes de mise en œuvre des projets de technologies de l'information stratégiques, l'augmentation des taux d'intérêt, les fluctuations des taux de change, la détérioration de la conjoncture économique, l'intensification de la concurrence, l'influence des actionnaires principaux, la perte de clients importants ou de relation de longue date avec des clients, les lois et règlements concernant les achats du secteur public, les poursuites judiciaires, l'atteinte à la réputation, les conflits de travail, les litiges avec les franchisés, les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), le goodwill et les charges de dépréciation d'actifs à long terme, les questions fiscales, des employés clés, la participation aux régimes de retraite interentreprises, la législation ou les autres mesures gouvernementales, la cybersécurité, la confidentialité et la protection des données et la perception du public à l'égard de notre empreinte environnementale, facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.





Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 juin 2024 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Au 30 juin 2024 Au 31 décembre

2023 Actifs



Actifs courants



Trésorerie 29 17 Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat 600 571 Actifs d'impôt exigible 9 11 Stocks 37 42 Autres actifs financiers 14 13 Charges payées d'avance et autres 16 11 Dérivés - 1 Total des actifs courants 705 666





Actifs non courants



Immobilisations corporelles 125 127 Immobilisations incorporelles 121 131 Goodwill 373 356 Autres actifs 15 12 Total des actifs non courants 634 626





Total des actifs 1 339 1 292 Passifs et capitaux propres



Passifs courants



Dette bancaire 6 14 Fournisseurs et autres créditeurs 303 298 Provisions 33 32 Passifs sur contrat 29 34 Passifs d'impôt exigible 6 2 Tranche courante de la dette à long terme 27 36 Total des passifs courants 404 416





Passifs non courants



Dette à long terme 444 384 Autres créditeurs 6 5 Passifs d'impôt différé 27 32 Total des passifs non courants 477 421





Capitaux propres



Capital social 381 380 Bénéfices non répartis 70 68 Surplus d'apport 3 2 Cumul des autres éléments du résultat global 4 5 Total des capitaux propres 458 455





Total des passifs et des capitaux propres 1 339 1 292

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires du résultat global

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le résultat par action)



Périodes de trois

mois closes les

30 juin Périodes de six

mois closes les

30 juin

2024 2023 2024 2023









Produits 639 609 1 283 1 200









Coût des services 526 497 1 063 979 Frais de vente et charges administratives 81 81 163 159 Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts 2 1 3 2 Coûts de configuration et de personnalisation de projets

stratégiques en technologie de l'information 1 1 1 2 Amortissement des immobilisations incorporelles 5 6 17 11 Amortissement des immobilisations corporelles 14 13 28 25 Résultat d'exploitation 10 10 8 22









Charge financière nette 5 8 4 14 Bénéfice avant impôt sur le résultat 5 2 4 8









Charge d'impôt sur le résultat 3 1 2 3 Bénéfice net 2 1 2 5









Autres éléments du résultat global :







Gains (pertes) qui sont ou qui pourraient être reclassés dans le bénéfice :







Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger 3 (7) 9 (7) Couverture d'investissement net au titre des investissements à

l'étranger, déduction faite de l'impôt (3) 7 (9) 7 Couvertures de flux de trésorerie, tranche efficace des

variations de la juste valeur, déduction faite de l'impôt - − (1) (1)

- − (1) (1)









Total du résultat global 2 1 1 4



















Résultat par action :







De base 0,07 0,04 0,09 0,19 Dilué 0,07 0,04 0,09 0,19

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 et 2023

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)



Capital social Bénéfices

non

répartis Surplus

d'apport Cumul des

autres

éléments

du résultat

global Total

Nombre (en milliers

d'actions) Montant



























Solde au 1er janvier 2023 23 414 379 49 4 7 439













Bénéfice net − − 5 − − 5 Autres éléments du résultat global − − − − (1) (1) Total du résultat global pour la période − − 5 − (1) 4













Transactions avec les propriétaires de la Société :









Options d'achat exercées 66 1 − − − 1 Rémunération fondée sur des actions − − − 1 − 1 Actions rachetées pour annulation (98) (1) − (3) − (4) Solde au 30 juin 2023 23 382 379 54 2 6 441













Solde au 1er janvier 2024 23 414 380 68 2 5 455













Bénéfice net - - 2 - - 2 Autres éléments du résultat global - - - - (1) (1) Total du résultat global pour la période - - 2 - (1) 1













Transactions avec les propriétaires de la Société :









Options d'achat exercées 66 1 - - - 1 Rémunération fondée sur des actions - - - 1 - 1 Solde au 30 juin 2024 23 480 381 70 3 4 458

























GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Périodes de six mois closes les 30 juin





2024 2023













Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Bénéfice net 2 5





Ajustements pour :









Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 45 36





Tranche de capitaux propres de la rémunération fondée sur des actions 1 1





Charge financière nette 4 14





Charge d'impôt sur le résultat 2 3





Impôt sur le résultat payé (2) (11)





Variation nette hors-trésorerie des actifs et passifs d'exploitation (24) (49)





Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 28 (1)













Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Produit de l'émission de la dette à long terme 201 177





Remboursement sur la dette à long terme (157) (118)





Paiement des obligations locatives (19) (16)





Intérêts payés (15) (10)





Autre 1 (4)





Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 11 29













Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions et disposition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie

acquise (7) (2)





Acquisitions d'immobilisations corporelles (8) (11)





Acquisitions d'immobilisations incorporelles (1) (3)





Autre 2 1





Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (14) (15)



(Pertes) gain sur les liquidités détenues sur les devises étrangères (5) 2



Variation nette de la trésorerie 20 15













Trésorerie (dette bancaire) à l'ouverture de la période :







Trésorerie 17 7



Dette bancaire (14) (10)





3 (3)



Trésorerie à la clôture de la période :







Trésorerie 29 15



Dette bancaire (6) (3)





23 12





















GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de trois mois close le 30 juin 2024

Services

commerciaux

Canada Services

commerciaux

États-Unis Services

techniques Siège social

et Autres Total Services récurrents/contractuels 127 200 32 4 363 Services ponctuels 10 21 68 1 100 Projets - - 159 - 159 Fabrication et distribution de produits - - - 12 12 Autres produits 5 - - - 5











Produits de sources externes 142 221 259 17 639 Produits intersectoriels 3 - - (3) - Produits 145 221 259 14 639











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 9 8 3 (15) 5 Charge financière nette - 1 2 2 5 Résultat d'exploitation 9 9 5 (13) 10 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 5 9 2 19 Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts - - - 2 2 Charge liée aux paiements fondés sur des actions - - - 2 2 Coûts de configuration et de personnalisation de projets

stratégiques en technologie de l'information - - - 1 1 BAIIA ajusté 12 14 14 (6) 34











Total des actifs 271 409 560 99 1 339 Total des passifs 68 119 256 438 881 Ajouts d'immobilisations corporelles 1 5 8 2 16 Ajouts d'immobilisations incorporelles - 1 3 - 4 Goodwill enregistré dans l'acquisition d'entreprise - 7 2 - 9

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle (suite)

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de trois mois close le 30 juin 2023

Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège social

et Autres Total

Services récurrents/contractuels 124 170 21 4 319

Services ponctuels 11 10 73 2 96

Projets − − 170 − 170

Fabrication et distribution de produits − − − 18 18

Autres produits 6 − − − 6















Produits de sources externes 141 180 264 24 609

Produits intersectoriels 3 − − (3) −

Produits 144 180 264 21 609















Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 10 8 2 (18) 2

Charge financière nette − 1 1 6 8

Résultat d'exploitation 10 9 3 (12) 10

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 4 9 3 19

Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts − − − 1 1

Charge liée aux paiements fondés sur des actions − − − 3 3

Coûts de configuration et de personnalisation de projets

stratégiques en technologie de l'information − − − 1 1

BAIIA ajusté 13 13 12 (4) 34















Total des actifs 267 359 544 122 1 292

Total des passifs 69 109 253 406 837

Ajouts d'immobilisations corporelles 3 3 6 2 14

Ajouts d'immobilisations incorporelles − − 1 2 3

Goodwill enregistré dans l'acquisition d'entreprise − − 2 − 2



















GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle (suite)

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de six mois close le 30 juin 2024

Services

commerciaux

Canada Services

commerciaux

États-Unis Services

techniques Siège social

et Autres Total Services récurrents/contractuels 253 403 62 10 728 Services ponctuels 18 43 140 3 204 Projets - - 309 - 309 Fabrication et distribution de produits - - - 29 29 Autres produits 13 - - - 13











Produits de sources externes 284 446 511 42 1 283 Produits intersectoriels 6 - - (6) - Produits 290 446 511 36 1 283











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 17 11 2 (26) 4 Charge financière nette - 1 1 2 4 Résultat d'exploitation 17 12 3 (24) 8 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 6 14 19 6 45 Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts - 1 - 2 3 Charge liée aux paiements fondés sur des actions - - - 4 4 Coûts de configuration et de personnalisation de projets

stratégiques en technologie de l'information - - - 1 1 BAIIA ajusté 23 27 22 (11) 61











Total des actifs 271 409 560 99 1 339 Total des passifs 68 119 256 438 881 Ajouts d'immobilisations corporelles 3 6 16 3 28 Ajouts d'immobilisations incorporelles - 1 3 1 5 Goodwill enregistré lors d'acquisition d'entreprise - 10 2 - 12

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle (suite)

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de six mois close le 30 juin 2023



Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège social

et Autres Total Services récurrents/contractuels 244 337 42 11 634 Services ponctuels 23 19 147 3 192 Projets − − 327 − 327 Fabrication et distribution de produits − − − 33 33 Autres produits 13 − − 1 14











Produits de sources externes 280 356 516 48 1 200 Produits intersectoriels 6 − − (6) − Produits 286 356 516 42 1 200











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 22 16 3 (33) 8 Charge financière nette − 1 3 10 14 Résultat d'exploitation 22 17 6 (23) 22 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 5 8 16 7 36 Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts − − 1 1 2 Charge liée aux paiements fondés sur des actions − − − 5 5 Coûts de configuration et de personnalisation de projets

stratégiques en technologie de l'information − − − 2 2 BAIIA ajusté 27 25 23 (8) 67











Total des actifs 267 359 544 122 1 292 Total des passifs 69 109 253 406 837 Ajouts d'immobilisations corporelles 4 5 13 5 27 Ajouts d'immobilisations incorporelles − − 1 3 4 Goodwill enregistré lors d'acquisition d'entreprise − − 2 − 2















GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Acquisitions d'entreprises

Date

d'acquisition Entreprise acquise Emplacement Information

sectorielle État de la

répartition

du prix d'achat Acquisitions de 2024 1er avril 2024 Hussmann Canada Inc. (« Hussmann ») Darthmouth,

Colombie

Britannique Services techniques Préliminaire 1er mai 2024 Jade Opco, LLC, faisant affaires sous

Paramount Building Solutions

(«Paramount») Phoenix, Arizona Services commerciaux aux

États-Unis Préliminaire









1er juin 2024 RYCOM Corporation (« RYCOM ») Toronto, Ontario Services techniques Préliminaire Acquisitions de 2023 1er juin 2023 React Technical, Inc. (« React ») New York, New York Services techniques Préliminaire









1er novembre 2023 La Financière Atalian (« Atalian ») Sites multiples

aux État Unis Services

commerciaux aux

États-Unis Préliminaire

Disposition d'une entreprise

Le 1er avril 2024, la Société a conclu la vente de son entreprise de distribution de produits de nettoyage et d'hygiène Superior et a transféré certains de ses passifs connexes.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information financière trimestrielle supplémentaire

Périodes de trois-mois

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action)

Périodes de trois mois closes







(en millions de dollars canadiens, sauf les données

par action) Juin 2024 Mars 2024 Décembre

2023 Septembre 2023 Produits 639 644 622 615 Résultat d'exploitation 10 (2) 9 16 Amortissement des immobilisations corporelles et

incorporelles 19 26 22 19 Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts 2 1 2 ‒ Charge liée aux paiements fondés sur des actions 2 2 2 2 Coûts de configuration et de personnalisation de

projets stratégiques en technologie de

l'information 1 1 2 2 BAIIA ajusté 34 28 37 39 Bénéfice net de la période 2 ‒ 6 8 Résultat par action







De base 0,07 0,02 0,26 0,35 Dilué 0,07 0,02 0,25 0,35

Périodes de trois mois closes







(en millions de dollars canadiens, sauf les données

par action) Juin 2023 Mars 2023 Décembre

2022 Septembre 2022 Produits 609 591 588 563 Résultat d'exploitation 10 12 15 19 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 19 17 22 18 Coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts 1 1 1 1 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 3 2 3 2 Coûts de configuration et de personnalisation de

projets stratégiques en technologie de

l'information 1 1 1 2 BAIIA ajusté 34 33 42 42 Bénéfice net de la période 1 4 10 11 Résultat par action







De base 0,04 0,15 0,41 0,45 Dilué 0,04 0,15 0,40 0,44

















_____________________________________

* Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, coûts de transaction, de réorganisation et autres, rémunération fondée sur des actions et coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information. La marge du BAIIA ajustée est obtenue en divisant le BAIIA ajusté par les produits et est utilisée pour comparer la rentabilité entre les périodes et les secteurs. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

