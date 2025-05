Produits de 616 M$ pour le premier trimestre, en baisse de 28 M$, ou 4 %, comparativement au premier trimestre de 2024.

BAIIA ajusté* de 34 M$ pour le premier trimestre, représentant une marge de BAIIA* ajusté de 6 %, comparativement à 28 M$ et 4 % au premier trimestre 2024.

Bénéfice net de 6 M$ ou 0,26 $ par action au premier trimestre de 2024, comparativement à 0,4 M$ ou 0,02 $ par action au premier trimestre de 2024.

Dette à long terme, nette de trésorerie*, réduite de 14 M$ lors du premier trimestre.

Fonds de roulement net d'exploitation ont été réduit de 9 M$ lors du premier trimestre.

LASALLE, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - GDI Services intégrés aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2025.

Pour le premier trimestre de 2025 :

Les produits se sont élevés à 616 M$, une baisse de 28 M$ ou 4 %, comparativement au premier trimestre de 2024, principalement attribuable à une baisse organique de 7 %, partiellement compensée par la croissance provenant de la traduction des devises étrangères.

Le BAIIA ajusté * s'est chiffré à 34 M$, représentant une marge de BAIIA * ajusté de 6 %, comparativement à 28 M$ et 4 % au premier trimestre de 2024.

s'est chiffré à 34 M$, représentant une marge de BAIIA ajusté de 6 %, comparativement à 28 M$ et 4 % au premier trimestre de 2024. Le bénéfice net s'est élevé à 6 M$, soit 0,26 $ par action, contre 0,4 M$, soit 0,02 $ par action au premier trimestre de 2024.

La dette à long terme, nette de trésorerie * a diminué de 14 M$ au cours du trimestre.

a diminué de 14 M$ au cours du trimestre. Les fonds de roulement net d'exploitation ont diminué de 9 M$ au cours du trimestre.

Pour les premiers trimestres de 2025 et de 2024, les Secteurs d'activité ont enregistré les performances suivantes :

(en millions de en dollars canadiens) Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

Techniques Siège Social

et Autres Consolidé 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Produits 147 145 217 225 246 260 6 14 616 644 Croissance interne (recul) 1 % 3 % (15 %) 10 % (5 %) (1 %) 0 % 0 % (7 %) 3 % BAIIA ajusté* 11 10 15 14 12 6 (4) (2) 34 28 Marge du BAIIA ajusté* 7 % 7 % 7 % 6 % 5 % 2 % N/A N/A 6 % 4 %

Note : Les résultats de 2024 ont été réajustés pour refléter i) le transfert de l'activité des services de gestion des installations intégrées de la rubrique Corporate et Autres vers les Services techniques à compter du 1er janvier 2025 ii) la répartition des coûts de la technologie d'entreprise corporatif, en transférant certains coûts du secteur Siège social et autres vers les secteurs d'activité opérationnels.

Au premier trimestre 2025, GDI a procédé à un changement dans la répartition des coûts liés à la technologie de l'entreprise, en transférant les coûts du Secteur Siège social et autres aux Secteurs d'exploitation. Ce changement a été mis en œuvre afin de fournir une vision plus précise de la rentabilité du Secteurs. De plus, GDI a déplacé la production de rapports pour son unité d'exploitation IFS de l'ensemble des entreprises et autres aux services techniques, car il s'agissait d'un endroit plus approprié pour cette unité d'affaires. Les résultats du premier trimestre 2024 ont été remaniés pour refléter cette modification.

Le Secteurs Services commerciaux au Canada de GDI a enregistré des revenus de 147 M$ et un BAIIA ajusté* de 11 M$, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté* de 7 %. Le Secteurs Services d'affaires USA de GDI a enregistré des revenus de 217 M$ et un BAIIA ajusté* de 15 M$, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté* de 7%. Le Secteurs des Services commerciaux aux USA a connu une baisse organique de ses revenus en raison de la perte du plus gros client du Secteurs à la fin du premier trimestre 2024 et de la sortie de contrats à faible marge obtenus lors de l'acquisition d'Atalian, qui a été partiellement atténuée par l'acquisition de nouveaux clients. De plus, le chiffre d'affaires généré par un client fluctue en fonction du volume de travaux récurrents sur les projets, qui était inférieur au premier trimestre 2025.

Le Secteurs des Services techniques a enregistré des produits de 246 M$ et un BAIIA ajusté* de 12 M$, en hausse de 6 M$ par rapport au premier trimestre de 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté* de 5 %, comparativement à 2 % au premier trimestre de 2024 car le premier trimestre de 2024 avait été négativement affecté par des dépassements de coûts sur trois grands projets de ses activités aux États-Unis.

Le Secteurs Siège social et Autres de GDI a enregistré des produits de 6 M$ et un BAIIA ajusté* négatif de 4 M$, comparativement à 14 M$ et de 2M$ au premier trimestre 2024, respectivement. La baisse des revenus est principalement attribuable aux désinvestissements d'entreprises au cours de l'exercice 2024.

« Je suis très satisfait de la performance de l'ensemble de nos Secteurs d'activité au premier trimestre de cette année », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Chaque Secteur a affiché des niveaux de rentabilité conformes ou supérieurs aux attentes, ce qui a contribué à une augmentation de 21 % du BAIIA ajusté par rapport au premier trimestre de l'exercice 2024 et à une marge du BAIIA ajusté consolidé de 6 % pour l'ensemble de GDI. Notre Secteur des Services commerciaux au Canada a enregistré un cinquième trimestre consécutif avec une marge du BAIIA ajusté de 7 %, après ajustement des résultats de l'exercice précédent pour tenir compte de la réaffectation des coûts des TI, ce qui témoigne d'une grande stabilité et maintient sa prime de 100 à 200 points de base au-dessus des niveaux d'avant la COVID-19, ce que nous prévoyons maintenir dans un avenir prévisible. Comme nous l'avions déjà annoncé au trimestre dernier, notre Secteur Services commerciaux aux États-Unis a connu une baisse organique de ses revenus en raison de la perte du plus important client de GDI au premier trimestre de l'exercice 2024 et de la sortie de contrats à faible taux d'intérêt alors que nous nous concentrions sur l'amélioration des marges dans le cadre de l'acquisition d'Atalian tout au long de l'exercice 2024. La majorité de ces activités a maintenant été remplacée, et nous prévoyons que la croissance organique s'améliorera progressivement pour atteindre des niveaux historiques d'ici la fin de l'année. La marge de BAIIA ajustée du Secteur s'est établie à 7 % au cours du trimestre, revenant à des niveaux plus normalisés alors que les travaux que nous avions entrepris pour augmenter les marges de l'acquisition d'Atalian ont maintenant été menés à bien. Notre Secteur Services techniques a connu un trimestre exceptionnel. Notre décision de nous concentrer sur les activités à marge plus élevée chez Ainsworth continue de porter ses fruits, avec un BAIIA de 12 M$ et une marge du BAIIA ajusté de 5 % au cours du trimestre. Il s'agit de la marge du BAIIA ajusté la plus élevée d'Ainsworth au premier trimestre depuis notre acquisition de l'entreprise en 2015, qui a historiquement oscillé entre 2 % et 4 % au premier trimestre. Compte tenu des initiatives d'amélioration des marges que nous avons mises en œuvre avec succès, les perspectives d'Ainsworth sont positives pour le reste de l'exercice 2025.

« En plus de sa solide performance opérationnelle, GDI a poursuivi ses initiatives en matière de bilan au cours du premier trimestre de l'exercice 2025. L'accent que nous avons mis sur la réduction du fonds de roulement a entraîné une diminution de 9 M$ au cours du trimestre. Cela nous porte à une réduction nette totale du fonds de roulement de 53 M$ depuis le troisième trimestre de l'exercice 2023, si l'on tient compte de l'impact des fusions et acquisitions et des effets de change, dépassant ainsi l'objectif de 50 M$que nous avions annoncé à ce moment-là. Nous avons également réduit notre dette à long terme de 14 M$ au cours du trimestre, ce qui, combiné à l'augmentation du BAIIA ajusté, a entraîné une diminution de notre ratio d'endettement, qui se situe maintenant en deçà de notre fourchette de confort de 3x à 3,5x.

« Tous nos Secteurs d'activité affichent de bons rendements. Les Services commerciaux au Canada affiche un bon rendement avec un profil de marge très stable. La croissance organique de notre Secteurs des Services commerciaux aux États-Unis devrait s'améliorer progressivement tout au long de l'année et rebondir à des niveaux historiques d'ici le 4ieme trimestre. Ainsworth continuera de se concentrer sur les activités à marge plus élevée, et les perspectives sont positives. Enfin, nous évaluons activement un certain nombre d'opportunités de fusions et acquisitions et disposons d'un bilan sain avec une capacité suffisante pour mettre en œuvre nos stratégies de croissance. J'ai hâte que GDI réponde à nos attentes pour le reste de l'exercice 2025 », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file des services intégrés aux installations commerciales qui offre une gamme de services au Canada et aux États-Unis aux propriétaires et aux gestionnaires d'une variété de types d'installations, y compris des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et des lieux d'événements, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et d'autres installations de transport. Les capacités de GDI en matière de services aux immeubles commerciaux comprennent l'entretien ménager et l'entretien des bâtiments, les services-conseils en énergie et l'optimisation des systèmes, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes CVC-R, mécaniques, électriques et d'automatisation des bâtiments, ainsi que d'autres services complémentaires tels que la fabrication et la distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). De plus amples renseignements sur GDI sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives d'avenir et aux événements prévus, aux activités, aux activités, aux opérations, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats de GDI et, dans certains cas, peut être identifiée par des termes tels que « peut » ; « testament » ; « devrait » ; « s'attendre à » ; « plan » ; « anticiper » ; « croire » ; « avoir l'intention » ; « estimation » ; « prédire » ; « potentiel » ; « continuer » ; « prévoir » ; « assurer » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus précisément, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de GDI, ainsi que ses objectifs et ses stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, notamment la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement et les perspectives et occasions d'affaires, que GDI juge raisonnables à ce jour. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'impact que les incertitudes économiques actuelles pourraient avoir sur les résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (décrits à la rubrique « Facteurs de risque ») qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que GDI prévoit actuellement. En effet, ces facteurs comprennent les risques liés à la mise en œuvre infructueuse de la stratégie d'affaires, aux changements à la structure de l'entreprise, aux risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, à l'échec de l'intégration d'une société acquise, à la baisse des niveaux d'occupation de l'immobilier commercial, à l'augmentation des coûts qui ne peuvent être répercutés sur les clients, aux pénuries de main-d'œuvre, à la perturbation des systèmes de technologie de l'information et aux problèmes d'exécution des projets stratégiques de TI. l'augmentation des taux d'intérêt, les fluctuations des taux de change, la détérioration des conditions économiques, les politiques gouvernementales en matière de commerce international et d'investissement, y compris les sanctions et les mesures prises après les récentes élections américaines en ce qui concerne le commerce mondial, les tarifs douaniers et les accords commerciaux, l'augmentation de la concurrence, l'influence des principaux actionnaires, la perte de clients clés ou à long terme, les lois et règlements sur les marchés publics, les procédures judiciaires, atteinte à la réputation, conflits de travail, différends avec les franchisés, considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), charges de dépréciation de l'écart d'acquisition et des actifs à long terme, questions fiscales, employés clés, participation à des régimes de retraite interentreprises, lois ou autres mesures gouvernementales, cybersécurité, confidentialité et protection des données, et perception du public de notre empreinte environnementale, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent différer considérablement de ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs et ne doit pas se fier à ces renseignements à une autre date. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'a aucune obligation et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations à un moment donné, sauf si la loi l'exige.

_________________________________________________________________ * Les termes « BAIIA ajusté », « marge du BAIIA ajusté », « dette à long terme, déduction faite de la trésorerie et fonds de roulement d'exploitation net » n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le « BAIIA ajusté » est défini comme le bénéfice d'exploitation avant les amortissements, les coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts, la rémunération fondée sur des actions et les coûts de configuration et de personnalisation des projets stratégiques de technologie de l'information. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les revenus. Pour plus de détails et pour un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, veuillez consulter la rubrique « Résultats d'exploitation et financiers » du rapport de gestion de la Société. Les détails et le calcul de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie, et du fonds de roulement d'exploitation net sont décrits à la rubrique « Situation financière consolidée » du rapport de gestion.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)





Au 31 mars, Au 31 décembre,

2025 2024 Actif









Actifs courants



Trésorerie 25 14 Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat 564 565 Stocks 34 33 Charges payées d'avance et autres 25 16 Autres actifs financiers ‒ 15 Actifs détenus en vue de la vente 6 6 Actifs d'impôt exigible 4 4 Total des actifs courants 658 653





Actifs non courants



Immobilisations corporelles 120 119 Immobilisations incorporelles 110 115 Goodwill 378 378 Autres actifs long terme 21 20 Total des actifs non courants 629 632





Total de l'actif 1 287 1 285





Passif et capitaux propres









Passif à court terme



Dette bancaire 1 2 Fournisseurs et autres créditeur 309 306 Provisions 29 32 Passifs sur contrat 36 33 Passifs d'impôt exigible 5 9 Tranche courante de la dette à long terme 23 21 Total des passifs courants 403 403





Passifs non courants



Dette à long terme 358 362 Autres dettes à long terme 8 9 Passifs d'impôts différés 15 15 Total des passifs non courants 381 386





Capitaux propres



Capital social 383 382 Bénéfices non répartis 106 100 Surplus d'apport 3 3 Cumul des autres éléments du résultat étendu 11 11 Total des capitaux propres 503 496





Total du passif et des capitaux propres 1 287 1 285









GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT GLOBAL

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF LE RÉSULTAT PAR ACTION)

Périodes de trois mois closes le 31 mars

2025 2024





Produits 616 644





Coût des services 501 538 Frais de vente et charges administratives 84 80 Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 1 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information ‒ 1 Amortissement des immobilisations incorporelles 5 12 Amortissement des immobilisations corporelles 13 14 Résultat d'exploitation 12 (2)





Charge financière nette (produit financier net) 3 (1) Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 9 (1)





Charge (économie) d'impôt sur le résultat 3 (1) Bénéfice net 6 ‒





Autres éléments du résultat global



Gains (pertes) qui sont ou qui pourraient être reclassés dans le bénéfice :



Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger ‒ 6 Couverture d'investissements nets au titre des établissements à l'étranger, déduction faite de l'impôt de néant (néant en 2024) ‒ (6) Couverture de flux de trésorerie, tranche efficace des variations de la juste valeur, déduction faite de l'impôt néant (néant en 2024) ‒ (1)

‒ (1)





Total du résultat global 6 (1) Résultat par action :



De base 0,26 0,02 Dilué 0,26 0,02







GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Capital social







Nombre (en milliers d'actions) Quantité Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des

autres éléments

du résultat

étendu (1) TOTAL













Solde au 1er janvier 2024 23,414 380 68 2 5 455













Revenu net ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Autres pertes étendues ‒ ‒ ‒ ‒ (1) (1) Total du résultat étendu de l'exercice ‒ ‒ ‒ ‒ (1) (1) Transactions avec les propriétaires de la Société :













Options d'achat d'actions exercées 35 1 ‒ ‒ ‒ 1 Solde au 31 mars 2024 23,449 381 68 2 4 455













Solde au 1er janvier 2025 23,520 382 100 3 11 496













Revenu net ‒ ‒ 6 ‒ ‒ 6 Autres éléments du résultat étendu ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Total du résultat étendu de l'exercice ‒ ‒ 6 ‒ ‒ 6 Transactions avec les propriétaires de la Société : Options d'achat d'actions exercées 38 1 ‒ ‒ ‒ 1 Solde au 31 mars 2025 23,558 383 106 3 11 503

(1) Le montant cumulé des autres éléments du résultat étendu est net d'impôt et de zéro.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

Périodes de trois mois closes le 31 mars

2025 2024





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Bénéfice net 6 ‒ Ajustements pour :



Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 18 26 Charge financière nette (Produits financier net) 3 (1) Charge (économie) d'impôt sur le résultat 3 (1) Impôt sur le résultat payé (7) ‒ Variation nette hors trésorerie des actifs et passifs d'exploitation 12 (3) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 35 21





Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Produit de l'émission de la dette à long terme 57 99 Remboursement sur la dette à long terme (62) (107) Paiement des obligations locatives (9) (9) Intérêts payés (6) (7) Autre 1 1 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (19) (23)





Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Acquisitions d'immobilisations corporelles (4) (4) Acquisitions d'immobilisations incorporelles ‒ (1) Autre ‒ 2 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (4) (3)





(Perte) gain de change sur la trésorerie détenue en devises étrangères ‒ (3)





Variation nette de la trésorerie (dette bancaire) 12 (8)





Trésorerie à l'ouverture de la période :



Trésorerie 14 17 Dette bancaire (2) (14)

12 3





Trésorerie (dette bancaire) à la clôture de la période :



Trésorerie 25 29 Dette bancaire (1) (34)

24 (5)

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATION SECTORIELLE

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Période de trois mois close le 31 mars 2025

Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège

Social et

Autres Total











Services récurrents/contractuels 129 206 38 - 373 Services ponctuels 8 11 64 - 83 Projets - - 144 - 144 Fabrication et distribution de produits - - - 9 9 Autres produits 7 - - - 7











Produits de sources externes 144 217 246 9 616 Produits intersectoriels 3 - - (3) - Produits 147 217 246 6 616











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 8 10 2 (11) 9 Charge financière nette

1 1 1 3 Résultat d'exploitation 8 11 3 (10) 12 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 4 9 2 18 Coûts de transaction, de réorganisation et autres - - - 1 1 Rémunération fondée sur des actions (1) - - - 3 3 Coûts de configuration et de personnalisation de

projets stratégiques en technologie de

l'information - - - - - BAIIA ajusté 11 15 12 (4) 34











Total des actifs 255 402 546 84 1,287 Total des passifs 72 104 271 337 784 Ajouts d'immobilisation corporelles 1 10 2 1 14 Ajouts d'immobilisation incorporelles - - - - - Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises - - - - -

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions de performance et d'unités d'actions restreintes.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATION SECTORIELLE (SUITE)

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Période de trois mois close le 31 mars 2024

Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques(3) Siège

Social et

Autres(3) Total











Services récurrents/contractuels 126 203 35 - 364 Services d'astreinte 9 22 74 - 105 Projets - - 151 - 151 Fabrication et distribution de produits - - - 17 17 Autres produits 7 - - - 7











Total des produits externes 142 225 260 17 644 Chiffre d'affaires intersectoriel 3 - - (3) - Produits 145 225 260 14 644











Bénéfice (perte) avant impôts (4) 7 4 (3) (9) (1) Produit financier net - - (1) - (1) Bénéfice (perte) d'exploitation 7 4 (4) (9) (2) Dépréciation et amortissement 3 9 10 4 26 Frais de transaction, de réorganisation et autres coûts - 1 - - 1 Rémunération fondée sur des actions (1) - - - 2 2 Coûts de configuration et de personnalisation des

projets stratégiques de technologie de

l'information - - - 1 1 BAIIA ajusté 10 14 6 (2) 28











Total de l'actif(2) 254 416 526 89 1,285 Total du passif(2) 72 114 246 357 789 Acquisitions d'immobilisations corporelles 2 1 8 1 12 Acquisitions d'immobilisations incorporelles - - - 1 1 Goodwill comptabilisé lors des acquisitions d'entreprises - 3 - - 3

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions de performance et d'unités d'actions restreintes. (2) Au 31 décembre 2024. (3) Les chiffres de 2024 ont été remaniés pour refléter le changement de réorganisation du 1er janvier 2025, où les services de gestion des installations sont désormais présentés dans le Secteurs des services techniques, au lieu du Secteurs Corporate and Other, comme publié en 2024. (4) Les chiffres de 2024 ont été remaniés pour refléter un changement dans la répartition des coûts technologiques de l'entreprise, passant du Secteurs Siège social et autres aux Secteurs opérationnels. Ce changement a été mis en œuvre afin de fournir une vision plus significative de la rentabilité du Secteurs.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

ACQUISITIONS D'ENTREPRISES

Date d'acquisition Entreprise acquise (1) Emplacement Information sectorielle État de la réparition du prix d'achat(2) Acquisitions en 2025







Aucun







Acquisitions en 2024 1er avril 2024 Hussmann Canada Inc. (« Hussmann ») Dartmouth (Nouvelle-Écosse) Services techniques Achevé 1er mai 2024 Jade Opco, LLC, faisant affaire sous le nom de Paramount Building Solutions ("Paramount") Phoenix, Arizona Services aux entreprises États-Unis Achevé 1er juin 2024 RYCOM Corporation (« RYCOM ») Toronto (Ontario) Services techniques Préliminaire

(1) GDI a acquis la totalité des actions en circulation de chacune des sociétés acquises, à l'exception de Hussman, où la Société a complété l'acquisition de certains actifs et assumé certains passifs. (2) Statut préliminaire : Compte tenu du temps limité entre les acquisitions de 2024 et le 31 mars 2025, les prix d'achat ont été attribués à titre préliminaire et seront finalisés dès que la direction de la Société aura obtenu toutes les informations qu'elle jugera nécessaires. État d'avancement : L'évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge est terminée.

Cessions d'entreprises

Le 1er avril 2024, la Société a conclu la vente de son entreprise de distribution de fournitures de nettoyage et d'assainissement Superior et a transféré à l'acquéreur une partie de ses passifs connexes.

Le 30 novembre 3024, la Société a conclu la vente d'Ainsworth Power Construction (« APC »), une entreprise spécialisée qui effectue des travaux à haute tension principalement pour des services publics en Ontario.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

(en millions de dollars canadiens) 31 mars,

2025 31 décembre,

2024 Fonds de roulement opérationnel net :



Créances commerciales et autres débiteurs et actifs sur contrats 564 565 Inventaires 34 33 Dépenses payées d'avance et autres 25 16 Autres actifs financiers ‒ 15 Fournisseurs et autres créditeurs (309) (306) Provisions (29) (32) Passif contractuel (36) (33) Fonds de roulement d'exploitation net 249 258 Dette à long terme, y compris la partie courante, nette de la trésorerie (endettement bancaire) :



Trésorerie, nette de l'endettement bancaire 24 12 Dette à long terme, y compris la portion courante (381) (383) Dette à long terme, y compris la partie courante, déduction faite de la trésorerie (dette bancaire) (357) (371)





Autres comptes de la situation financière :



Immobilisations corporelles 120 119 Incorporelles 110 115 Goodwill 378 378 Autres actifs à long terme 21 20 Actifs détenus en vue de la vente 6 6 Autres passifs à long terme (8) (9) Actifs nets d'impôts courants (passifs) (1) (5) Actifs (passifs) nets d'impôt différé (15) (15)

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATIONS FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES SUPPLÉMENTAIRES

PÉRIODES DE TROIS MOIS

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF LES RÉSULTATS PAR ACTION)

Trois mois clos le







(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) (1) Mars 2025 Décembre 2024 Septembre 2024 Juin 2024 Revenu 616 634 640 639 Résultat d'exploitation 12 15 15 10 Dépréciation et amortissement 18 22 20 19 Frais de transaction, de réorganisation et autres frais 1 (2) 1 2 Rémunération à base d'actions 3 2 3 2 Coûts de configuration et de personnalisation des projets stratégiques de technologie de l'information ‒ 1 ‒ 1 BAIIA ajusté 34 38 39 34 Bénéfice net de la période 6 23 7 2 Résultat par action







Basique 0,26 1,00 0,28 0,07 Dilué 0,26 0,99 0,28 0,07 Trois mois clos le







(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) (1) Mars 2024 Décembre 2023 Septembre 2023 Juin 2023 Revenu 644 622 615 609 Résultat d'exploitation (2) 9 16 10 Dépréciation et amortissement 26 22 19 19 Frais de transaction, de réorganisation et autres frais 1 2 ‒ 1 Rémunération à base d'actions 2 2 2 3 Coûts de configuration et de personnalisation des projets stratégiques de technologie de l'information 1 2 2 1 BAIIA ajusté 28 37 39 34 Bénéfice net de la période ‒ 6 8 1 Résultat par action







Basique 0,02 0,26 0,35 0,04 Dilué 0,02 0,25 0,35 0,04

(1) Les écarts entre les trimestres sont principalement attribuables aux acquisitions d'entreprises, ainsi qu'à la saisonnalité du Secteurs des Services techniques.

