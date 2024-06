LASALLE, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« la Société » ou « GDI ») (TSX : GDI) annonce aujourd'hui les changements suivants au sein de son équipe de direction.

La Société annonce que M. Stéphane Lavigne a pris la décision de se retirer de son poste de vice-président principal et chef de la direction financière de GDI et qu'il effectuera une transition pour quitter ce rôle à compter du 30 septembre 2024. La Société procède à la nomination de M. Charles-Étienne Girouard au poste de premier vice-président, opérations financières et transformation numérique de GDI, avec effet immédiat. M. Girouard est membre de l'équipe des finances de la Société depuis 6 ans et a travaillé en étroite collaboration avec M. Lavigne sur de nombreux aspects des responsabilités du chef des finances. Au cours des 12 prochains mois, M. Lavigne continuera d'agir à titre de conseiller stratégique auprès de la Société afin d'assurer une transition harmonieuse pour sa succession.

« Stéphane a été un membre précieux de notre équipe de direction au cours des huit dernières années et a apporté une immense contribution à l'entreprise », a déclaré M. Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Au nom de l'équipe de direction, j'aimerais le remercier pour son dévouement de longue date envers l'entreprise. Nous avons grandement bénéficié de son énergie et de son jugement avisé au cours des huit dernières années. Il nous manquera beaucoup en tant que chef de la direction financière, mais je suis heureux qu'il continuera à nous accompagner en tant que conseiller stratégique et qu'il supervisera la transition en douceur de son successeur. »

La Société a également le plaisir d'annoncer que son conseil d'administration a approuvé la nomination de M. Robert J. McGuire au poste de vice-président exécutif, Services aux entreprises, Amérique du Nord, à compter du 21 juin 2024. Dans ce nouveau rôle, M. McGuire relèvera directement de M. Bigras et supervisera le secteur des services aux entreprises au Canada et aux États-Unis. Parallèlement à sa nomination, M. McGuire, actuellement membre du conseil d'administration de GDI, cessera d'être administrateur de la Société.

M. McGuire est un cadre expérimenté qui possède une vaste expérience dans le secteur des services aux entreprises. Au cours des 25 dernières années, il a dirigé diverses entreprises dans le secteur des services financiers, notamment chez Goldman Sachs et J.P. Morgan. Plus récemment, il a dirigé Longwing Partners, une société de conseil basée à New York qu'il a fondée.

« Je suis ravi d'accueillir M. McGuire au sein de notre équipe de direction », a déclaré M. Bigras. « Nous pensons qu'il sera un excellent complément à l'équipe et que ses qualités de dirigeant et sa riche expérience contribueront de manière significative à la croissance et au succès du secteur des services aux entreprises de la Société. »

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

SOURCE GDI Integrated Facility Services Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Investisseurs, analystes et médias, Christian Marcoux, Premier vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire, Téléphone : 514-245-0080