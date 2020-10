GCR salue l'harmonisation des codes de construction

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) se réjouit de l'annonce faite plus tôt cet avant-midi par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sur la signature de l'accord pancanadien de conciliation sur les codes de construction. Ce dernier, qui prendra effet en 2025, permettra de réduire les écarts entre les codes provinciaux et les codes nationaux. Pour le Québec, l'accord comprend tous les codes de construction qui s'appliquent dans les domaines du bâtiment, de la plomberie, de la prévention des incendies et de l'efficacité énergétique.

GCR voit d'un très bon œil cette annonce. « Le pays tend vers une uniformisation des normes de construction, ce qui est une bonne chose en soi, car cela simplifiera le travail de tous les intervenants dans le domaine de la construction, dont le nôtre qui est notamment axé sur la prévention des défauts de construction et l'inspection des chantiers de construction résidentielle. Un grand pas est franchi vers l'amélioration de la construction résidentielle, et parmi ceux qui y gagnent, ce sont justement les consommateurs. Je salue le travail des ministres Andrée Laforest et Sonia LeBel ainsi que des intervenants de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) dans ce dossier », souligne Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Rappelons qu'en plus de tendre à l'uniformisation des normes de construction à travers le pays, l'accord vise également à favoriser la mobilité de la main-d'œuvre entre les provinces et à réduire les effets du fardeau administratif des entreprises en construction.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

