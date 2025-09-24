MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - gbi, firme québécoise de génie-conseil, est fière d'annoncer qu'elle a remporté le premier prix dans la catégorie « Grands projets », lors du gala de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), tenu à Cape Town, en Afrique du Sud.

Cette prestigieuse reconnaissance a été attribuée pour la conception et l'implantation d'une double boucle de transfert d'énergie dans le bâtiment commercial, le Royalmount, un projet situé en plein cœur de l'Île de Montréal.

Serge Beaudoin et Pierre-Samuel Beaudoin recevant le prix de la FIDIC à Cape Town. (Groupe CNW/gbi)

En tant qu'ingénieur principal, la solution proposée par gbi repose sur deux boucles de transfert d'énergie interconnectées, qui optimisent le partage énergétique entre les bâtiments, en fonction des besoins spécifiques de chaque espace. Intégrant 150 puits de géothermie atteignant 600 pieds de profondeur, l'énergie renouvelable, soit la géothermie et l'hydroélectricité, permet d'alimenter 86 % des besoins nécessaires au projet dans un environnement hautement densifié.

« Ce prix international vient reconnaître notre capacité à concevoir des solutions énergétiques concrètes et innovantes, adaptées aux défis de la modernité. Ma plus grande fierté est qu'en équipe, nous avons atteint la totalité des objectifs fixés tout en mettant en valeur le savoir-faire de l'ingénierie québécoise. Comme il s'agit d'un concept réplicable autant pour des bâtiments que pour des quartiers, nous sommes optimistes à l'idée de pouvoir l'adapter sur d'autres projets à l'échelle mondiale. » -- Serge Beaudoin, ing., président et concepteur principal de la boucle de transfert d'énergie

« Le projet de Royalmount incarne une vision qui va bien au-delà de la simple construction d'un centre commercial, en inspirant un changement de paradigme vers des infrastructures carboneutres, efficaces et centrées sur les besoins des communautés. » -- Pierre-Samuel Beaudoin, ing., vice-président, Services-conseils stratégiques

Cette reconnaissance internationale s'ajoute à une distinction reçue le 22 septembre 2025, soulignant l'excellence et la diversité des projets réalisés par gbi. La firme s'est illustrée lors du gala des Grands Prix du génie québécois de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec, en remportant un prix d'excellence dans la catégorie Bâtiment Structure pour le projet de l'école Awacak Okiskinohamatowikamikowaw.

À propos de gbi

gbi est une firme de génie-conseil multidisciplinaire qui accompagne une clientèle variée, publique et privée, dans la réalisation de projets durables et innovants. Chaque mandat est une occasion de bâtir des partenariats solides, fondés sur la confiance, la collaboration et l'excellence technique.

www.gbi.ca

SOURCE gbi

Personne-ressource : Mireille Beaudin, Directrice, Services-conseils stratégiques, 438-686-6632, [email protected]