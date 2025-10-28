MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - gbi est très heureuse d'annoncer qu'elle a remporté deux prestigieux prix lors du Gala des Prix nationaux de l'Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) soulignant l'excellence et l'impact de ses projets à l'échelle nationale.

Prix d'excellence - École Awacak Okiskinohamatowikamikowaw

Un premier prix a été décerné à gbi pour la construction de l'école primaire Awacak Okiskinohamatowikamikowaw à Manawan, un projet porteur pour la communauté atikamekw. Conçue pour répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté, elle offre un environnement moderne, sécuritaire et résilient, favorisant la scolarisation et la transmission des savoirs traditionnels. Grâce à une approche intégrée et à l'implication active des membres de la communauté, gbi a su livrer une infrastructure durable, alimentée par la géothermie, qui devient un véritable lieu de rassemblement.

Ce projet a d'ailleurs aussi été reconnu en septembre dernier aux Grands Prix du génie-conseil du Québec de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec en remportant le prix d'excellence dans la catégorie Bâtiment Structure.

Prix d'excellence - Boucles de transfert d'énergie à Royalmount

Le second prix récompense le projet des boucles de transfert d'énergie à Royalmount, pour son caractère innovant en matière de développement durable et d'efficacité énergétique. En tant qu'ingénieur principal, gbi a conçu et implanté une double boucle de transfert d'énergie, une première au Canada, permettant d'optimiser le partage énergétique entre les bâtiments. Cette solution assure une réduction de 30,9 % de la consommation énergétique et de 93 % des émissions de GES par rapport à un centre commercial conventionnel.

« Ces prix soulignent l'engagement de nos équipes à bâtir des collectivités plus durables et inclusives, tout en mettant en valeur le savoir-faire québécois en ingénierie. Nous sommes fiers de contribuer à des projets qui améliorent la qualité de vie et inspirent l'avenir », a déclaré Serge Beaudoin, ing., président de gbi.

À propos de gbi

gbi est une firme de génie-conseil multidisciplinaire qui accompagne une clientèle variée, publique et privée, dans la réalisation de projets durables et innovants. Chaque mandat est une occasion de bâtir des partenariats solides, fondés sur la confiance, la collaboration et l'excellence technique.

