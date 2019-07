Gaz naturel : la FCEI demande à la Régie de l'énergie une tarification plus équitable

MONTRÉAL, le 16 juill. 2019 /CNW/ - Dans le cadre des audiences publiques en cours à la Régie de l'énergie dans le dossier tarifaire 2019-2020 du distributeur gazier Énergir, la FCEI recommande à la Régie de corriger l'interfinancement entre les différentes clientèles, dont beaucoup de PME québécoises font malheureusement les frais depuis trop longtemps.

Un groupe de clients subit l'interfinancement lorsque les tarifs qu'il paie excèdent les coûts de distribution qu'il engendre, au bénéfice d'autres groupes de clients. Selon les données produites par Énergir et analysées par la FCEI, des PME paient plus de 100 M$ de trop chaque année pour la distribution du gaz naturel. Ce montant représente une prime de 43 % sur ce qu'il en coûte pour les desservir.

« Il y a une iniquité manifeste envers des PME qui portent une trop grande part du fardeau tarifaire au regard des autres clientèles d'Énergir. Les consultations actuelles représentent une opportunité pour rééquilibrer cette iniquité qui a trop longtemps duré. Nous recommandons donc à la Régie de l'énergie d'agir en ce sens dès maintenant », affirme Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

Pour l'année 2019-2020, Énergir a soumis à la Régie de l'énergie une baisse tarifaire importante tous tarifs et services confondus. Celle-ci serait notamment le reflet de réductions sur le plan des services de transport et du coût d'équilibrage, de même qu'au service de distribution. La FCEI a donc recommandé à la Régie d'améliorer les ratios sur l'interfinancement en accentuant la réduction tarifaire accordée aux PME tout en maintenant une baisse tarifaire pour les autres consommateurs.

« Selon les dernières données disponibles, c'est près du tiers de nos membres qui utilise le gaz naturel comme une des principales sources d'énergie dans leur entreprise. Si la Régie met en place nos recommandations, cela se traduira par une économie supplémentaire de près de 9 M$ par année », a conclu Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Dominique Des Rosiers, attaché de presse et conseiller aux affaires publiques, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228 ; dominique.desrosiers@fcei.ca

