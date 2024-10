Gatorade, l'emblématique boisson sportive et partenaire officielle de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), poursuit son engagement à encourager les femmes à pratiquer le hockey en mettant en vedette l'étoile montante canadienne avant sa première saison dans la ligue.

MISSISSAUGA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Gatorade Canada est fière d'annoncer l'expansion de sa liste d'athlètes d'élite avec l'arrivée au sein de son équipe de Sarah Fillier, joueuse de hockey prometteuse et premier choix au repêchage de la LPHF en 2024. Ses réalisations ont été largement reconnues et saluées, inspirant d'autres personnes avant même que sa carrière professionnelle ne débute. En tant que premier commanditaire de la LPHF, Gatorade démontre par ce partenariat son engagement de longue date à soutenir les grands athlètes, et à appuyer le hockey féminin.

Gatorade Canada s’associe à la joueuse de hockey vedette Sarah Fillier et l’encourage à aller de l’avant avec un seul message : ce n’est qu’un début

« Depuis longtemps, Gatorade encourage les athlètes de haut niveau de la nouvelle génération, et nous sommes ravis d'accueillir Sarah au sein de notre famille, en ce début de nouvelle saison passionnante de partenariat avec la LPHF », a déclaré Lourdes Seminario, directrice principale du marketing, Nutrition sportive, Canada. « En tant que jeune talent prometteur du hockey féminin, Sarah apporte un niveau inégalé d'énergie, de détermination et d'habileté sur la glace - des qualités qui cadrent parfaitement avec la mission de Gatorade, qui est de stimuler l'excellence dans le sport. Nous sommes impatients de soutenir son ascension et de la voir inspirer la relève. »

Avant son début au sein de la ligue professionnelle le mois prochain, Sarah Fillier a remporté quatre médailles d'or sur les plus grandes patinoires du monde, a été nommée recrue de l'année dans trois ligues collégiales différentes et a été choisie première au repêchage de la LPHF en 2024. Ce partenariat célèbre ses incroyables réalisations et vise à accélérer sa trajectoire ascendante alors qu'elle se prépare à entamer sa première saison.

« C'est un véritable honneur de rejoindre la famille Gatorade aux côtés des plus grandes élites sportives du monde », confie Fillier. « Je suis fière de travailler avec une marque aussi emblématique qui encourage la prochaine génération d'athlètes à ne jamais renoncer à ses rêves. »

Ce n'est qu'un début, Sarah

Gatorade Canada est fière de célébrer la volonté inébranlable dont fait preuve Sarah pour perfectionner sa technique sur la glace; elle met en lumière son impressionnant palmarès et sa volonté de repousser ses limites qui a contribué à lancer sa carrière professionnelle.

Dans la séquence promotionnelle, on voit Sarah patiner d'un bout à l'autre de la patinoire avec des textes illustrant ses nombreux triomphes depuis le début de sa carrière jusqu'à sa sélection comme premier choix au repêchage de la LPHF en 2024. La vidéo se termine par un message de motivation à l'intention de Fillier, qui boit une gorgée de Gatorade : « Ce n'est qu'un début. Bienvenue dans l'équipe, Sarah Fillier ». La vidéo de campagne peut être visionnée sur le site You Tube de Gatorade Canada, ici, et ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=6LjBjOKhXPM

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En 2023, PepsiCo a généré plus de 91 G$ de revenus nets, grâce à sa gamme de boissons et d'aliments pratiques et complémentaires comprenant Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail de boissons et d'aliments appréciés de tous, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus de 1 G$ chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

PepsiCo est guidée par sa vision qui consiste à être le chef de file mondial dans le domaine des boissons et des aliments pratiques en misant sur PepsiCo Positive (pep+). La mission pep+ consiste en une transformation stratégique de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre démarche pour créer de la valeur et stimuler la croissance en respectant les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour la planète et les gens. Pour plus d'informations, visitez le site www.pepsico.com, et abonnez-vous à @PepsiCo sur X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Gatorade

Pour de plus amples renseignements : Personne-ressource pour les médias : Meg Murphy, Golin pour Gatorade, [email protected]