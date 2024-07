Le hockeyeur de 18 ans gagnant du trophée Calder (recrue de l'année) se joint à la talentueuse formation de Gatorade Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Gatorade Canada a la fierté d'annoncer le tout dernier ajout à sa formation, le gagnant du trophée Calder de la LNH, Connor Bedard. Beaucoup voient le Vancouverois comme la superstar de la prochaine génération de la ligue, captivant les foules avec sa créativité offensive et son tir explosif. À seulement 18 ans, Bedard rejoint les rangs d'athlètes d'élite commandités par Gatorade, montrant l'engagement continu de la marque à alimenter les grands athlètes sur la glace et en dehors.

Gatorade Canada recrute Connor Bedard au sein de sa formation d'élite

Bedard est deux fois champion mondial junior, lauréat de plusieurs prix de la WHL et de la LCH, et maintenant gagnant du trophée Calder qui représente sa première saison chez les professionnels avec les Blackhawks de Chicago, à la suite de sa première sélection au repêchage 2023 de la LNH. Ce partenariat est une occasion d'accroître la performance de cette étoile montante qui commence sa deuxième année dans la LNH chez les Blackhawks.

« Je suis fier de me joindre à la famille Gatorade et je suis reconnaissant pour l'occasion de faire partie d'une équipe qui aide à alimenter certains des meilleurs athlètes du monde, a déclaré Connor Bedard. Comme pour de nombreux enfants qui ont grandi en jouant au hockey, Gatorate fait partie de mon parcours depuis le jour un. L'équipe de Gatorade a un engagement à l'excellence et une passion des sports à tous les niveaux. J'ai vraiment hâte que nous travaillions ensemble. »

« Ce partenariat souligne les réussites mémorables de Connor et célèbre sa capacité à inspirer la prochaine génération d'athlètes », a commenté Lourdes Seminario, directrice principale du marketing, alimentation pour sportifs, Gatorade Canada. « Les nombreuses réussites de Connor nous emplissent d'énergie et d'enthousiasme à rester présents sur son parcours qui laissera sa marque sur le hockey. »

Gatorade encourage Bedard à s'illustrer par son tir emblématique

Dans cette campagne créative, Gatorade souhaite la bienvenue à Connor au sein de l'équipe en rendant hommage au nombre de bouteilles tombées du filet et bosselées à cause de son tir frappé court foudroyant. Vous pouvez la voir sur la page Instagram de Gatorade Canada ici et ci-dessous.

Gatorade Canada

Bedard se joint à l'équipe d'athlètes d'élite de Gatorade Canada qui inclut Sidney Crosby, Hayley Wickenheiser, Marie-Philip Poulin, Andre DeGrasse, Leylah Fernandez, Aurélie Rivard et Kia Nurse.

