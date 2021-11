Gaspé Énergie : réaction à une décision de la Cour du Québec en matière d'hydrocarbures

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Procureur général du Québec et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles analysent la décision rendue aujourd'hui dans le dossier de Gaspé Énergie inc. par la Cour du Québec et évaluent les démarches subséquentes.

Aucun commentaire ne sera formulé pour le moment, par respect pour le processus judiciaire.

SOURCE Ministère de la Justice

Renseignements: Source : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]; Relations médias: Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 418 521-3875, [email protected]

Liens connexes

https://www.justice.gouv.qc.ca