GARDAWORLD TIENDRA SA JOURNÉE NATIONALE PORTES OUVERTES POUR ANCIENS COMBATTANTS LE 15 NOVEMBRE 2022

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le mardi 15 novembre 2022, de midi à 14h, GardaWorld tiendra sa Journée nationale portes ouvertes dédiée aux anciens combattants, aux membres de leurs familles ainsi qu'aux réservistes étant à la recherche d'un emploi.

« Les anciens combattants sont des employés de choix pour GardaWorld et nous sommes fiers de pouvoir compter sur leurs compétences et leur expertise, a déclaré Jean-Luc Meunier, président et chef de l'exploitation, Service de sécurité, Canada. Nous partageons avec eux des valeurs comportant notamment le respect, l'intégrité, le courage et la confiance, et nous nous sommes toujours fait un devoir de les soutenir à travers diverses initiatives. »

Plusieurs succursales de GardaWorld à travers le Canada ouvriront leurs portes aux anciens combattants et aux réservistes qui désirent en apprendre davantage sur l'industrie de la sécurité et sur les opportunités d'emploi stimulants et gratifiants au sein de l'entreprise. Des postes sont à combler autant du côté des services de sécurité que du transport de valeurs. Il y a aura également sur place des représentants de TalentWorld, notre unité d'affaires spécialisée en recrutement et en placement pour une variété d'emplois susceptible de vous intéresser.

Voici les villes et succursales participantes :

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Aurélie Boffredo à [email protected].

Les candidats ne pouvant assister en personne peuvent postuler en cliquant ici.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire qui emploie plus de 120 000 professionnels hautement qualifiés dans le monde. Guidée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions de sécurité et de technologie personnalisées ainsi qu'une prestation de services hors pair, appuyés par des partenariats à forte valeur ajoutée. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au bon maintien de la sécurité des communautés, GardaWorld opère avec des normes rigoureuses de gouvernance tout en s'engageant à fournir des services professionnels de qualité et à veiller au bien-être de tous. Forte de sa réputation bien établie, elle est partenaire de longue date des plus grandes marques, de sociétés du Fortune 500 et de gouvernements. Pour en savoir plus, visitez https://www.garda.com.

