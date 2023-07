GardaWorld s'associe à Robotic Assistance Devices, une filiale d'AITX

MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Systèmes de sécurité GardaWorld s'est jointe aujourd'hui à Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (OTCPK: AITX) au travers de sa filiale en propriété exclusive Robotic Assistance Devices Inc. (RAD) pour annoncer un partenariat visant à distribuer les produits RAD sur le marché canadien.

« Nous sommes très enthousiastes de nous associer à RAD car la technologie de ses appareils robotiques s'arrime parfaitement aux systèmes de sécurité physiques installés chez nos clients, et permettent à ces derniers d'accroître leur conscience situationnelle au moyen de l'intelligence artificielle », a déclaré Scott Young, vice-président national, Systèmes et technologies de sécurité GardaWorld.

Ce nouveau partenariat illustre l'engagement de Systèmes de sécurité GardaWorld à continuellement innover sur le plan technologique. « Les applications d'IA ont pris d'assaut l'industrie de la sécurité en 2023. Nous avons la chance de pouvoir élargir notre gamme de produits au Canada grâce à une société qui bâtit des solutions évoluées d'IA depuis plusieurs années », a poursuivi M. Young.

Les deux entreprises ont indiqué que ce partenariat représente une extension de l'entente de distributeur agréé déjà existante entre GardaWorld et RAD. Systèmes et technologies de sécurité GardaWorld est désormais autorisée à commercialiser les solutions de RAD partout au Canada.

« Ces solutions de surveillance vidéo à distance soutenues par l'IA permettent d'améliorer l'identification des menaces et incidents, incluant la détection d'armes à feux, avec des capacités de communication vocale bilatérale, tout cela à un coût abordable », a expliqué M. Young.

« La mission de RAD est d'utiliser des appareils robotiques soutenus par l'IA pour proposer une nouvelle approche dans la résolution des enjeux de sécurité », a déclaré Mark Folmer, CPP, PSP, FSyI, président de RAD. « La nouvelle d'aujourd'hui est importante pour nos deux sociétés, mais surtout pour nos utilisateurs canadiens qui vont bientôt profiter des appareils RAD grâce à GardaWorld. »

Les partenaires prévoient de se concentrer sur les solutions de sécurité ROSA et AVA de la gamme RAD. M. Folmer a précisé que « l'appareil ROSA, qui tient son nom de Responsive Observation Security Agent, fournit des services de sécurité de base qui étaient auparavant réservés aux agents de sécurité. Quant à l'AVA, acronyme de Autonomous Verified Access, c'est un appareil de gestion des flux de tâches qui peut se substituer par exemple à l'agent d'une barrière de sécurité pour effectuer les vérifications d'usage. »

À propos de Systèmes de sécurité GardaWorld

Systèmes de sécurité GardaWorld est une composante de la Solution de sécurité globale de GardaWorld qui combine la sécurité physique avec des technologies de sécurité innovantes. GardaWorld est l'une des plus grandes sociétés privées de services de sécurité et de transport de valeurs dans le monde. Elle offre des services de sécurité physique, des systèmes et technologies de sécurité, des solutions bout à bout pour le transport de valeurs, et des services de gestion du risque au travers de Crisis24. Nous sommes un partenaire de choix tant pour les sociétés privées que pour les gouvernements, les organisations humanitaires, ou les multinationales. Nous employons plus de 132 000 professionnels dévoués et hautement qualifiés au service d'une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Face au monde complexe d'aujourd'hui, notre réputation repose sur la qualité de nos services, et de l'engagement et de l'intégrité de notre personnel. Pour en savoir plus, visitez https://securitysystems.garda.com/fr

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les informations offertes dans cette publication ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat d'actions d'Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (la « Société »). Cette publication contient des énoncés prospectifs qui ne comportent aucune garantie de performance future et peuvent comprendre des jugements et analyses subjectifs. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes et fiables, cependant la Société ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant leur précision ou leur exhaustivité. La Société n'a aucune obligation de fournir au destinataire quelque information supplémentaire que ce soit. Aucune information de cette publication ne devrait être interprétée comme une indication des revenus, résultats opérationnels, ou cours de l'action futurs de la Société.

À propos d'Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX)

AITX innove en matière de solutions basées sur l'intelligence artificielle qui permettent aux organisations d'obtenir de nouvelles connaissances, de résoudre des défis complexes, et de faire émerger des idées d'affaires. Avec ses gammes de produits robotiques de nouvelle génération RAD, RAD-M et RAD-G, AITX aide les organisations à simplifier leurs opérations, accroître leur retour sur investissement, et renforcer leur structure. La technologie d'AITX contribue à la simplification et à la réduction des coûts dans les services de patrouille et de gardiennage, en permettant aux professionnels d'expérience de se concentrer sur les tâches plus stratégiques. Nos clients accroissent les capacités de leurs employés en place et atteignent un plus haut niveau de conscience situationnelle, à des coûts drastiquement réduits. Les solutions d'AITX conviennent à une variété d'applications dans les grandes entreprises, les gouvernements, les transports, les infrastructures critiques, l'éducation, et les soins de santé. Pour en savoir plus, visitez www.aitx.ai, www.stevereinharz.com, www.radsecurity.com , www.radgroup.ai, et www.radlightmyway.com, ou suivez Steve Reinharz sur Twitter : @SteveReinharz.

