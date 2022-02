MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), l'une des plus importantes sociétés de services de sécurité au monde, a annoncé la clôture d'un financement syndiqué complémentaire à sa Convention de crédit datée du 30 octobre 2019, visant une augmentation de 700 millions US$ à son Prêt à terme B actuel de 1 438 millions US$, le portant ainsi à 2 138 millions US$. Ce financement syndiqué complémentaire arrivant à échéance en février 2029 a été obtenu en lien avec les acquisitions récentes de Tidel et de la division de gestion du numéraire du groupe suédois Gunnebo et le remboursement de certaines dettes et dépenses connexes.

JPMorgan Chase Bank, BofA Securities, Inc., Barclays Bank PLC et UBS Securities LLC ont agi à titre de chefs de file et teneurs de livres associés pour le financement syndiqué complémentaire. Ils ont également agi en tant qu'aviseurs financiers lors de l'acquisition de Tidel.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire, et emploie plus de 120 000 professionnels compétents et dévoués. Guidés par une culture entrepreneuriale rigoureuse et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, nous offrons des solutions de sécurité et de technologie personnalisées grâce à des partenariats sophistiqués et à une prestation de services constamment supérieure. Sachant que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance solide, des soins professionnels et le bien-être de tous. Grâce à notre réputation bien établie, nous sommes fiers d'être le partenaire de longue date de marques renommées, de sociétés du Fortune 500 et de gouvernements. Pour en savoir plus, visitez https://www.garda.com/.

