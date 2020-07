Combinée avec Crisis24, cette acquisition marque la création d'un véritable leader mondial de l'industrie

MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité GardaWorld (« GardaWorld ») est heureuse d'annoncer l'acquisition de WorldAware, une importante entreprise de gestion intégrée des risques de sécurité basée aux États-Unis. Combinée à Crisis24, une entreprise de GardaWorld, cette acquisition marque la création d'un véritable leader pour le secteur des risques de sécurité.

L'acquisition stratégique de WorldAware permet à GardaWorld d'offrir à ses clients l'accès aux services d'information sur les menaces et les risques les plus complets de l'industrie et ce, partout dans le monde. Les opérations de terrain et le vaste réseau de sécurité de GardaWorld dans

45 pays seront mis à profit pour que le personnel, les opérations et les actifs de ses clients puissent bénéficier de cette expertise où qu'ils se trouvent.



« Le paysage concurrentiel a connu des changements radicaux et une approche intégrée de la gestion des risques, associée à la bonne combinaison de compétences, n'a jamais été aussi cruciale. GardaWorld continue de jouer un rôle de premier plan dans l'établissement de ce nouveau paradigme, pour le plus grand bénéfice de nos clients à travers le monde », a déclaré Stéphan Crétier, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld.



« Notre attitude gagnante est inscrite dans notre ADN, et nous l'avons mise en œuvre pour transformer le marché de la sécurité. Maintenant, elle nous mènera tout droit au sommet du marché des risques de sécurité. WorldAware est un leader dans ce domaine, et en le combinant à Crisis24, aucun autre concurrent ne pourra rivaliser avec l'expertise que nous pouvons désormais offrir, et c'est ce puissant mélange de talent, d'expérience, de force et de portée qui permettra à Crisis24 d'offrir une gestion des risques de sécurité à grande échelle aussi performante », a conclu M. Crétier.

Cette acquisition permettra de renforcer, d'unir et d'optimiser la complémentarité de leurs expertises en veille et en analyse du renseignement, de leurs centres d'opérations 24/7 ainsi que de leurs performances technologiques. Pour les clients, cette synergie apportera de nouvelles opportunités dont l'accès à d'autres zones géographiques et à une gamme d'expertises de haut niveau.

En unissant leurs forces, Crisis24 et WorldAware assureront :

Un service-conseil auprès de 25 % des entreprises du Fortune 500, plus de 35 % du CAC 40 et une multitude d'importants conglomérats britanniques et européens

À titre de deuxième fournisseur mondial en importance de l'industrie, la protection des dirigeants des plus grandes sociétés familiales, des principales entreprises technologiques de la Silicon Valley et de nombreuses multinationales

L'intervention dans plus de 35 % des cas assurés d'enlèvement contre rançon et d'extorsion

La surveillance et la protection de 32 millions de personnes par année

La diffusion de plus de 500 000 alertes et briefings de sécurité chaque année.

La transaction a été conclue le vendredi 10 juillet 2020 et l'intégration de l'entreprise aura lieu dans les prochains mois. À ce stade, WorldAware et Crisis24 continueront à opérer sous leurs marques et technologies respectives, afin de garantir la fluidité des services tout au long du processus d'intégration.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus grande entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs au monde. Elle propose des services de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et avec Crisis24, la gestion des risques de sécurité. Partenaire de choix des entreprises privées, des gouvernements, des organisations humanitaires et des multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui servent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, consultez le site www.garda.com.

À propos de Crisis24, une entreprise de GardaWorld

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, est un leader mondial dans la gestion des risques de sécurité. Son approche proactive de la gestion des risques s'appuie sur 30 ans de savoir-faire sur le terrain, et ses experts détiennent la combinaison essentielle d'intelligence, de précision et de rapidité de réaction grâce à laquelle leurs clients obtiennent les renseignements, l'analyse et l'intervention dont ils ont besoin pour voyager, opérer et se développer en toute confiance, partout dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.crisis24.com.

À propos de WorldAware

WorldAware fournit des solutions intégrées de gestion des risques fondées sur le renseignement qui permettent aux organisations multinationales d'opérer dans le monde entier en toute confiance. Les solutions complètes de WorldAware intègrent des renseignements sur les menaces, des technologies innovantes et des services d'intervention de classe mondiale pour aider les organisations à atténuer les risques et à protéger leurs employés, leurs biens et leur réputation. Pour plus d'informations, consultez le site www.worldaware.com.

