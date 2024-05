GardaWorld consolide sa présence à Québec

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - La Corporation de sécurité GardaWorld (« GardaWorld »), un champion mondial des services de sécurité, de gestion intégrée des risques et de solutions de transport de valeurs inaugure son nouveau bureau de Québec. Situé sur le boulevard des Galeries dans le quartier Lebourgneuf, il devient le pôle des activités de GardaWorld pour la région de Québec et l'Est de la province.

« GardaWorld, est une entreprise québécoise établie depuis près de trois décennies et nous sommes très fiers de notre expansion dans la Capitale-Nationale qui vient renforcer notre appui envers la communauté d'affaires de Québec », a déclaré Jean-Luc Meunier, président et chef de l'exploitation, GardaWorld Sécurité - Canada.

Doté d'une équipe dévouée de plus de 75 personnes, ce bureau fournira un soutien vital à toutes les opérations de la région de Québec et de l'Est de la province, ainsi qu'aux clients, en offrant un lieu central pour tous les services, favorisant ainsi la collaboration, l'innovation et une communication accrue. Avec plus de 1 800 agents présents dans la région, dont plus de 900 dans la ville de Québec, GardaWorld Sécurité - Canada se distingue comme la compagnie de choix pour répondre à tous les besoins en matière de sécurité.

Plus encore, GardaWorld se positionne comme pivot central en consolidant sa gamme complète de services sous le même toit : gardiennage, systèmes et technologies, services de placement de personnel TalentWorld, services-conseils, enquêtes, solutions de stationnement intelligent ainsi que signalisation routière. «Notre vision va au-delà de la sécurité traditionnelle ; pour nos clients, nous visons un partenariat durable intégrant des solutions de sécurité complètes en leur offrant ainsi une tranquillité d'esprit et une excellence opérationnelle », a souligné Luc Dupont, vice-président Québec et Maritimes, GardaWorld Sécurité - Canada.

Portes ouvertes

GardaWorld recrute activement pour plus d'une centaine de postes d'agents de sécurité. Les candidats peuvent postuler en ligne ou se présenter à notre journée portes ouvertes où nos recruteurs seront disponibles pour des entretiens en personne.

Date: Le jeudi 16 mai 2024

Heures: 9 h à 15 h

Lieu: 5500, boul. des Galeries, bureau 300, Québec, QC G2K 2E2

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de solutions de transport de valeurs, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, nous sommes fiers d'être depuis longtemps le partenaire de choix en matière de sécurité de grandes marques, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez garda.com/fr.

