MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld »), la plus importante entreprise privée de sécurité et de transport de valeurs au monde a conclu en date d'aujourd'hui un amendement à sa Convention de crédit datée du 30 octobre 2019, visant une réduction des taux d'intérêt de son Prêt à terme B échéant au 30 octobre 2026 de L + 4,75 à L + 4,25 et une augmentation dudit Prêt à terme B de 988,0 millions US$ de 100,0 millions US$ à 1,088 milliard US$. Ce financement complémentaire servira à des fins corporatives générales de GardaWorld, incluant un remboursement de son crédit rotatif, et à poursuivre sa stratégie d'acquisitions et de croissance.



À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs au monde, offrant des solutions de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et du transport de valeurs et via Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'information, veuillez visiter www.garda.com.

