LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU EN PARTIE, DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST INTERDITE DANS OU DEPUIS TOUT TERRITOIRE OÙ ELLE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU DES RÈGLEMENTS APPLICABLES DE CE TERRITOIRE.

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld »), annonce aujourd'hui les termes d'une offre en espèces en vertu de laquelle sa filiale en propriété exclusive, Fleming Capital Securities, Inc., doit offrir d'acquérir l'entièreté des actions du capital de G4S plc (« G4S ») émises ou à être émises à un prix de 190 pence par action de G4S (l' « Offre »). L'Offre sera assujettie aux conditions et modalités supplémentaires qui seront énoncés dans le document à envoyer aux actionnaires de G4S. L'Offre évalue l'entièreté des actions G4S émises ou à être émises à approximativement £2.97 milliards.

Les conditions de l'Offre incluent la réception de diverses approbations incluant l'autorisation antitrust de l'Union Européenne et l'autorisation antitrust américaine.

G4S est une société de sécurité mondiale de premier plan, spécialisée dans la fourniture de services et de solutions de sécurité aux clients. G4S est inscrite à la cote du London Stock Exchange et à la cote d'un marché boursier secondaire à Copenhague. G4S est actif dans environ 85 pays et compte plus de 533 000 employés.

Une annonce officielle (l'« Annonce ») a été publiée conformément à la Rule 2.7 du City Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni et peut être consultée sur le site Web de la Société à l'adresse www.garda.com/investors/g4s. Le présent communiqué est émis sous réserve du texte intégral de l'Annonce (y compris ses annexes), auquel il y a lieu de se reporter. L'Offre sera assujettie aux conditions et à certaines autres modalités énoncées dans l'Annonce et aux conditions intégrales qui seront stipulées dans le document d'Offre.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs au monde, offrant des solutions de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et du transport de valeurs et via Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'information, veuillez visiter www.garda.com.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué et l'Annonce (y compris l'information incorporée par référence dans l'Annonce), les déclarations verbales faites au sujet de l'Offre et d'autres informations publiées par GardaWorld ou Fleming contiennent certaines déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de GardaWorld et de G4S et de leurs groupes respectifs (respectivement le « Groupe GardaWorld » et le « Groupe G4S » et collectivement le « Groupe Élargi »), ainsi que certains plans et objectifs de GardaWorld à l'égard du Groupe Élargi. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations d'attentes futures qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou inférés dans ces déclarations. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés concernant l'exposition potentielle de GardaWorld, du Groupe GardaWorld, de G4S et/ou du Groupe G4S aux risques du marché et des énoncés exprimant les attentes, les croyances, les estimations, les prévisions, les projections et les hypothèses de la direction, y compris en ce qui concerne les économies de coûts, les synergies, les bénéfices, les flux de trésorerie, le rendement du capital moyen utilisé, la production et les perspectives futures. Souvent, mais pas toujours, ces déclarations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que "anticiper", "croire", "pourrait", "estimer", "attendre", "buts", "avoir l'intention", "pouvoir", "objectifs", "perspectives", "planifier", "probablement", "projeter", "risques", "chercher", "devrait", "cible", "sera" et d'autres termes et expressions similaires.

Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient affecter les opérations futures de GardaWorld, du Groupe GardaWorld, de G4S et/ou du Groupe G4S et qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué et l'Annonce, y compris (sans s'y limiter) : (a) les changements dans la demande pour les produits de GardaWorld et/ou de G4S ; (b) les fluctuations des devises ; (c) la perte de parts de marché et la concurrence dans l'industrie ; (d) les risques associés à l'identification de propriétés et de cibles appropriées, ainsi qu'à la négociation et à la réalisation réussies de telles transactions ; (e) les changements dans les conditions commerciales ; et (f) les changements dans le gouvernement et la réglementation, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué et l'Annonce sont expressément sous réserve dans leur intégralité des mises en garde contenues ou mentionnées dans la présente section. GardaWorld, Fleming et leurs associés, administrateurs, dirigeants et conseillers respectifs ne fournissent aucune représentation, assurance ou garantie que les événements exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué ou l'Annonce se produiront réellement. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Chaque déclaration prospective n'est valable qu'à compter de la date du présent communiqué et de l'Annonce. Ni GardaWorld, ni Fleming, ni le Groupe GardaWorld ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement une déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Compte tenu de ces risques, les résultats pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés, implicites ou déduits des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué et l'Annonce.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: Montfort Communications, +44 (0)20 3514 0897; Nick Miles, +44 (0)7739 701634; Olly Scott, +44 (0)78 1234 5205; Communications GardaWorld, [email protected]

Liens connexes

https://www.garda.com/