Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Corporation de Sécurité GardaWorld (« GardaWorld » ou la « Société »), un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de gestion du numéraire, annonce aujourd'hui ses perspectives financières non-auditées pour le quatrième trimestre et l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2024, ainsi que son intention de conclure un amendement à sa convention de crédit datée du 30 octobre 2019, afin de prolonger la date d'échéance de son prêt à terme B échéant en 2026 du 30 octobre 2026 au 1er février 2029.

Sur la base du quatrième trimestre toujours en cours et des trois trimestres précédents complétés, GardaWorld anticipe :

des revenus entre 1 475 millions $ et 1 525 millions $ pour le quatrième trimestre se terminant le 31 janvier 2024, comparativement à 1 424 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Des revenus entre 5 875 millions $ et 5 925 millions $ pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2024, comparativement à 5 266 millions $ pour l'exercice précédent;

un BAIIA ajusté entre 258 millions $ et 273 millions $ pour le quatrième trimestre se terminant le 31 janvier 2024, comparativement à 202 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Un BAIIA ajusté entre 970 millions $ et 985 millions $ pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2024, comparativement à 802 millions $ pour l'exercice précédent;

un BAIIA ajusté pro forma entre 980 millions $ et 995 millions $ pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2024, comparativement à 882 millions $ pour l'exercice précédent; et

entre 0,2x et 0,3x de désendettement séquentiel au 31 janvier 2024, en baisse par rapport à 6,4x sur une base nette de l'encaisse au 31 octobre 2023.

Au cours d'une année marquée par l'achèvement de la transformation de Sesami et l'intégration de nos différentes offres de logiciels en tant que service Crisis24 dans la nouvelle plate-forme Crisis24 Horizon, GardaWorld a continué de connaître une croissance importante. Forte d'un positionnement de marché avantageux et d'efforts de développements d'occasions d'affaires prometteurs, la Société s'attend à ce que l'élan de croissance organique continuera de se développer au cours de l'année à venir.

Les perspectives financières non-auditées dans ce communiqué de presse sont basées sur l'information disponible à la Société à la date de ce communiqué et sont sujettes à une révision à la suite de la clôture des procédures et de l'audit des états financiers annuels consolidés de la Société pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2024. Une fourchette du bénéfice net (perte nette) projeté et une réconciliation de l'EBITDA ajusté avec le bénéfice net (perte nette) projeté ne peuvent être fournis pour le moment car les postes de notre état des résultats n'ont pas été finalisés. Les perspectives financières non-auditées dans ce communiqué de presse ont été préparées par la Société et sa direction, établies de façon raisonnable, reflétant leurs meilleures estimations et jugement.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, nous sommes fiers d'être depuis longtemps le partenaire de choix en matière de sécurité de grandes marques, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez garda.com/fr.

Énoncés de nature prospective et mesures financières non conformes aux normes IFRS

Les BAIIA, les BAIIA ajustés et les BAIIA ajustés pro forma ne sont pas des mesures calculées conformément aux normes IFRS, les BAIIA, les BAIIA ajustés et les BAIIA ajustés pro forma sont des mesures utilisées fréquemment par les analystes financiers dans l'évaluation de la performance d'une société et son habilité à desservir ses clients et son endettement encouru.

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas uniquement historiques, incluant sans limitation les perspectives financières pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2024, sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la gestion de la croissance, la compétition sur le marché, les coûts de financement, la dépendance envers le personnel clé, la règlementation gouvernementale, les contrats de services standard, l'assurance, les grèves et autre manifestation en matière de travail, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, les violations du système de technologie de l'information et de la cybersécurité, les opérations à l'extérieur du Canada et des États-Unis, la monnaie en circulation et l'activité économique qui prévaut, la variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation et le risque lié aux clauses restrictives, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives, voir la section risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 31 octobre 2023.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: GardaWorld relations publiques: [email protected]