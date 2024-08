MONTRÉAL, le 6 août 2024 /CNW/ - Corporation de Sécurité GardaWorld (« GardaWorld » ou la « Société »), un champion mondial en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et des solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé avec succès un amendement de son prêt à terme B existant de 2 315,7 millions de dollars US. Cet amendement vise une révision et réduction des taux d'intérêt de 0,75%, ce qui permettra à la Société de réduire globalement ses frais financiers annuels d'environ 24 millions de dollars CAD.

Dans un marché très actif, la stratégie de croissance disciplinée de GardaWorld continue de recevoir un appui marqué de la part de la communauté financière, grâce à une feuille de route éprouvée de croissance des revenus et d'amélioration des marges bénéficiaires.

Alors que la Société entame la seconde moitié de l'année, GardaWorld se concentrera sur la mise en œuvre d'une robuste liste d'opportunités d'acquisitions profitables, renforçant ainsi ses plateformes d'affaires championnes à l'échelle mondiale.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et des solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de haute qualité. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

