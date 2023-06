GardaWorld annonce l'inauguration de son nouveau bureau au Saguenay, marquant une étape importante de son expansion régionale.

SAGUENAY, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - GardaWorld, chef de file mondial dans le secteur de service de sécurité est fier d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau bureau au Saguenay. Cette expansion démontre l'engagement continu de l'entreprise à répondre aux besoins croissants de sa clientèle dans la région.

« Nous sommes ravis d'inaugurer le nouveau bureau au Saguenay. Celui-ci est doté d'installations modernes et fonctionnelles, créant un environnement propice à la collaboration et à l'innovation, » a déclaré Jimmy Savard, directeur principal, services de sécurité-incendie et espaces clos.

L'inauguration sera l'occasion de rencontrer l'équipe dévouée et passionnée de GardaWorld, composée de professionnels chevronnés dans leur domaine.

Avec l'ouverture de ce nouveau bureau au Saguenay, GardaWorld renforce son engagement envers la communauté locale. Ceci permettra de répondre de manière encore plus efficace aux besoins spécifiques de chaque client.

GardaWorld est honorée d'avoir la confiance de sa clientèle et souhaite exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette expansion. L'entreprise est fière de son engagement envers le Saguenay et continuera de jouer un rôle actif dans le développement économique de la région.

Les médias sont invités à assister à l'inauguration et à découvrir de première main les nouvelles installations de GardaWorld.

À propos de GardaWorld :

GardaWorld est l'une des plus grandes sociétés privées de services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques au monde, mettant l'accent sur l'intégrité, la vigilance, la confiance et le respect avec plus de 122 000 employés répartis dans le monde entier. Forte d'une présence en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres régions desservant plus de 35 000 clients, GardaWorld et ses marques sont particulièrement bien positionnées et ont des ressources pour répondre aux besoins de sécurité, qu'ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Les marques de la société incluent Services de sécurité GardaWorld, Transport de valeurs, BEST Gestion de foule, ECAMSECURE et Crisis24. Pour en savoir davantage, visitez le www.garda.com.

