Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), la plus importante entreprise privée de sécurité et de transport de valeurs au monde, annonce aujourd'hui des résultats préliminaires non-audités pour le quatrième trimestre et l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2021.

Sur la base de l'information financière préliminaire, GardaWorld anticipe :

des revenus entre 950,0 millions $ et 975,0 millions $ pour le quatrième trimestre terminé le 31 janvier 2021, comparativement à 912,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Des revenus entre 3 725,0 millions $ et 3 750,0 millions $ pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 janvier 2021, comparativement à 3 524,8 millions $ pour l'exercice précédent;

un BAIIA ajusté entre 147,0 millions $ et 152,0 millions $ pour le quatrième trimestre terminé le 31 janvier 2021, comparativement à 134,7 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Un BAIIA ajusté entre 557,0 millions $ et 562,0 millions $ pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 janvier 2021, comparativement à 491,3 millions $ pour l'exercice précédent.

Les résultats financiers préliminaires non-audités dans ce communiqué de presse sont basés sur l'information disponible à la Société à la date de ce communiqué et sont sujets à une révision à la suite de la clôture des procédures et de l'audit des états financières annuels consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 janvier 2021. Les résultats financiers préliminaires non-audités dans ce communiqué de presse ont été préparés par la Société et sa direction, établis de façon raisonnable, reflétant leurs meilleures estimations et jugement. La Société entend divulguer ses résultats financiers audités pour le quatrième trimestre et exercice financier se terminant le 31 janvier 2021 le mercredi 21 avril 2021.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs à capital fermé au monde, offrant des solutions de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et du transport de valeurs et via Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'information, veuillez visiter www.garda.com.



Énoncés de nature prospective et mesures financières non conformes aux normes IFRS

Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures calculées conformément aux normes IFRS, les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures utilisées fréquemment par les analystes financiers dans l'évaluation de la performance d'une société et son habilité à desservir ses clients et son endettement encouru.

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas uniquement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la pandémie du Covid-19, la gestion de la croissance, la compétition sur le marché, les coûts de financement, la dépendance envers le personnel clé, la règlementation gouvernementale, les contrats de services standard, l'assurance, les grèves et autre manifestation en matière de travail, les systèmes de technologie de l'information, les opérations à l'extérieur du Canada et des États-Unis, la variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation et le risque lié aux clauses restrictives, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que GardaWorld ait été résilient pendant la pandémie de COVID-19, l'un ou plusieurs de ces facteurs connus ou inconnus peuvent être exacerbés par la pandémie croissante de COVID-19 et peuvent avoir un impact beaucoup plus grave sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de GardaWorld qu'en l'absence d'une telle pandémie. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Certains des facteurs qui contribuent à ces incertitudes sont les fluctuations des résultats trimestriels et annuels et la capacité de la Société à réduire son niveau d'endettement dans le contexte du crédit actuel. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives, voir la section risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 31 octobre 2020.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: [email protected], +1 514 281-2811 poste 2700

Liens connexes

https://www.garda.com/