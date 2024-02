Financement largement sursouscrit en raison de la forte demande

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Corporation de Sécurité GardaWorld (« GardaWorld » ou la « Société »), un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de gestion du numéraire, annonce aujourd'hui qu'elle a clôturé avec succès l'amendement à sa convention de crédit datée du 30 octobre 2019, afin (i) de prolonger la date d'échéance de son prêt à terme B échéant en 2026 du 30 octobre 2026 au 1er février 2029; et (ii) d'augmenter ses prêts à terme existants d'un montant principal total de 200 millions $ US à 2 327,5 millions $ US aux fins générales corporatives de GardaWorld et des acquisitions futures.

Le succès de cet amendement dans un marché actif démontre une fois de plus le soutien constant des investisseurs envers la stratégie de croissance entrepreneuriale, mais disciplinée, de GardaWorld. L'enthousiasme manifesté par les investisseurs tout au long de ce processus témoigne de l'efficacité de notre modèle propriétaire-exploitant et de l'attrait que représente notre historique d'accroissement des revenus et des marges. Nous sommes impatients d'entamer ce nouvel exercice financier et de concrétiser un solide portefeuille d'opportunités rentables tout en poursuivant le développement de nos plateformes à titre de champion mondial.

