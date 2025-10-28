Garantir la découvrabilité de la culture québécoise et francophone : le commissaire présente ses recommandations

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, a formulé aujourd'hui ses recommandations pour soutenir la découvrabilité de la culture québécoise et francophone. Accompagné du commissaire adjoint, Me Éric Poirier, M. Dubreuil était reçu en consultation particulière par les membres de la Commission de la culture et de l'éducation (CCE). Ses recommandations visaient à bonifier le projet de loi no 109, Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique.

« J'accueille favorablement ce projet de loi sur la souveraineté culturelle et la découvrabilité. Toutefois, j'encourage les membres de la commission à aller plus loin. Le gouvernement doit s'assurer que la législation s'applique clairement aux appareils électroniques et aux plateformes numériques qui sont au cœur de la vie culturelle des Québécois, c'est-à-dire les téléphones intelligents, les tablettes et les réseaux sociaux. Il ne faut pas empiéter sur la liberté des individus de clavarder, de suivre les artistes qu'ils aiment et de partager des contenus, mais nous pouvons et devons réglementer les algorithmes de recommandation », a déclaré le commissaire Dubreuil.

Par ailleurs, le commissaire a rappelé que le recul du français en culture n'était pas seulement une question d'algorithmes. Pour renverser la situation, il demande au gouvernement de déployer une stratégie ambitieuse, qui mobilisera les parents, les membres du personnel scolaire, les intervenants du monde de la culture et tous ceux et celles qui participent à l'intégration des nouveaux arrivants.

Confirmer le rôle de l'État québécois en matière de culture

Les commissaires Dubreuil et Poirier ont également recommandé à la CCE de profiter du projet de loi pour confirmer le statut de la culture québécoise à titre de culture commune du Québec et le rôle de l'État québécois en matière culturelle. « Ce projet de loi est l'occasion d'introduire la culture québécoise comme la culture commune du Québec dans la Loi constitutionnelle de 1867. Positionner l'État québécois serait d'autant plus important que nous sommes dans l'attente de la mise en œuvre, par les institutions fédérales, de la Loi sur la diffusion continue en ligne », a renchéri Me Poirier.

Les commissaires ont déposé à la CCE un mémoire dans lequel ils expliquent leurs huit recommandations. Ce mémoire est aussi accessible dans le site Web du Commissaire à la langue française au commissairelanguefrancaise.quebec.

À propos du Commissaire à la langue française

En vertu de sa mission, le Commissaire à la langue française surveille l'évolution de la situation linguistique du Québec. Il formule, à l'attention du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, tout avis ou recommandation pour favoriser l'usage du français comme langue commune.

SOURCE Commissaire à la langue française

Source et demande d'entrevue : Dominic Bédard, Secrétaire général et directeur des affaires administratives et des communications, [email protected] | 418 455-6251